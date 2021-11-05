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Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.
Монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен, образующих на иврите надпись "В память". На каждом кирпиче - имя одного из 102 тыс. голландских евреев, синти и рома, погибших в годы Холокоста.
Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.
Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.
На этих фотографиях - не Амстердам, где велосипедистам - везде дорога и почет, а Гамбург.
Один пострадавший скончался, четверо доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает причины произошедшего.
В материалах издания РИА ФАН говорилось об угрозах и попытке подкупа со стороны журналистов Bellingcat. Суд в Амстердаме счел эти сведения ложными. РИА ФАН должно опубликовать опровержение и удалить эти статьи.
Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.
В Нидерландах протесты против новых ограничений из-за коронавируса переросли в беспорядки. Их участники забрасывали полицейских камнями, стражи порядка разгоняли демонстрантов водометами.
Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недовольство кабинетом премьера Марка Рютте.
Произведение Васиилия Кандинского "Картина с домами" было похищено нацистами у семьи Левенштейнов и впоследствии приобретено на аукционе музеем в Амстердаме. Суд решил не возвращать полотно наследникам потерпевших.
В 2016 году суд признал лидера Партии свободы Герта Вилдерса виновным в дискриминации жителей Нидерландов с марокканскими корнями в связи с его высказыванием на предвыборном митинге.
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