"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ

Наиболее популярной политической партией на востоке ФРГ стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом свидетельствует актуальный опрос Sonntagstrend, проведенный социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, результаты которого издание опубликовало в в воскресенье, 16 сентября.

Как показывают результаты исследования, за последнюю неделю уровень популярности АдГ увеличился на один процент, и в настоящее время партия может рассчитывать на поддержку 25 процентов избирателей в восточных землях Германии. Тем самым она вышла на первое место, обогнав возглавляемый канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС), популярность которого снизилась на один процентный пункт и составила 24 процента.

Третье место на востоке Германии по-прежнему занимает Левая партия с 18 процентами. На четвертом находится Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за которую проголосовали бы 14 процентов электората. Немецкие либералы (СвДП) пользуются поддержкой 7 процентов избирателей, "зеленым" готовы отдать голоса 6 процентов жителей на востоке страны.

Блок ХДС/ХСС удерживает рейтинг по Германии

В целом по Германии политические предпочтения избирателей выглядят иначе. Несмотря на конфликт в правящей коалиции вокруг главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen), популярность ХДС/ХСС и СДПГ вновь начала расти.

После рекордного падения рейтинга, наблюдавшегося в течение нескольких прошедших недель, за прошедшие семь дней партнерам по коалиции вновь удалось набрать два процентных пункта. В настоящее время за правящую коалицию в ее нынешнем составе проголосовали бы 48 процентов, при этом блоку ХДС/ХСС отдали бы голоса 30 процентов избирателей, а СДПГ - 18 процентов.

Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) по сравнению с прошлой неделей не изменился, оставшись на 9 процентах, популярность "зеленых" снизилась на один процентный пункт и составляет 13 процентов, АдГ по-прежнему удерживает 15 процентов.

Репрезентативный социологический опрос Sonntagstrend, проводился с 6 августа по 12 сентября, в нем участвовали 1978 респондентов.

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