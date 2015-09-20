Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич заявил Deutsche Welle, что надеется на последовательную политику США и Евросоюза в отношении белорусского режима после своего выступления в Хельсинкской комиссии США.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич, получивший политическое убежище в Чехии, рассказал Deutsche Welle, как он оценивает события 19 декабря в Минске, а также объяснил, чем намерен заниматься сейчас.
В звуковом письме исчезнувший в ночь на 15 марта экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич сообщил, что он находится в безопасности и готовит видеовыступление для опровержения слухов вокруг его исчезновения.
Белорусские власти освободили под подписку о невыезде видного оппозиционера. Президент страны пригрозил, что если оппозиция намерена дестабилизировать ситуацию в стране, то она будет "получать по башке на всю катушку".