Американские эксперты заметили демонтаж объектов на полигоне КНДР

КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили эксперты группы 38 North, которая относится к исследовательскому Центру Стимсона.

Северная Корея, в частности, демонтирует здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей ракет, заявляют эксперты. Такие выводы они сделали, проанализировав спутниковые снимки Сохэ от 20 июля.

"Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в развитии технологий для программы межконтинентальной баллистической ракеты Севера, данные усилия представляют собой значительные меры по установлению доверия со стороны Северной Кореи", - сказано в публикации 38 North.

Полигон Сохэ, который также называют космодромом, находится в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах от крупного ядерного центра в Йонбене, уточняет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 12 июня договорились о "полной денуклеаризации Корейского полуострова". На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".

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