Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Альберт Эйнштейн

Автор теории относительности, один из основателей современной теоретической физики.

Лауреат Нобелевской премии по физике был не только великим ученым, но и выдающимся общественным деятелем-гуманистом.

Aufmarsch des Bundes Deutscher Mädel am Brandenburger Tor in Berlin (undatiertes Archivbild). Über die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus und das Ausmaß weiblicher Unterstützung für Hitler streiten die Forscher seit Jahren. dpa (zum dpa-Feature Forscherstreit: Hatte Hitler die weibliche Unterstützung? vom 11.06.1997, nur s/w)

Как лишали гражданства в нацистской Германии 19.06.2020

В "третьем рейхе" часто лишали гражданства: почти 40 тысяч человек были лишены гражданства за годы нацистской диктатуры. И это был не просто символический акт.
ARCHIV 2012 ***** Besucher laufen durch den Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, aufgenommen am 08.03.2012. An der berühmten Bibliothek forscht ein ganzes Team von Mitarbeitern nach NS-Raubgut. Dabei geht es nicht nur um die Identifikation des NS-Raubgutes, sondern auch um die Aufklärung der Erwerbungsgeschichte bis zur Restitution der Bücher. Foto: Jan Woitas | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Woitas

Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея) 24.10.2019

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с немецкими библиотеками, в которых хочется задержаться подольше.
HANDOUT - 10.04.2019, ---, Weltraum: Dieses Bild ist der erste direkte visuelle Nachweis eines Schwarzen Lochs (undatiertes Handout, das am 10.04.2019 freigegeben wurde). Das Schwarze Loch befindet sich im Zentrum der riesigen Galaxie Messier 87. Um das Bild zu erstellen, haben Forscher des internationalen Projekts Event Horizon Telescope (EHT) acht Radioteleskope auf vier Kontinenten miteinander kombiniert. Dadurch entstand ein virtuelles Superteleskop, dessen Durchmesser so groß ist wie die Erde. (Zu dpa «Astronomische Premiere: Erstes Bild von Schwarzem Loch») Foto: Event Horizon Telescope (EHT)/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits | Verwendung weltweit.

Астрономы впервые сумели сфотографировать черную дыру 10.04.2019

"История науки поделится на период до изображения черной дыры и после", - заявил еврокомиссар по науке и инновациям Карлуш Моэдаш.
ARCHIV - 14.08.2018, Bayern, München: Die jüdische Gemeinde in München hat einen Brief von Albert Einstein (1879-1955) entdeckt. Bei dem Schreiben handelt es sich um einen Glückwunsch Einsteins an den jüdischen Wirtschaftswissenschaftler Julius Hirsch. (zu dpa «Jüdische Gemeinde in München findet Einstein-Brief» vom 06.09.2018) Foto: Marina Maisel +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна (фото) 08.09.2018

Это письмо Альберт Эйнштейн написал в 1932 году, чтобы поздравить с 50-летием своего друга - еврейского ученого-экономиста Юлиуса Хирша.
22.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Münster: Lowell Flenders vom Mütter Museum in Philadelphia (USA), hält im LWL-Naturkundemuseum eine Glasplatte mit einem mikroskopischen Schnitt des Gehirngewebes von Albert Einstein in der Hand. Die Sonderausstellung Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl zeigt besondere Exponate unter anderem auch Teile von Albert Einsteins Gehirn. Sie wird am 29. Juni im Naturkunde-Museum eröffnet. Foto: Guido Kirchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Мозг Эйнштейна выставлен напоказ в немецком музее 04.07.2018

Отличается ли мозг гения от мозга простого смертного? Сколько весит мозг слона? Ответы на вопросы дает выставка в Мюнстере.

Albert Einstein 1935 before his departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Albert Einstein 1935 Before His Departure for Bermuda UnitedArchives00926789 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Imago/United Archives International

Знаменитости, талант которых заметили не сразу 07.08.2017

Путь к славе нередко усеян многочисленными препятствиями. И не каждый талант признают другие. Во всяком случае, не сразу. Каким знаменитостям пришлось долго этого ждать?
Ausstellung: Eine kurze Geschichte der Menschheit Mark Formanek Standard Time 2007 Videoprojektion Erworben durch: The Stanley H. Picker Trust, London The Israel Museum, Jerusalem © Mark Formanek

100 тысяч лет за час, или Краткая история человечества 25.11.2016

Почему шимпанзе не строят храмов? И что общего у топора и атомной бомбы? Выставка в Бонне, подготовленная по мотивам бестселлера, представляет универсальную историю человечества.
Der Leuchtturm von Hiddensee ist am 14.09.2015 in der Nähe von Kloster (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Hiddensee zu sehen. Hiddensee liegt nördlich der Hafenstadt Stralsund und ist 16,8 Quadratkilometer groß. Auf der 18,5 km langen und teils nur 300 Meter schmalen Insel leben nur etwa 1.400 Menschen. In der Saison besuchen pro Tag bis zu 8.000 Touristen das Eiland. Foto: Jens Büttner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J.Büttner

Балтийский маяк светит с 1888 года (фото) 23.05.2016

Он находится на острове Хиддензе. Здесь жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Lighthouse, Isle Hiddensee, Mecklenburg-Western Pommerania, Germany / Leuchtturm, Dornbusch, Insel Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland / Europa, europe, Querformat, horizontal, Stimmung, mood

"Балтийский Капри" - остров одиноких искателей Хиддензе 14.04.2016

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
*** NUR AKTUELLE BERICHTERSTATTUNG NACHWEIS GRAVITATIONSWELLEN **** HANDOUT - Numerische Simulationen visualisieren, wie zwei Schwarze Löcher verschmelzen - unter Abstrahlung von Gravitationswellen (undatiertes Bild). ACHTUNG *** Nur zur einmaligen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: S. Ossokine/A. Buonanno/Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik/W. Benger/Airborne Hydro Mapping GmbH/dpa (Zu dpa Gerüchte über Beweis für Gravitationswellen häufen sich) +++(c) dpa - Bildfunk+++ *** BILD AUSGETAUSCHT WEGEN FEHLENDER RECHTE/ ALTERNATIVBILD *** (c) S. Ossokine/A. Buonanno/Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik/W. Benger/Airborne Hydro Mapping GmbH/dpa

Ученые впервые обнаружили гравитационные волны 11.02.2016

Физикам удалось экспериментально подтвердить существование гравитационных волн. Их наличие 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
EINSTEIN, Albert (1879-1955). German physicist and mathematician, Nobel Prize in 1921. Portrait of Einstein with his formula of the energy. Oil on canvas. ullstein bild - AISA

100 лет теории относительности 25.11.2015

Революционные теории Альберта Эйнштейна открыли новую эру в физике и проложили дорогу технологиям, без которых невозможно представить себе современный мир.
Keywords grün leaf papier reisen schnecke shell weichtier Land Frankreich URL http://de.fotolia.com/id/9692234 Mathieu PINSON - Fotolia.com

Карьера для "тихих": советы интровертам 25.11.2015

Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс, Марк Цукерберг... Среди тех, кто добился успеха, немало интровертов. Как не стать жертвой собственной замкнутости? Советы психологов.
www.lettersofnote.com (Screenshot); Copyright: lettersofnote.com

О чем писал Ганди Гитлеру? 09.12.2014

В Германии опубликована книга писем знаменитых и обычных людей, где собраны самые разные фрагменты их переписки: от рецептов пирога от Елизаветы Второй до советов поклонникам от Игги Попа.
1US-5-B1918-2-B (395406) Einstein / Foto 1918 Einstein, Albert Physiker, Ulm 14.3.1879 - Princeton (N.J.) 18.4. 1955. Porträtaufnahme, um 1918. Digitale Kolorierung. E: Einstein / Photo 1918 Einstein, Albert Physicist Ulm 14.3.1879 - Princeton (N.J.) 18.4. 1955. Portrait photo, c.1918. Coloured digitally.-

Альберт Эйнштейн против патриотического угара 13.05.2014

В 1914 году интеллигенцию Германии охватил патриотический угар. Шовинистической истерии противостояли очень немногие, но среди них был Альберт Эйнштейн.
31957511 Fotolia Karlsbrücke Prag

Прага, Эйнштейн и римский император: 665 лет старейшему немецкому вузу 05.04.2013

50°5'13"N, 14°25'27"E - координаты первого немецкого вуза. Только расположен он не в Германии, а в другой точке Земли. Брат Оксфорда и Сорбонны "живет" в… Праге.
Ausstellung „Fritz Kahn – Maschine Mensch“ im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité 22. Januar - 11. April 2010 Dr. Fritz Kahn war ein Berliner Arzt und Wissenschaftsautor, der Bau und Funktionsweise des Menschen mit spektakulär modernen Mensch-Maschine-Analogien veranschaulichte. Sein Hauptwerk, die fünfbändige Reihe „Das Leben des Menschen“ (1922–1931), galt in den zwanziger Jahren als deutsche Leistung von Weltrang. In den dreißiger Jahren wurde es verbrannt und verboten. Copyright: Debschitz, www.fritz-kahn.com

Фриц Кан, популяризатор науки 28.02.2010

За труд "Жизнь человека" Фриц Кан взялся в возрасте 23 лет. Издатель показал ему научно-популярную книгу по анатомии. Кан фыркнул: "Я могу написать лучше!" И написал.
Показать еще