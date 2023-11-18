  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Анатолий Вайскопф

Пропустить раздел Анатолий Вайскопф: избранные публикации

Анатолий Вайскопф: избранные публикации

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана

В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?

Что послужило причиной отставки премьера Казахстана и чего стоит ждать он нового правительства Олжаса Бектенова?
Политика6 февраля 2024 г.
В Усть-Каменогорске темнеет рано уже осенью

Зачем власти Казахстана введут единое время для всей страны

Правительство РК решило перевести страну с 1 марта в единый часовой пояс. Жители, похоже, не видят в этом смысла.
Общество30 января 2024 г.
Скорая помощь, полицейский и пожарная машина в Алматы

Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС

Президент Токаев раскритиковал МЧС Казахстана за то, что при недавнем сильном землетрясении СПР сработала с опозданием.
Политика26 января 2024 г.
Пропустить раздел Анатолий Вайскопф: другие публикации

Анатолий Вайскопф: другие публикации

Покупатель на одном из рынков в Алматы

Только наличка? Почему в Казахстане отказываются от безнала

Только наличка? Почему в Казахстане отказываются от безнала

Бизнесмены в Казахстане стали отказываться от безналичных платежей. Почему это происходит и какова реакция властей?
Общество17 января 2024 г.
Игра пианиста

Гастроли в Казахстане. Кому из россиян рады, а кому не очень

Гастроли в Казахстане. Кому из россиян рады, а кому не очень

Запрещенные в России артисты и писатели не имеют ограничений в Казахстане. Иная ситуация с теми, кто поддерживает войну.
Конфликты26 декабря 2023 г.
Книга Нурсултана Назарбаева в книжном магазине

О второй жене, Путине и Токаеве? О чем мемуары Назарбаева

О второй жене, Путине и Токаеве? О чем мемуары Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал мемуары. Эта книга вызвала ажиотаж. О чем она на самом деле - у DW.
Политика8 декабря 2023 г.
Deutschland Impfung Kind

Эпидемия кори в Казахстане: что вызвало и как с ней борются

Эпидемия кори в Казахстане: что вызвало и как с ней борются

В Казахстане выявлено около 19 тысяч случаев заболевания корью. Минздрав активно призывает население вакцинироваться.
Здоровье4 декабря 2023 г.
Акция против бытового насилия в Алматы

Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия

Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия

Жители Алматы фактически проигнорировали митинг с призывами обратить внимание на бытовое насилие. Почему - у DW.
Права человека26 ноября 2023 г.
Столица Казахстана Астана

Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Платформа, позволяющая смотреть "Россию 1", "Первый канал", НТВ и Russia Today, недоступна на территории Казахстана.
СМИ18 ноября 2023 г.
Показать еще
На главную страницу