 Алишер Усманов устраняется от управления Mail.ru | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Алишер Усманов устраняется от управления Mail.ru

Холдинг USM более не будет единолично контролировать Mail.Ru Group. Алишер Усманов заявил, что сосредоточится на развитии электронной коммерции и благотворительности.

Офис Mail.ru

Офис Mail.ru

Российский олигарх Алишер Усманов объявил, что его холдинг USM перестает единолично контролировать Mail.Ru Group. Об этом говорится в сообщении, размещенном на корпоративной странице Mail.Ru в понедельник, 22 октября. Как поясняется в тексте, "USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group и ни один из акционеров единолично не контролирует  Mail.Ru Group через АО МФ Технологии".

Контекст

Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский. (07.08.2018)

Петр Порошенко ввел очередные санкции против российских компаний. Они предусматривают блокировку на Украине популярных российских интернет-сервисов и соцсетей. DW разбиралось с тем, как заработают новые санкции. (17.05.2017)

Сам Усманов в отдельном заявлении указал, что "высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение", представители которого "остро чувствуют" тренды развития современного цифрового бизнеса". Миллиардер заметил, что бизнес и финансовые результаты Mail.Ru "никогда не были выше". Усманов сообщил, что в его планах - развитие программы благотворительности в области спорта, культуры и помощи детям, а также вместе с Alibaba работа над компанией по интернет-торговле. Усманов планирует "потеснить позиции таких ретейл-гигантов как Amazon и Ebay".

В совет директоров выдвинуты четверо человек: гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, его заместитель Дмитрий Сергеев, а также двое представителей том-менеджмента Газпромбанка - Алан Ваксман и Сергей Меднов. В совете директоров они заменят Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона.

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:24
Now live
01:24 мин

Опрос: Что думают украинцы о блокировке российских интернет-сайтов?

 

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Mail.Ru Group

Аудио- и видеофайлы по теме

Опрос: Что думают украинцы о блокировке российских интернет-сайтов?  

Песня про информационную войну - "Заповедник"  

Олигарх против оппозиционера: что сказал Навальный в суде  

Также по теме

Screenshot Webseite vk.com/poroshenko.petro

"Укртелеком" начал блокировать российские интернет-сервисы 16.05.2017

Компания "Укртелеком" приступила к блокировке российских интернет-сервисов. Однако глава украинской интернет-ассоциации считает, что подобные решения невозможно воплотить на 100%.

Russische Suchmaschine Yandex

"Яндекс" закрывает офисы в Киеве и Одессе из-за санкций 01.06.2017

Компания "Яндекс" приняла решение закрыть офисы в Киеве и Одессе из-за санкций. Сотрудники будут переведены в другие офисы в разных странах.

Опрос: Что думают украинцы о блокировке российских интернет-сайтов? (16.05.2017) 16.05.2017

Президент Украины Петр Порошенко распорядился заблокировать российские интернет-страницы и соцсети. Под запрет попали "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассники". Что думают по этому поводу украинцы?

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Незримые и опасные: салафиты на западе Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно