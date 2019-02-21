Американскому финансисту Калви предъявлены обвинения

Майкла Калви обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Следственный комитет РФ (СК) предъявил официальные обвинения основателю инвестиционной компании Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви. Об этом сообщил в четверг, 21 февраля, адвокат Дмитрий Клеточкин, представляющий интересы Калви.
Обвинения вынесены по статье "мошенничество в особо крупном размере в составе группы".
Дело Калви
Следствие подозревает Майкла Калви и еще пятерых человек в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.
Калви содержат в СИЗО с нарушением регламента ФСИН
Между тем ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил ТАСС, что Майкла Калви содержат в СИЗО с нарушением регламента Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По словам Мельникова, 20 февраля члены ОНК посетили Калви в следственном изоляторе №1 по Москве и констатировали, что в одной камере с инвестором находятся люди, подозреваемые "в незаконном обороте наркотиков и в угрозах лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие".
В соответствии с правилами, подозреваемые в экономических преступлениях не должны делить камеру с обвиняемыми в насилии.
Калви находится в восьмиместной камере, другой фигурант дела Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль, - в четырехместной.
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