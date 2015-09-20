Алесь Михалевич

Год после выборов: Беларусь ожидает от Европы конкретной помощи

Политика ЕС в отношении Беларуси ограничивается лишь декларациями о намерениях, в то время как стране требуется конкретная помощь. К такому выводу пришли участники дискуссии "Беларусь через год после выборов" в Берлине.