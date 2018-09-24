Алексея Навального приговорили к новому сроку

Симоновский суд Москвы в понедельник, 24 сентября, назначил оппозиционеру Алексею Навальному новое наказание - 20 суток ареста по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу), сообщает корреспондент DW из зала суда.

На решение суда оппозиционер отреагировал словами: "Зачем заседание проводили, если я с самого начала сказал, какой будет результат".

Утром в понедельник Навальный освободился после отбытия 30-дневного срока, но был задержан на выходе из спецприемника.

После этого его привезли в ОВД "Даниловский", где оформили на него административное дело. Через несколько часов оппозиционер был доставлен в Симоновский суд.

Все ходатайства Навального в суде были отклонены

Как передал корреспондент DW из Москвы, в начале заседания Навальный обратил внимание суда на то, что у него нет защитника, и ему было выделено полчаса на вызов адвоката. Поскольку вызвать адвокатов не удалось, Навальный ходатайствовал о переносе заседания на 26 сентября. Однако ходатайство было отклонено. Вслед за этим было отклонено его ходатайство о допросе свидетелей и заявление об отводе самой судьи.

После оглашения судьей Еленой Армяшиной материалов дела Алексей Навальный потребовал прекратить производство по делу, вынести частное определение в отношении сотрудников, а самой судье "уйти из состава состава федеральных судей и ожидать наказания", которое ее ожидает "в прекрасной России будущего".

Немногим менее месяца назад, 27 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года, связанному с акцией "Забастовка избирателей". Несмотря на задержание оппозиционера, сторонники Навального 9 сентября организовали в 83 городах России акции протеста против пенсионной реформы. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы c властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

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