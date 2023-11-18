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Анатолий Вайскопф
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Анатолий Вайскопф: избранные публикации
В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?
Что послужило причиной отставки премьера Казахстана и чего стоит ждать он нового правительства Олжаса Бектенова?
Политика
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Зачем власти Казахстана введут единое время для всей страны
Правительство РК решило перевести страну с 1 марта в единый часовой пояс. Жители, похоже, не видят в этом смысла.
Общество
30.01.2024
30 января 2024 г.
Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС
Президент Токаев раскритиковал МЧС Казахстана за то, что при недавнем сильном землетрясении СПР сработала с опозданием.
Политика
26.01.2024
26 января 2024 г.
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Анатолий Вайскопф: другие публикации
Только наличка? Почему в Казахстане отказываются от безнала
Только наличка? Почему в Казахстане отказываются от безнала
Бизнесмены в Казахстане стали отказываться от безналичных платежей. Почему это происходит и какова реакция властей?
Общество
17.01.2024
17 января 2024 г.
Гастроли в Казахстане. Кому из россиян рады, а кому не очень
Гастроли в Казахстане. Кому из россиян рады, а кому не очень
Запрещенные в России артисты и писатели не имеют ограничений в Казахстане. Иная ситуация с теми, кто поддерживает войну.
Конфликты
26.12.2023
26 декабря 2023 г.
О второй жене, Путине и Токаеве? О чем мемуары Назарбаева
О второй жене, Путине и Токаеве? О чем мемуары Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал мемуары. Эта книга вызвала ажиотаж. О чем она на самом деле - у DW.
Политика
08.12.2023
8 декабря 2023 г.
Эпидемия кори в Казахстане: что вызвало и как с ней борются
Эпидемия кори в Казахстане: что вызвало и как с ней борются
В Казахстане выявлено около 19 тысяч случаев заболевания корью. Минздрав активно призывает население вакцинироваться.
Здоровье
04.12.2023
4 декабря 2023 г.
Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия
Экс-министр и убийство жены: митинг в Алматы против насилия
Жители Алматы фактически проигнорировали митинг с призывами обратить внимание на бытовое насилие. Почему - у DW.
Права человека
26.11.2023
26 ноября 2023 г.
Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24
Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24
Платформа, позволяющая смотреть "Россию 1", "Первый канал", НТВ и Russia Today, недоступна на территории Казахстана.
СМИ
18.11.2023
18 ноября 2023 г.
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