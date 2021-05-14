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У Дворца правосудия, в котором судят студентов, задержаны 14 человек, в том числе политик Анатолий Лебедько и журналист Tut.by Любовь Касперович.
В ГУВД Минского горисполкома объяснили задержание экс-лидера Объединенной гражданской партии и соратника Светланы Тихановской Анатолия Лебедько тем, что он совершил административное правонарушение.
К DW обратился экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, утверждающий, что участвовал в убийствах критиков президента Беларуси. Это расследование DW вызвало огромный резонанс. Мы следим за реакцией и продолжаем работу над темой.
Призыв придать огласке случаи пыток и жестокого обращения, защищать свое человеческое достоинство актуален для нынешней Беларуси. Почему, объяснили DW правозащитники и жертвы насилия.
Экс-лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько обвинили в участии во встрече с журналистами в Куропатах, где проходят протесты против ресторана, открытого возле места сталинских расстрелов.
Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в интервью DW объяснил, почему он считает, что белорусы не должны принимать участие в выборах президента 11 октября.
По словам Алексея Янукевича, участие партии в кампании Короткевич подорвет репутацию БНФ. Он подчеркнул, что она сделала много неопределенных заявлений по ряду вопросов, которые партия считает базовыми.
Лидеры оппозиционных Партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин и ОГП Анатолий Лебедько прекращают участие в президентской гонке, не собрав 100 тысяч подписей избирателей.
О планах белорусской оппозиции на 2015 год, когда в стране должны пройти президентские выборы, а также о надеждах и разногласиях, рассказали DW лидеры ведущих партий и движений.
Переизбранный председатель оппозиционной Объединенной гражданской партии выступит в качестве кандидата на президентских выборах в 2015 году.
Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько оштрафован на 5,85 миллиона белорусских рублей за нарушение порядка проведения массовых акций.
Белорусская оппозиция в 2013 году намерена отказаться от старых приемов поиска альтернатив Лукашенко. Об этом в интервью DW заявил лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Интервью с Анатолием Лебедько о том, как добиться свободных выборов в Беларуси.
Экс-главе Верховного совета Беларуси Станиславу Шушкевичу отказали в выезде в Литву. На границе политику сообщили о приказе не выпускать его из страны. Шушкевич связывает это решение со своей политической деятельностью.
При попытке пересечь белорусско-литовскую границу председателю ОГП Анатолию Лебедько сообщили, что ему запрещен выезд из страны. По словам оппозиционера, с него в Беларуси начал действовать список политически невыездных.
Уголовное дело в отношении лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, возобновленное 1 августа, неожиданно прекращено. Белорусский оппозиционер объявил, что чувствует себя победителем.
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