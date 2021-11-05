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Амстердам

ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно? 05.11.2021

Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
FILE - In this Friday April 4, 2014 file photo, a spiraling torque from the second century A.D., is displayed as part of the exhibit called The Crimea - Gold and Secrets of the Black Sea, at Allard Pierson historical museum in Amsterdam. A Dutch appeals court rules Tuesday Oct. 26, 2021, on ownership of a trove of Crimean historical artifacts that were loaned to an Amsterdam museum shortly before Russia annexed the region. A lower court ruled in 2016 that the treasures should be handed to the Ukrainian government. (AP Photo/Peter Dejong, file)

"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются 27.10.2021

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
На выставке

Скифское золото 26.10.2021

Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Так выглядит скифское золото (фото) 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "скифское золото" музеям Крыма, аннексированного Россией.

19-09-2021 Amsterdam King Willem-Alexander with Jacques Grishaver during the unveiling of the National Holocaust Memorial of Names in Amsterdam. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPPEx

В Амстердаме открыт Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста 19.09.2021

Монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен, образующих на иврите надпись "В память". На каждом кирпиче - имя одного из 102 тыс. голландских евреев, синти и рома, погибших в годы Холокоста.
This photograph taken on June 23, 2021, shows Dutch crime reporter Peter R. de Vries as he addresses a press conference in Naarden. - A well-known Dutch crime reporter was rushed to hospital with gunshot wounds on July 6, 2021, after being attacked in broad daylight in central Amsterdam. Peter R. de Vries, a journalist and TV presenter who regularly speaks on behalf of victims, was shot up to five times including once in the head, according to eyewitnesses. - Netherlands OUT (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images)

Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме 15.07.2021

Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.
2021-07-06 20:20:46 AMSTERDAM - Bei einer Schießerei in Amsterdam ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Het Parool wäre es der Kriminalreporter Peter R. de Vries. ANP EVERT ELZINGA

Премьер-министр Нидерландов осудил покушение на журналиста в Амстердаме 07.07.2021

Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.

31.05.2021 Blick auf die Fassade des ersten öffentlichen Fahrradparkhauses der Hansestadt. An der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße stehen Radfahrerinnen und Radfahrern ab dem 31.05.2021 Mai 600 geschützte Fahrradstellplätze zusätzlich zur Verfügung. Insgesamt bietet die Haltestelle rund 1000 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

В Гамбурге открыли первый гараж для велосипедов (фото) 01.06.2021

На этих фотографиях - не Амстердам, где велосипедистам - везде дорога и почет, а Гамбург.
2021-05-21 23:59:30 AMSTERDAM - Rettungsdienste in der Ferdinand Bolstraat, wo fünf Menschen erstochen wurden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. ANP MICHEL VAN BERGEN

В Амстердаме неизвестный ранил ножом пять человек 22.05.2021

Один пострадавший скончался, четверо доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает причины произошедшего.
04.07.2018 FILE - In this July 4, 2017 file photo, Russian businessman Yevgeny Prigozhin is shown prior to a meeting of Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in the Kremlin in Moscow, Russia. An independent Russian newspaper says a security aide of businessman Yevgeny Prigozhin, who has been indicted in the U.S. for trying to interfere with the 2016 U.S. election, says the Russian mogul has been involved in attacks on several people and at least one killing. Novaya Gazeta on Monday, Oct. 22, 2018 published an article quoting a former convict who worked for Prigozhin, Valery Amelchenko, who said he orchestrated attacks on Prigozhin’s opponents as well as the killing of an opposition blogger. (Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP, File) |

Bellingcat выиграл суд у связанного с Пригожиным РИА ФАН 11.03.2021

В материалах издания РИА ФАН говорилось об угрозах и попытке подкупа со стороны журналистов Bellingcat. Суд в Амстердаме счел эти сведения ложными. РИА ФАН должно опубликовать опровержение и удалить эти статьи.
Die Menschen nutzen das Sonnige Wetter um über den zugefrorenen Landwehrkanal zu laufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Берлин стал похож на Амстердам. Люди катаются на коньках по каналу (фото) 15.02.2021

Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.

Протесты против локдауна: критики ограничительных мер устроили беспорядки в Нидерландах (26.01.21) 26.01.2021

В Нидерландах протесты против новых ограничений из-за коронавируса переросли в беспорядки. Их участники забрасывали полицейских камнями, стражи порядка разгоняли демонстрантов водометами.

2021-01-17 15:09:53 AMSTERDAM - Demonstranten am Museumplein. Die Demonstration Nederland in Verzet sollte ursprünglich auf dem Museumplein stattfinden, aber die Gemeinde machte dem ein Ende und verlegte sie in den Westerpark. Der Veranstalter hat es abgesagt, aber die Leute sind dazu gekommen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест 17.01.2021

Несмотря на карантинные ограничения, несколько сколько сотен человек собрались в центре Амстердама, чтобы выразить недовольство кабинетом премьера Марка Рютте.
Painting with Houses Das Gemälde Bild mit Häusern (1909) von Wassily Kandinsky. Gut 80 Jahre nach dem Kauf des Kandinsky-Gemäldes muss nun ein Gericht in Amsterdam entscheiden, wem das Werk gehört. Ist die Stadt Amsterdam Eigentümerin und hängt das Bild rechtmäßig im Stedelijk Museum für moderne Kunst? Oder aber handelt es sich um NS-Raubkunst und muss daher den Erben zurückgegeben werden? Ab 29.10.2020 verhandelt das Gericht die Klage der Erben der ursprünglichen jüdischen Eigentümer Lewenstein.

Суд: Картина Кандинского останется в музее Амстердама 16.12.2020

Произведение Васиилия Кандинского "Картина с домами" было похищено нацистами у семьи Левенштейнов и впоследствии приобретено на аукционе музеем в Амстердаме. Суд решил не возвращать полотно наследникам потерпевших.
Dutch anti-Islam politician Geert Wilders appears in court for the verdict in his appeal trial in Schiphol near Amsterdam, Netherlands, September 4, 2020. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Нидерландский популист Вилдерс вновь признан виновным в дискриминации 04.09.2020

В 2016 году суд признал лидера Партии свободы Герта Вилдерса виновным в дискриминации жителей Нидерландов с марокканскими корнями в связи с его высказыванием на предвыборном митинге.
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