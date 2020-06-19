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Автор теории относительности, один из основателей современной теоретической физики.
Лауреат Нобелевской премии по физике был не только великим ученым, но и выдающимся общественным деятелем-гуманистом.
В "третьем рейхе" часто лишали гражданства: почти 40 тысяч человек были лишены гражданства за годы нацистской диктатуры. И это был не просто символический акт.
Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с немецкими библиотеками, в которых хочется задержаться подольше.
"История науки поделится на период до изображения черной дыры и после", - заявил еврокомиссар по науке и инновациям Карлуш Моэдаш.
Это письмо Альберт Эйнштейн написал в 1932 году, чтобы поздравить с 50-летием своего друга - еврейского ученого-экономиста Юлиуса Хирша.
Отличается ли мозг гения от мозга простого смертного? Сколько весит мозг слона? Ответы на вопросы дает выставка в Мюнстере.
Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
Почему шимпанзе не строят храмов? И что общего у топора и атомной бомбы? Выставка в Бонне, подготовленная по мотивам бестселлера, представляет универсальную историю человечества.
Он находится на острове Хиддензе. Здесь жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Физикам удалось экспериментально подтвердить существование гравитационных волн. Их наличие 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
Революционные теории Альберта Эйнштейна открыли новую эру в физике и проложили дорогу технологиям, без которых невозможно представить себе современный мир.
Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс, Марк Цукерберг... Среди тех, кто добился успеха, немало интровертов. Как не стать жертвой собственной замкнутости? Советы психологов.
В Германии опубликована книга писем знаменитых и обычных людей, где собраны самые разные фрагменты их переписки: от рецептов пирога от Елизаветы Второй до советов поклонникам от Игги Попа.
В 1914 году интеллигенцию Германии охватил патриотический угар. Шовинистической истерии противостояли очень немногие, но среди них был Альберт Эйнштейн.
50°5'13"N, 14°25'27"E - координаты первого немецкого вуза. Только расположен он не в Германии, а в другой точке Земли. Брат Оксфорда и Сорбонны "живет" в… Праге.
За труд "Жизнь человека" Фриц Кан взялся в возрасте 23 лет. Издатель показал ему научно-популярную книгу по анатомии. Кан фыркнул: "Я могу написать лучше!" И написал.
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