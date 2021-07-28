Аляска является крупнейшим по территории штатом Соединенных Штатов Америки, расположен на северо-западе Северной Америки.

Самый северный штат США включает в себя полуостров Аляска, прилегающие к нему острова, Алеутские острова, а также полосу побережья Тихого океана с островами архипелага Александра вдоль западной границы Канады. Территория составляет 1 717 854 кв.км. Столица штата Аляска - город Джуно. До 18 октября 1867 года Аляска принадлежала Российской империи. Продажа полуострова Северо-Американским Соединенным Штатам считается самой дешевой территориальной сделкой купли-продажи в истории, ее сумма составила 7,2 миллиона долларов, или 4,74 доллара за 1 кв. километр.