Американские ядерные бомбы в Германии: убрать нельзя оставить?

В ФРГ снова разгорелся спор о том, следует ли добиваться вывода американского атомного арсенала с территории Германии. DW - с аргументами противников и сторонников такого требования.
Не только коронавирус вызывает сегодня в Германии острые политические споры: в стране вновь разгорелась дискуссия о том, нужны ли немцам американские атомные бомбы, размещенные на западе ФРГ. С инициативой вывода этого ядерного арсенала выступили некоторые видные социал-демократы, вызвав возражения как со стороны партнеров по правящей коалиции из блока консерваторов ХДС/ХСС, так и внутри своей собственной партии. Споры на эту тему могут стать дополнительной проблемой для коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).
"Ядерное оружие не укрепляет нашу безопасность, а наоборот"
Начало новой дискуссии положил Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге. Он потребовал полного вывода ядерного арсенала США с территории ФРГ.
"Ядерное оружие не укрепляет нашу безопасность, а наоборот", - заявил политик в интервью газете Der Tagespiegel. Мютцених объяснил свое требование непредсказуемостью президента США Дональда Трампа. По его словам, Белый дом дал понять, что ядерное оружие выполняет не только функцию устрашения, но "может быть использовано для ведения войны".
Главу фракции поддержал сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans). "У меня четкая позиция: я против размещения (ядерного оружия - Ред.), против полномочий им распоряжаться и тем более против его применения", - заявил Вальтер-Борьянс в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), опубликованное в воскресенье, 3 мая. Лидер СДПГ также мотивировал свою позицию "непредсказуемым" президентом США.
Ядерный арсенал в ФРГ- часть договора с НАТО
Соединенные Штаты в ходе противостояния с Советским Союзом еще в 50-х годах ХХ века приняли решение разместить в Европе часть собственного ядерного арсенала. В Германии до начала 1990-х годов, по данным немецких СМИ, находилось от 150 до 200 атомных бомб. На сегодняшний день число боеголовок оценивается в 20 единиц, речь идет о водородных бомбах типа B61.
В 2010 году на сайте Wikileaks были опубликованы утечки дипломатических депеш, из которых следовало, что ядерное оружие находится на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Официально существование на территории Германии ядерного оружия не комментируют ни власти США, ни правительство ФРГ.
Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО: как член альянса ФРГ обязана участвовать и в его ядерной программе. Это гарантирует Берлину право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные боеголовки на своей территории.
Вывода ядерного оружия из Германии требовали еще 10 лет назад
Вывод ядерного арсенала с немецкой территории встретил бы одобрение почти всего населения Германии: согласно социологическому опросу, абсолютное большинство немцев (86 процентов) поддерживают запрет размещения на территории Германии американского ядерного оружия. Соцопрос на эту тему провел в 2019 году институт исследований общественного мнения Kantar по заказу Greenpeace.
Сторонники подобного шага в Германии есть и среди крупных политических партий. "Союз-90"/"зеленые" и Левая партия давно выступают за отказ от размещения ядерного оружия. В мартовском интервью DW эксперт "зеленых" по вопросам обороны Тобиас Линднер (Tobias Lindner) назвал ядерные бомбы "дорогим, устаревшим, символическим вкладом в то, чтобы иметь право голоса в НАТО".
Недавний призыв Мютцениха - далеко не первая подобная инициатива социал-демократов. Будучи министром иностранных дел, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) требовал вывода ядерного оружия с территории Германии в 2009 году.
В том же году аналогичную цель - при формировании правительства - закрепили в коалиционном договоре либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и консерваторы. В 2010 году все фракции бундестага поддержали эту инициативу. Но инициатива так и не была реализована, а на фоне прекращения действия большинства договоров между США и Россией по контролю над вооружениями дискуссия об отказе от американского ядерного оружия в Германии на некоторое время сошла на нет.
США и ФРГ сообща модернизируют ядерный арсенал в Бюхеле
В настоящий момент власти ФРГ не только не планируют вывод атомных бомб со своей территории, но наоборот, участвуют в финансировании дорогостоящего проекта модернизации ядерного арсенала, реализуемого Пентагоном. Прошлой осенью около 20 боеголовок были вывезены из Бюхеля на территорию США, где были переоснащены современной, более точной системой наведения, сообщил еженедельник Der Spiegel.
Бундесвер, в свою очередь, собирается обновлять парк военных самолетов, способных нести ядерные боеголовки. Так, глава министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), по данным Der Spiegel, написала письмо в Пентагон, выразив интерес к покупке у концерна Boeing 30 боевых самолетов F/A-18 Super Hornet. Собственно, конфликт между правящими партиями Германии возник именно из-за этих военных самолетов. Социал-демократы возмутились тем, что глава Минобороны, по их мнению, попыталась заказать самолеты в обход бундестага, что стало бы нарушением закона.
Глава МИД против "особого пути" Германии
Призывы социал-демократов вызвали недоумение в стане партнеров по правящей коалиции из ХДС/ХСС. "Наивность некоторых руководящих членов СДПГ угрожает безопасности Германии", - заявил эксперт по обороне фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте (Henning Otte).
Другие политики его фракции призвали вмешаться главу МИД Германии, социал-демократа Хайко Маса (Heiko Maas) и приструнить однопартийцев, напомнив им, что действующий коалиционный договор вывода ядерного оружия не предполагает.
И Маас в понедельник, 4 мая, действительно вмешался в дискуссию, заявив Der Spiegel, что Германия никаким "особым путем" не пойдет и не станет подрывать доверие партнеров по альянсу односторонними шагами.
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