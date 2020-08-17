 Правительство США разрешило добычу нефти в природоохранной зоне на Аляске | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2020

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Мир

Правительство США разрешило добычу нефти в природоохранной зоне на Аляске

Несмотря на критику экологов, продажа лицензий на бурение нефтяных скважин в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске может начаться уже в конце 2020 года.

Природоохранная зона Arctic National Wildlife Refuge на Аляске

Природоохранная зона Arctic National Wildlife Refuge на Аляске

Правительство США в понедельник, 17 августа, несмотря на широкую критику, дало добро на добычу нефти в природоохранной зоне Arctic National Wildlife Refuge на Аляске. Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт заявил в интервью онлайн-изданию The Wall Street Journal 17 августа, что продажа лицензий на бурение там может начаться уже к концу 2020 года.

"Я преисполнен доверия в то, что бурение будет проводиться ответственно, с соблюдением экологических стандартов и без вреда природе", - заявил политик.

Защитники природы протестуют против добычи нефти на Аляске

Реагируя на это заявление правительства, защитники природы объявили о том, что намерены добиваться запрета на добычу нефти в регионе, являющемся естественной средой обитания для белых медведей, оленей и многих других животных. "Наш климат находится в критическом состоянии, цены на нефть обвалились, а крупные банки повсюду отказываются давать деньги на финансирование подобных проектов в Арктике", - заявил Адам Колтон, представляющий природоохранную организацию Alaska Wilderness League.

"Тем не менее правительство Трампа торопится выставить на продажу последний нетронутый регион нашей страны и таким образом подвергнуть риску его исконных жителей и дивный мир растений и животных", - критикует Колтон решение правительства. По словам защитника природы, он собирается оспаривать разрешение на добычу нефти на Аляске в суде, связаться с Конгрессом и оказать давление на нефтяные компании, чтобы предотвратить разработку полезных ископаемых на Аляске.

Дональд Трамп и защита климата

Три года назад, когда большинство в обеих палатах Конгресса США составляли республиканцы, Конгресс дал добро на бурение нефтяных скважин в природоохранной зоне на севере Аляски. На сегодняшний день большинство в Палате представителей имеют демократы, оппонирующие Трампу.

Президент США Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к проблеме защиты климата, напоминает агентство AFP. Стимулируя нефтяную промышленность США, за время своего президентства он ослабил ряд экологических предписаний, указывает агентство.

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    Автор: Марина Барановская


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