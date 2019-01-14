 Алкоголь в Германии: права, обязанности, предпочтения | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.01.2019

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Культура и стиль жизни

Алкоголь в Германии: права, обязанности, предпочтения

Спиртные напитки в Германии продаются повсеместно, вот только доступ к ним разрешен не всем.

Ящики с пивом в немецком супермаркете

В России теперь пиво можно купить в почтовых отделениях. А что же немцы? В Германии спиртные напитки продаются в магазинах, киосках, предприятиях общепита, на бензоколонках. И судя по статистике, жители Германии охотно пользуются широким ассортиментом алкогольных напитков и их доступностью.

Как следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, потребление алкоголя на душу населения в Германии выше среднего по Европе и снижается медленнее по сравнению с другими европейскими странами. Среднестатистический немец выпивает за год, согласно ВОЗ, 11,4 литра чистого алкоголя. Среднестатистический европеец за тот же период времени потребляет 8,6 литра спирта. Лидирует в алкогольном рейтинге ВОЗ за 2018 год Литва, жители которой в среднем выпивают за год 15,2 литра чистого спирта. В России потребление алкоголя снизилось по сравнению с предыдущими годами - до 10,1 литра на душу населения. ВОЗ рекомендует в качестве мер с целью снижения потребления населением алкоголя вводить минимальные цены на спиртные напитки, ограничивать их продажу и рекламу, а также снабжать бутылки предупреждениями о вреде алкоголя для здоровья.

Как Германия регулирует продажу и потребление алкоголя

В Германии действует целый свод правил, регулирующих продажу и публичное потребление алкоголя. Некоторые имеют силу для жителей всей страны, некоторые действуют в отдельных федеральных землях.

Контекст

Послабления должны коснуться лишь алкоголя в алюминиевых банках.

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Так, например, Баден-Вюртемберг и Бавария ввели у себя поначалу, а потом снова отменили запрет на продажу алкоголя на автозаправках и в магазинах после 22 часов.  В Баварии алкоголь на автозаправках разрешено было продавать только водителям, чтобы еще больше ограничить потребление спиртного местными жителями, которым в ночи вдруг захотелось выпить.

На всю Германию распространяется закон, регулирующий доступ к алкоголю со стороны несовершеннолетних. Возрастные ограничения регулируют как продажу алкогольных напитков, так и их потребление в общественных местах. Нарушение правил и положений со стороны продавца алкоголя карается штрафами в размере до 50 000 евро и может даже привести к тюремному заключению.

Какие спиртные напитки разрешено продавать подросткам

Немецкий закон делит поступающий в продажу алкоголь на две большие группы. В одну входят пиво, вино, игристые вина и смеси вина с безалкогольными напитками. Во вторую группу входит весь остальной алкоголь, включая водку, ром, виски и ликеры, алкогольные коктейли и даже конфеты с содержанием дистиллированного алкоголя. Главное в этой классификации не концентрация, а тип алкоголя.

Покупать и потреблять алкоголь из первой группы, то есть вино и пиво, подростки в Германии могут с 16 лет. Пить вино и пиво в общественных местах разрешено с 14 лет, но только в присутствии и с согласия родителей или законных опекунов. Возрастные ограничения на продажу и потребление алкоголя действуют в Германии без изменений и во время увеселительных мероприятий типа "все включено", где спиртные напитки входят в стоимость входного билета.

Спиртные напитки в бутылках

Продавать крепкие спиртные напитки, а также потреблять их в общественных местах, закон в Германии разрешает лишь лицам совершеннолетним, то есть с 18 лет, когда наступает полная гражданская дееспособность. Поэтому в немецких супермаркетах все шнапсы и бренди стоят, как правило, в закрытых на ключ стеклянных витринах. 

Алкогольные напитки в ассортименте торговых автоматов немецкий закон разрешает только при условии недоступности этих напитков для детей и подростков. Поставщик должен либо обеспечить это технически (например, путем проверки чипа банковских карт), либо разместить торговый автомат в месте, недоступном для детей и подростков. Дистиллированные спиртные напитки продавать через торговые автоматы запрещено.

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    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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