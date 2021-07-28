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Аляска

Аляска является крупнейшим по территории штатом Соединенных Штатов Америки, расположен на северо-западе Северной Америки.

Самый северный штат США включает в себя полуостров Аляска, прилегающие к нему острова, Алеутские острова, а также полосу побережья Тихого океана с островами архипелага Александра вдоль западной границы Канады. Территория составляет 1 717 854 кв.км. Столица штата Аляска - город Джуно. До 18 октября 1867 года Аляска принадлежала Российской империи. Продажа полуострова Северо-Американским Соединенным Штатам считается самой дешевой территориальной сделкой купли-продажи в истории, ее сумма составила 7,2 миллиона долларов, или 4,74 доллара за 1 кв. километр.

15.03.2016+++ 2806920 03/15/2016 First group of Russian Aerospace Force aircraft redeploys from Hmeimim, Syria, to Russia. (Screenshot from Russian Defense Ministry video, posted on Youtube)./Ministry of defence of the Russian Federation +++ (C) picture-alliance/dpa/Russian Defense Ministry

В США заявили о рекордном числе перехватов самолетов РФ у берегов Аляски 28.07.2021

В 2020 году ВВС США перехватили у берегов Аляски самое большое число российских военных самолетов после холодной войны, заявил замначальника штаба ВВС Клинтон Хиноут.

На самолетах и квадроциклах: как вакцинируют на Аляске (11.05.2021) 11.05.2021

Аляска начала вакцинацию от коронавируса раньше, чем другие штаты США. В отдаленные поселки вакцину доставляют на самолетах и квадроциклах. Вот как делают прививки у полярного круга.

The Russian nuclear submarine Dmitrij Donskoj sails under the Great Belt Bridge between Jyutland and Fun through Danish waters, near Korsor, on July 21, 2017, on it's way to Saint Petersburg to participate in the 100th anniversary of the Russian Navy, held in on 29th - 30th July. The submarine is 172 meters long and is thus the largest nuclear powered submarine in the world, and it's the first time it sails into the Baltic Sea. / AFP PHOTO / Scanpix Denmark AND Scanpix / Michael BAGER / Denmark OUT (Photo credit should read MICHAEL BAGER/AFP/Getty Images)

США сообщили о всплывшей у Аляски российской подводной лодке 28.08.2020

Российская субмарина находится в международных водах за пределами территориального моря США. С какими-либо просьбами о помощи ее экипаж не обращался.
392886 13: (FILE PHOTO) This undated photo shows the Arctic National Wildlife Refuge in Alaska. The Bush administration''s controversial plan to open the refuge to oil drilling was approved by the House of Representatives on August 2, 2001, but it faces a tough battle in the Senate. (Photo by U.S. Fish and Wildlife Service/Getty Images)

Администрация США разрешила добычу нефти в природоохранной зоне на Аляске 17.08.2020

Несмотря на критику экологов, продажа лицензий на бурение нефтяных скважин в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске может начаться уже в конце 2020 года.
25.07.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 25, 2019: A Tupolev Tu-142 anti-submarine warfare aircraft involved in a rehearsal of the Russian Navy Day Parade on the Neva River. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

ВВС США и Канады перехватили российские самолеты вблизи Аляски 10.03.2020

Североамериканские истребители поднялись в воздух для сопровождения двух российских самолетов Ту-142 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски.
July 4, 2019 - Talkeetna, AK, United States - A Bombardier 415 Superscooper aerial firefighting aircraft drops water on a wildfire burning near Montana Creek July 4, 2019 near Talkeetna, Alaska. Talkeetna United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp138 20190704_zaa_p138_005 Copyright: xMichaelxRisingerx

Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске 26.07.2019

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения.

Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски 21.05.2019

Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски. Минобороны РФ назвало полет Ту-95МС плановым.

epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Истребители США вновь перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски 07.09.2018

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов и сопровождали их до выхода из зоны ПВО. Это уже не первый подобный случай.
epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Истребители США перехватили российские Ту-95 вблизи Аляски 12.05.2018

Американские F-22 перехватили два Ту-95 в международном воздушном пространстве к северу от Алеутских островов, сообщает CNN. Последний подобный случай произошел год назад.
A Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor is launched from the Pacific Spaceport Complex Alaska during Flight Test THAAD (FTT)-18 in Kodiak, Alaska, U.S., July 11, 2017. During the test, the THAAD weapon system successfully intercepted an air-launched intermediate-range ballistic missile (IRBM) target. Leah Garton/Missile Defense Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

США успешно испытали систему противоракетной обороны THAAD над Тихим океаном 30.07.2017

Запущенная с самолета баллистическая ракета средней дальности была успешно перехвачена над Тихим океаном системой ПРО, установленной на Аляске.
ARCHIV - HANDOUT - Ein Raketen-Abwehrsystem des Typs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) feuert auf einer undatierten Aufnahme des US-«Department Of Defense» zu Testzwecken eine Rakete ab. Angesichts der wachsenden Spannungen im Konflikt mit Nordkorea demonstrieren die USA militärische Stärke. Das US-Militär begann mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über den genannten Einsatz und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: «Ralph Scott/Department Of Defense/ZUMA Wire/dpa») Foto: Ralph Scott/Department Of Defense/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США на Аляске проведут испытания системы ПРО THAAD 07.07.2017

На Аляске в ближайшие дни протестируют ракеты-перехватчики системы противоракетной обороны THAAD. Аналогичная американская система ПРО развернута в Южной Корее.
Russian servicemen guard an area at the Nagurskoye military base in Alexandra Land on the remote Arctic islands of Franz Josef Land, Russia March 29, 2017. Picture taken March 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin TPX IMAGES OF THE DAY

Аляска обеспокоена масштабами военного присутствия РФ в Арктике 12.05.2017

Сенатор от Аляски призвал Вашингтон и его союзников усилить военное присутствие США в этом штате в ответ на масштабные меры Минобороны РФ в Арктике.
12.04.2017******US-Außenminister Rex Tillerson (r) wird am 12.04.2017 in Moskau (Russland) von Russlands Außenminister Sergej Lawrow empfangen. Tillerson ist unter anderem zu Gesprächen über Syrien in Moskau. Foto: Ivan Sekretarev/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Встреча Лаврова и Тиллерсона перенесена с Аляски в Вашингтон 08.05.2017

10 мая главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудят урегулирование сирийского конфликта, а также ситуацию на востоке Украины и ряд других вопросов, по которым у сторон имеются разногласия.
epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Белый дом отслеживает полеты российских самолетов возле Аляски 21.04.2017

В Вашингтоне не видят ничего необычного в полетах российских военных самолетов возле берегов Аляски, пока эти полеты проходят с соблюдением всех протоколов.
Bildunterschrift:A Russian Tupolev Tu-95 turboprop-powered strategic bomber flies above the Kremlin in Moscow, on May 7, 2015, during a rehearsal for the Victory Day military parade. A strategic bomber with seven people on board crashed in far eastern Russia on July 14 but its crew apparently managed to parachute out and a search for them was underway, the defence ministry said. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски 19.04.2017

Американские истребители на протяжении 12 минут сопровождали два российских бомбардировщика над нейтральными водами в районе Аляски. Это первый подобный случай с тех пор, как администрацию США возглавил Дональд Трамп.
Aerial view of the Inupiat village of Barrow during the Spring ice breakup. National Petroleum Reserves, Arctic coast of Alaska PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1193991 StevenxKazlowski Aerial View of The Village of Barrow during The Spring ICE breakup National Petroleum Reserves Arctic Coast of Alaska PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1193991 StevenxKazlowski

На Аляске открыто крупное месторождение нефти 09.03.2017

Запасы крупнейшего из открытых в США за последние 30 лет месторождения, обнаруженного на полуострове Аляска, оцениваются в 1,2 млрд баррелей.
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