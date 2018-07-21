 Американские эксперты заметили демонтаж объектов на полигоне КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2018

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Мир

Американские эксперты заметили демонтаж объектов на полигоне КНДР

Северная Корея демонтирует здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей. Такие выводы эксперты сделали, проанализировав спутниковые снимки полигона Сохэ.

Полигон Сохэ (фото из архива)

Полигон Сохэ (фото из архива)

КНДР начала демонтировать ключевые объекты на своем ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили эксперты группы 38 North, которая относится к исследовательскому Центру Стимсона.

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Северная Корея, в частности, демонтирует здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей ракет, заявляют эксперты. Такие выводы они сделали, проанализировав спутниковые снимки Сохэ от 20 июля.

"Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в развитии технологий для программы межконтинентальной баллистической ракеты Севера, данные усилия представляют собой значительные меры по установлению доверия со стороны Северной Кореи", - сказано в публикации 38 North.

Полигон Сохэ, который также называют космодромом, находится в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна и в 70 километрах от крупного ядерного центра в Йонбене, уточняет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 12 июня договорились о "полной денуклеаризации Корейского полуострова". На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".

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