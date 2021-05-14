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Анатолий Лебедько

Aktivistin von BSA Alana Alana Gebremariam Copyright: BSA

В Минске начался суд по "делу студентов" 14.05.2021

У Дворца правосудия, в котором судят студентов, задержаны 14 человек, в том числе политик Анатолий Лебедько и журналист Tut.by Любовь Касперович.
IMG 3101 Anatoliy Lebedko Zulieferung durch Vitaliy Kropman /

Задержан соратник Светланы Тихановской Анатолий Лебедько 08.10.2020

В ГУВД Минского горисполкома объяснили задержание экс-лидера Объединенной гражданской партии и соратника Светланы Тихановской Анатолия Лебедько тем, что он совершил административное правонарушение.

Исчезновения оппонентов Лукашенко: реакция на расследование DW в Беларуси (27.12.19) 27.12.2019

К DW обратился экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, утверждающий, что участвовал в убийствах критиков президента Беларуси. Это расследование DW вызвало огромный резонанс. Мы следим за реакцией и продолжаем работу над темой.

Juni 2019 Zu Artikel Folteropfer in Weißrussland wehren sich

Как пытают в Беларуси: рассказы пострадавших 29.06.2019

Призыв придать огласке случаи пыток и жестокого обращения, защищать свое человеческое достоинство актуален для нынешней Беларуси. Почему, объяснили DW правозащитники и жертвы насилия.
Lebedjko: Anatolij Lebedjko im Gerichtsgebäude vor Beginn des Prozesses. In Minsk startete heute ein Prozess gegen den führenden weißrussischen Oppositionspolitiker - Anatolij Lebedjko. Ihm wird vorgeworfen wiederholt an nicht genehmigten Protestaktionen teilgenommen zu haben.

Белорусского оппозиционера осудили за Куропаты 02.08.2018

Экс-лидера оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько обвинили в участии во встрече с журналистами в Куропатах, где проходят протесты против ресторана, открытого возле места сталинских расстрелов.

Das Foto hat unser Korrespondent in Minsk (Weißrussland/Belarus) Andrey Timarov am 23.09.2012 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Wahlen in Weißrussland Stichworte: Urnen für Abstimmung, Minsk, Belarus, Weißrussland, Wahlen, Parlamentswahlen Bildbeschreibung: Urnen für Abstimmung bei den Parlamentswahlen in Weißrussland am 23.09.2012

Анатолий Лебедько: В этих выборах участие демсил Беларуси бессмысленно 28.09.2015

Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в интервью DW объяснил, почему он считает, что белорусы не должны принимать участие в выборах президента 11 октября.
Tafel mit Information über den Wahlkampf und Sammeln von Unterschrifften für Präsidentschafts-Nominierung . Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW im August 2015 in Weissrussland.

БНФ отказался поддерживать Короткевич на выборах президента Беларуси 29.08.2015

По словам Алексея Янукевича, участие партии в кампании Короткевич подорвет репутацию БНФ. Он подчеркнул, что она сделала много неопределенных заявлений по ряду вопросов, которые партия считает базовыми.
Teilnehmer der Gruppen der Kandidaten, die Unterschriften für Präsidentschafts-Nominierung sammeln. Foto: DW/Elena Danejko, Juli2015, Minsk

Президентские выборы в Беларуси: оппозиционеры сходят с дистанции 21.08.2015

Лидеры оппозиционных Партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин и ОГП Анатолий Лебедько прекращают участие в президентской гонке, не собрав 100 тысяч подписей избирателей.
A voter is seen behind the curtain of a voting booth during parliamentary elections at a polling station in Minsk, September 23, 2012. Belarus's President Alexander Lukashenko called opposition leaders cowards after they urged people to go mushrooming rather than vote in an election set to reinforce the hardline leader's grip on the ex-Soviet country. REUTERS/Vasily Fedosenko (BELARUS - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Белорусская оппозиция: без единства, но с оптимизмом 30.12.2014

О планах белорусской оппозиции на 2015 год, когда в стране должны пройти президентские выборы, а также о надеждах и разногласиях, рассказали DW лидеры ведущих партий и движений.
***Achtung: SCHLECHTE Qualität - bitte auf der Seite überprüfen!*** Weißrussischer oppositioneller Politiker Anatolij Lebedko *** Korrespondentin in Minsk Elena Danejko, undatiert

Анатолий Лебедько избран кандидатом в президенты Беларуси от ОГП 31.05.2014

Переизбранный председатель оппозиционной Объединенной гражданской партии выступит в качестве кандидата на президентских выборах в 2015 году.
Auf dem Foto ist der belorussische oppositionelle Politiker, Anatolij Lebedko. Copyright: DW/Elena Danejko Minsk, August, 2012

Белорусский оппозиционер оштрафован почти на 6 миллионов рублей 14.01.2014

Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько оштрафован на 5,85 миллиона белорусских рублей за нарушение порядка проведения массовых акций.
Podiumdiskussion in der Konrad Adenauer Stiftung: Opponieren gegen Lukaschenko. Anatolij Lebedko, Vorsitzender der Vereinigten Bürgerpartei, Weisrussland Aufgenommen von mir in Berlin am 23.10.2012, Nikita Jolkve.

Анатолий Лебедько: Оппозиция выросла из коротких штанишек 02.01.2013

Белорусская оппозиция в 2013 году намерена отказаться от старых приемов поиска альтернатив Лукашенко. Об этом в интервью DW заявил лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Podiumdiskussion in der Konrad Adenauer Stiftung: Opponieren gegen Lukaschenko. Aufgenommen von mir in Berlin am 23.10.2012, Nikita Jolkve.

Анатолий Лебедько: У Лукашенко резко сузилось пространство для маневра 24.10.2012

Интервью с Анатолием Лебедько о том, как добиться свободных выборов в Беларуси.
Der abendliche Oktoberplatz in Minsk mit Blick zum Haus der Gewerkschaft, aufgenommen am 15.05.2011. Foto: Martin Förster pixel

Станислава Шушкевича не выпустили из Беларуси 18.03.2012

Экс-главе Верховного совета Беларуси Станиславу Шушкевичу отказали в выезде в Литву. На границе политику сообщили о приказе не выпускать его из страны. Шушкевич связывает это решение со своей политической деятельностью.
Anatoly Lebedko, Leiter der Partei OGP (Vereinte Bürgerpartei) Schlagworte: Belarus, Weissrussland, Minsk, Botschafter, EU, Konflikt, Lukashenko, Sanktionen Jahr/Ort: 2012/Belarus/Weissrussland***Diese hat unser Korrespondent in Weißrussland Artur Smirnow gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen.

Белорусского оппозиционера Лебедько не выпускают в Европу 07.03.2012

При попытке пересечь белорусско-литовскую границу председателю ОГП Анатолию Лебедько сообщили, что ему запрещен выезд из страны. По словам оппозиционера, с него в Беларуси начал действовать список политически невыездных.
Weißrussische Oppositionspolitiker Anatolii Lebedko, ODS, vor dem Gebäude, in dem die Konferenz und Diskussion über die Pläne für AKWbau in Ostrovets, Grodno Gebiet, Weißrussland, Belarus Titel: Anatolii Lebedko, ODS, vor dem Gebäude, in dem die Konferenz und Diskussion über die Pläne für AKWbau in Ostrovets, Grodno Gebiet, Weißrussland, Belarus Wer hat das Bild gemacht?: Gennadii Konstantinov, Wann wurde das Bild gemacht?: 09.10.2009 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ostrovets, Grodno Gebiet, Weißrussland, Belarus Bei welcher Gelegenheit/in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen?: Reportagerecherche über AKWbau in Belarus Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen?: Lebedko vor dem im Raum für Diskussion über AKWbau in Ostrovets, Grodno Gebiet, Belarus In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel, Reportage, Autor Gennadii Konstantinov, Russische Redaktion

Прекращено уголовное дело против лидера белорусской оппозиционной партии 25.08.2011

Уголовное дело в отношении лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, возобновленное 1 августа, неожиданно прекращено. Белорусский оппозиционер объявил, что чувствует себя победителем.
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