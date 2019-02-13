 Американские сенаторы подготовили новые санкции против Москвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2019

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Мир

Американские сенаторы подготовили новые санкции против Москвы

Американские сенаторы хотят отреагировать за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США. Под санкции должны подпасть банки, новый суверенный долг РФ и проекты по сжиженному газу за пределами России.

Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

В Сенат США в среду, 13 февраля, будет внесен законопроект, призванный отреагировать на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и агрессию в Украине. Он предусматривает санкции против банковского и энергетического секторов РФ, а также против российского внешнего долга. Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. В канцелярии Менендеса отметили, что нынешний вариант законопроекта более жесткий, чем тот, который сенаторы безуспешно пытались провести через Сенат в минувшем году.

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Новый пакет санкций против России

В числе прочего документ предусматривает санкции против российских банков, которые поддерживают усилия, направленные на вмешательство в иностранные выборы. Штрафные меры предлагается ввести против российских проектов по сжиженному газу за пределами РФ, российских киберструктур, нового суверенного долга, а также против отдельных лиц, подозреваемых в пособничестве "незаконным и вредоносным действиям, осуществляемым, прямо или косвенно, от имени президента России Владимира Путина", сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого находится копия законопроекта.

Чтобы обрести силу закона, этот законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и получить одобрение президента США Дональда Трампа. Боб Менендес заявил, что Конгресс желает отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, где РФ поддерживает президента Башара Асада, на агрессию Москвы в Украине и на постоянную "эрозию международных норм".

"Становится все очевиднее, что Москва будет продолжать нарываться, пока не встретит настоящий отпор", - констатировал сенатор. В свою очередь Линдси Грэм заявил, что цель законопроекта - "изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России". Путину "следует прекратить вмешиваться в американский избирательный процесс, вывести Россию из Украины и прекратить попытки создать хаос в Сирии", - подчеркнул он.

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    Автор: Ирина Филатова


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