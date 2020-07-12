Аль Капоне поможет в ресоциализации убийц и насильников (фото)

Штутгарт • В конце прошлого года мы рассказывали про симпатичного пса по кличке Ватсон - трехлетнего золотистого ретривера из Штутгарта, который после окончания специального обучения начал свою профессиональную деятельность. Он сопровождает жертв преступлений во время судебных заседаний - оказывает психологическую поддержку, в особенности, детям и подросткам, подвергшимся физическому или сексуальному насилию.
Аль Капоне и сотрудница службы Сабине Кубински (Sabine Kubinski)
Аль Капоне - будущий коллега Ватсона
Теперь в Штутгарте у Ватсона может появиться четвероногий коллега. Аль Капоне - щенок старонемецкой овчарки. Сейчас ему 11 недель. Однако перед ним будут стоять несколько иные задачи, и выбор, так сказать, криминального имени здесь не случаен.
Как сообщает информационное агентство dpa, предполагается, что Аль Капоне будет присутствовать на встречах психотерапевтов с осужденными за совершение особо тяжких преступлений - убийств, нанесений тяжких телесных повреждений, изнасилований.
Также он будет помогать специалистам по ресоциализации и реинтеграции заключенных во время подготовки к выходу на свободу и после тюрьмы. Фотографии сделаны в офисе будущего работодателя Аль Капоне - Штутгартской службы пробации (Bewährungshilfe Stuttgart e.V.), где он сейчас приступает к своему многомесячному обучению.
Аль Капоне - все понимает, сказать не может, но может показать
Что такое канистерапия?
Как показывает опыт, одно лишь присутствие таких специально подготовленных для канистерапии (от лат. сanis - собака) животных часто помогает во время встреч вообще начать разговор. Собаки чутко воспринимают реакции и правильно толкуют коммуникативные намерения, быстро реагируя на них и позволяя снять психологические барьеры.
Такие программы уже не первый год осуществляются в нескольких тюрьмах Баден-Вюртемберга. Причем используют в них не только собак, но и других животных - лошадей, коров и даже голубей.
Смотрите также:
Едят ли икру в немецких тюрьмах?
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
179 учреждений
В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Комната на одного
Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Чем вооружена охрана?
Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Салат с секретом
Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Сколько осужденных сидят в Германии?
Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Наказание для подростков
Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Фитнес для пенсионеров
Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Работа по желанию
Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Концерт с аншлагом
Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.
-
Как выглядят немецкие тюрьмы
Тюрьма класса "люкс"
Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.
Автор: Ефим Шуман
От немецкого дога до шнауцера
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Немецкий дог
Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Американский эскимосский шпиц?
Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Немецкий боксер
В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Такса
Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Малый мюнстерлендер
Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Веймаранер
Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Доберман
Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Ротвейлер
Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Немецкая овчарка
Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.
-
10 пород собак, выведенных в Германии
Шнауцер
Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.
Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц