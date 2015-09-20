Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Алесь Михалевич

Beschreibung: Ales Mikhalevich oder Ales Mikhalewitsch, Ex-Präsidentschaftskandidat in Belarus/Weißrussland, der nach den Wahlen von 2010 aus dem Land fliehen musste. Am 8.9.2015 ist er zurückgekehrt. Schlagworte: Politimmigrant, Belarus, Weißrussland, Lukaschenko, Wahlen, Präsident, Präsidentschaftswahlen, Verfolgung Jahr/Ort: 2015/Minsk ich bitte Sie, die angehängten Bilder ins System zu stellen. Diese hat unsere Korrespondentin in Weißrussland Elena Daneiko gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber ihren Namen auf dem Foto zu vermerken.

СК Беларуси отказался закрыть уголовное дело против экс-кандидата в президенты 20.09.2015

Следственный комитет отказал Алесю Михалевичу, вернувшемуся на родину, прекратить заведенное против него дело об организации массовых беспорядков.
Beschreibung: Ales Mikhalevich oder Ales Mikhalewitsch, Ex-Präsidentschaftskandidat in Belarus/Weißrussland, der nach den Wahlen von 2010 aus dem Land fliehen musste. Am 8.9.2015 ist er zurückgekehrt. Schlagworte: Politimmigrant, Belarus, Weißrussland, Lukaschenko, Wahlen, Präsident, Präsidentschaftswahlen, Verfolgung Jahr/Ort: 2015/Minsk ich bitte Sie, die angehängten Bilder ins System zu stellen. Diese hat unsere Korrespondentin in Weißrussland Elena Daneiko gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber ihren Namen auf dem Foto zu vermerken.

Алесь Михалевич: Если бы не верил в Беларусь, я бы сюда не возвращался 11.09.2015

Политэмигрант и экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич в интервью DW рассказал, почему он вернулся на родину, осознавая риск оказаться за решеткой.
Ales Mikhalevich, Doktorand des Program Kalinowski an der Universität Warschau, 25–27.02.2013; Copyright: DW/G. Petrovskaja

Экс-кандидат в президенты Беларуси отпущен под подписку о невыезде 08.09.2015

Бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич отпущен органами внутренних дел страны под подписку о невыезде. Против оппозиционера не закрыто уголовное дело об организации беспорядков в Минске.
Ales Mikhalevich, Doktorand des Program Kalinowski an der Universität Warschau, 25–27.02.2013; Copyright: DW/G. Petrovskaja

В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Михалевич 08.09.2015

Бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич задержан при попытке возвращения на родину. Его остановили на границе как лицо, находящееся в розыске.
Oppositionsanhänger stehen am 25.03.2009 bei einer Demonstration im Stadtzentrum von Minsk hinter einem Transparent mit der Aufschrift Europeiskaja Belaruc (Europäisches Weißrussland). Tausende Mutige gingen auf die Straße, um sich für einen EU-Kurs und ein unabhängiges Weißrussland mit eigener Sprache stark zu machen. Sie sehen vor allem weiter die Gefahr einer zu starken Abhängigkeit von der Energie-Macht Russland. Der als Diktator verschriene weißrussische Präsident Lukaschenko musste zuletzt wegen Staatsschulden von geschätzten 15 Milliarden Dollar und schrumpfenden Rücklagen verstärkt um Kredite im Ausland bitten. Bisher bekommt er die meiste Hilfe aus Moskau. Foto: Ulf Mauder (zu dpa 0843) +++(c) dpa - Report+++

Как белорусская диаспора готовит перемены на родине 28.01.2013

Репортаж DW с конференции представителей диаспоры, прошедшей в Таллине.
Ein weißrussischer Staatsangehöriger, der am Morgen des 1.10.2003 mit seinem Pkw am Grenzübergang bei Bobrowniki nach Polen einreisen will, zeigt sein Visum. Mit der seit dem 1.10. in Polen geltenden Visumspflicht für Russen, Weißrussen und Ukrainer ist die Zahl der osteuropäischen Besucher an den Grenzübergängen deutlich gesunken. Mit dem bevorstehenden EU-Beitritt im Mai kommenden Jahres wird die polnische Ostgrenze zur Außengrenze der EU. Gemäß Schengen-Abkommen ist Polen damit für den Schutz auch der westlichen EU-Staaten vor illegaler Einwanderung und Schmuggelkriminalität zuständig. Für Projekt : Destination Europe Verschiedene Wege der Migration

Год после выборов: Беларусь ожидает от Европы конкретной помощи 20.12.2011

Политика ЕС в отношении Беларуси ограничивается лишь декларациями о намерениях, в то время как стране требуется конкретная помощь. К такому выводу пришли участники дискуссии "Беларусь через год после выборов" в Берлине.
Ales Mikhalevich, a candidate in Belarus' recent presidential election, speaks during a news conference in Minsk, Belarus, Monday, Feb. 28, 2011, where he said he was tortured in prison. Mikhalevich said Monday that he sent a letter to the United Nations Committee Against Torture describing the torture at the hands of Belarus' secret police, which still goes under its Soviet name KGB. The KGB rejected his claim. (AP Photo/Sergei Grits)

Задержанный в Варшаве Алесь Михалевич отпущен на свободу 12.12.2011

Бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич, задержанный ранее в аэропорту Варшавы, отпущен на свободу. Польское внешнеполитическое ведомство назвало инцидент ошибкой прокуратуры.
Mihalevich. Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten Foto Bymedia 11/2010 Wahlen in Belarus im Dezember 2010 Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten

В Варшаве задержан белорусский оппозиционер Алесь Михалевич 12.12.2011

Как сообщили белорусские интернет-СМИ, в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Лондон был задержан бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Der belorussische oppositionelle Politiker Ales Mikhalevich Foto: Bymedia, Undatierte Aufnahme, Eingestellt 01.02.2010, Freigabe durch: Bymedia

Алесь Михалевич: Суд в Гааге может привлечь Лукашенко к ответственности 17.11.2011

Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич заявил Deutsche Welle, что надеется на последовательную политику США и Евросоюза в отношении белорусского режима после своего выступления в Хельсинкской комиссии США.
On this photo taken on Monday, Feb. 28, 2011, Ales Mikhalevich, a candidate in Belarus' recent presidential election, is seen with banned white-red-white national flag in Minsk, Belarus. A former Belarusian presidential candidate says he has fled abroad to escape persecution by secret police while Human Rights Watch has strongly condemned Belarus' post-election crackdown. Ales Mikhalevich said in his blog Monday that he is in an undisclosed safe location abroad. He has previously said that he was beaten, stripped naked and hung by his hands during two months in police custody. (Foto:Sergei Grits/AP/dapd)

Экс-кандидат в президенты Беларуси: ЕС должен усилить нажим на Минск 01.06.2011

Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич призвал Евросоюз ввести экономические санкции против белорусских компаний, приносящих доходы властям в Минске. Эти меры должны помочь освобождению политзаключенных.
Ales Mikhalevich, a candidate in Belarus' recent presidential election, speaks during a news conference in Minsk, Belarus, Monday, Feb. 28, 2011, where he said he was tortured in prison. Mikhalevich said Monday that he sent a letter to the United Nations Committee Against Torture describing the torture at the hands of Belarus' secret police, which still goes under its Soviet name KGB. The KGB rejected his claim. (AP Photo/Sergei Grits)

Алесь Михалевич: Даже самых умеренных оппозиционеров Лукашенко превратил в радикалов 14.05.2011

Алесь Михалевич, политэмигрант и бывший кандидат в президенты Беларуси, на встрече с журналистами в бундестаге рассказал, что арестованных после событий 19 декабря в Минске подвергают пыткам и шантажу.
Mihalevich. Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten Foto Bymedia 11/2010 Wahlen in Belarus im Dezember 2010 Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten

Алесь Михалевич: Буду добиваться освобождения всех белорусских политзаключенных 30.03.2011

Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич, получивший политическое убежище в Чехии, рассказал Deutsche Welle, как он оценивает события 19 декабря в Минске, а также объяснил, чем намерен заниматься сейчас.
On this photo taken on Monday, Feb. 28, 2011, Ales Mikhalevich, a candidate in Belarus' recent presidential election, is seen with banned white-red-white national flag in Minsk, Belarus. A former Belarusian presidential candidate says he has fled abroad to escape persecution by secret police while Human Rights Watch has strongly condemned Belarus' post-election crackdown. Ales Mikhalevich said in his blog Monday that he is in an undisclosed safe location abroad. He has previously said that he was beaten, stripped naked and hung by his hands during two months in police custody. (Foto:Sergei Grits/AP/dapd)

Исчезнувший экс-кандидат в президенты Беларуси выступил с аудиообращением 16.03.2011

В звуковом письме исчезнувший в ночь на 15 марта экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич сообщил, что он находится в безопасности и готовит видеовыступление для опровержения слухов вокруг его исчезновения.
Ales Mikhalevich, a candidate in Belarus' recent presidential election, speaks during a news conference in Minsk, Belarus, Monday, Feb. 28, 2011, where he said he was tortured in prison. Mikhalevich said Monday that he sent a letter to the United Nations Committee Against Torture describing the torture at the hands of Belarus' secret police, which still goes under its Soviet name KGB. The KGB rejected his claim. (AP Photo/Sergei Grits)

Алесь Михалевич утверждает, что уехал из Беларуси 14.03.2011

Обвиняемый по делу о беспорядках в Минске в конце декабря Алесь Михалевич заявляет, что покинул страну. Тем самым он нарушил подписку о невыезде, объяснив свой поступок реальной физической угрозой.
A protester is arrested by British police for demonstrating in front of an Olymoic torch bearer as he passes Downing Street in London, Britain, 06 April 2008. Scores of arrests have been made as clashes between pro-Tibet protesters and police marred the Olympic torch parade on its 31-mile London journey. EPA/ANDY RAIN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Алесь Михалевич: В СИЗО КГБ Беларуси применяют пытки 28.02.2011

Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич обвинил КГБ в пытках, а также сообщил, что был отпущен из СИЗО КГБ после согласия стать осведомителем. Михалевич заявил о разрыве соглашения о сотрудничестве с КГБ.
Mihalevich. Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten Foto Bymedia 11/2010 Wahlen in Belarus im Dezember 2010 Belarus , Präsidentschaftswahlen, Kandidaten

Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич освобожден из СИЗО КГБ 19.02.2011

Белорусские власти освободили под подписку о невыезде видного оппозиционера. Президент страны пригрозил, что если оппозиция намерена дестабилизировать ситуацию в стране, то она будет "получать по башке на всю катушку".
Показать еще