Самые интересные факты из жизни Эйнштейна

Необычный взгляд на человека невероятных умственных способностей Альберта Эйнштейна (Albert Einstein) и его семью предлагает новая выставка "Эйнштейны - Музей одной семьи из Ульма". Она открылась в пятницу, 5 июля, 2024 года в доме на Банхофштрассе в немецком Ульме, где 14 апреля 1879 года появился на свет самый известный житель этого города. Тогда в здании находился магазин матрасов и перин для кроватей, в котором работала Хелене Эйнштейн (Helene Hindle Einstein) - бабушка будущего физика. Теперь здесь создан новый музей, рассказывающий историю семьи Эйнштейнов, тесно переплетенную с историей еврейской общины Ульма. В организации выставки приняли участие также ныне живущие родственники семьи.

Дом в немецком городке Ульм, где родился Альберт Эйнштейн - теперь в нем открылся музей Фото: Thomas Burmeister/dpa/picture alliance

В новый музейный проект инвестировали более двух миллионов евро, почти треть из которых была выделена Фондом федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Жизнь семьи и история еврейской общины

Альберт Эйнштейн провел в этом старинном доме первые 15 месяцев своей жизни. О них рассказывает одна из двух частей экспозиции музея. Здесь можно увидеть генеалогичесское семейное дерево, журнальные статьи, марки, игрушки, коробку с детской деревянной мозаикой, статуэтки и прочие вещи с изображением ученого.

В одном из залов нового Музея Эйнштейна в Ульме Фото: Nadja Wollinsky/Stadtarchiv Ulm

Другая часть экспозиции посвящена истории еврейской общины Ульма - истории со множеством взлетов и падений, самой темной страницой которой связаны с ужасами нацистского времени. В частности, на выставке можно узнать об обстоятельствах формирования в этих местах в XIX веке еврейской общины, в которой родился и Альберт Эйнштейн, о ее расцвете, не в последнюю очередь благодаря создававшимся семейным предприятиям, а также о ее разрушении в XX веке. Прослеживаются связи - через письма и фотографии - Эйнштейна с проживавшими в городе его рождения родственниками, а также рассказывается о его помощи членам семьи, подвергшимся нацистскому террору.

Экспонаты выставки иллюстрируют проявления антисемитизма, гонения на евреев, их депортацию и гибель в нацистских лагерях, бегство и эмиграцию. Двоюродная сестра Эйнштейна Лина была убита в концлагере Треблинка, а другая сестра - Берта - умерла в гетто Терезиенштадт.

Альберт Эйнштейн в 1946 году Фото: dpa/picture alliance

Большинство экспонатов - оригинальные вещи семьи Эйнштейнов. Их дополняют медиа-технологии, благодаря которым посетители смогут посмотреть или скачать сопроводительную информацию. При помощи планшетов, предоставляемых музеем, можно совершить увлекательную виртуальную экскурсию по Ульму времен Эйнштейна. "Окно в прошлое" открывают исторические фотографии, плавно перетекающие в изображения современного городского пейзажа. В подвальном этаже музея находятся мастерские и помещения для школьных занятий.

"Свою задачу на Земле я выполнил"

В общей сложности Альберт Эйнштейн прожил в Германии 35 лет. Если говорить о семейной жизни ученого, то он был женат дважды.

Альберт Эйнштейн со своей первой женой Милевой в 1912 году Фото: akg-images/picture alliance

С Милевой Марич у него было трое детей. Прояснить точно судьбу старшей дочери Лизерль биографам не удалось - вероятно, она умерла во младенчестве в результате осложнений от скарлатины. Сын Эдуард страдал тяжелой формой шизофрении и закончил свою жизнь в цюрихской психиатрической лечебнице в 1965 году. Средний сын Ганс Альберт, родившийся в 1904 году, был специалистом в области геоинженерии и профессором Калифорнийского университета.

Вскоре после развода с первой женой в 1919 году Эйнштейн сочетался браком со своей двоюродной сестрой Эльзой (Elsa Einstein) и удочерил двоих ее детей.

Альберт Эйнштейн с падчерицей Марго и ее женихом на пути в один из немецких ЗАГСов в 1930 году Фото: Schostal Archiv/brandstaetter images//picture-alliance

С приходом к власти нацистов Эйнштейн вынужден был эмигрировать в США, и после публичного отказа от гражданства Германии, был лишен его в марте 1934 года.

Умер Альберт Эйнштейн в Принстоне 18 апреля 1955 года от аневризмы аорты. За несколько месяцев до этого, когда стало ясно, что здоровье ухудшается, он написал завещание и сказал друзьям, что свою задачу на Земле он выполнил. Его тело было кремировано, а пепел развеян. Однако сохранились фрагменты мозга гениального ученого. Американский паталогоанатом Томас Харви изъял его при проведении вскрытия, а затем разрезал на множество блоков, с целью исследования и объяснения феномена гениальности. Сегодня срезы мозга Эйнштейна можно увидеть в музеях.

Последним трудом Нобелевского лауреата по физике, ставшего к концу жизни противником разработок ядерного оружия и сооснователем Чрезвычайного комитета ученых-ядерщиков и Пагуошского движения ученых за мир, стало незаконченное воззвание с призывом предотвратить ядерную войну.