Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме

Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.