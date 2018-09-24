 Алексея Навального приговорили к новому сроку | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

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Россия

Алексея Навального приговорили к новому сроку

Оппозиционер должен был выйти на свободу после 30 суток ареста. Но его снова задержали и осудили.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы 24 сентября 2018 года

Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы 24 сентября 2018 года

 

Симоновский суд Москвы в понедельник, 24 сентября, назначил оппозиционеру Алексею Навальному новое наказание - 20 суток ареста по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу), сообщает корреспондент DW из зала суда. 

На решение суда оппозиционер отреагировал словами: "Зачем заседание проводили, если я с самого начала сказал, какой будет результат".

Утром в понедельник Навальный освободился после отбытия 30-дневного срока, но был задержан на выходе из спецприемника.

Контекст

Неожиданное новое задержание оппозиционера Алексея Навального и провальные для правящей партии "Единая Россия" итоги губернаторских выборов могут быть связаны, считают аналитики. (24.09.2018)

Запугивание молодежи, главной движущей силы уличного протеста в России, стало обыденным. Но получается не очень, мода на протест никуда не уходит, считает Александр Плющев. (21.09.2018)

После этого его привезли в ОВД "Даниловский", где оформили на него административное дело. Через несколько часов оппозиционер был доставлен в Симоновский суд.

Все ходатайства Навального в суде были отклонены

Как передал корреспондент DW из Москвы, в начале заседания Навальный обратил внимание суда на то, что у него нет защитника, и ему было выделено полчаса на вызов адвоката. Поскольку вызвать адвокатов не удалось, Навальный ходатайствовал о переносе заседания на 26 сентября. Однако ходатайство было отклонено. Вслед за этим было отклонено его ходатайство о допросе свидетелей и заявление об отводе самой судьи.

После оглашения судьей Еленой Армяшиной материалов дела Алексей Навальный потребовал прекратить производство по делу, вынести частное определение в отношении сотрудников, а самой судье "уйти из состава состава федеральных судей и ожидать наказания", которое ее ожидает "в прекрасной России будущего".

Немногим менее месяца назад, 27 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года, связанному с акцией "Забастовка избирателей". Несмотря на задержание оппозиционера, сторонники Навального 9 сентября организовали в 83 городах России акции протеста против пенсионной реформы. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы c властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

 

Смотрите также:

Аресты Навального в инфографике
Аресты Навального в инфографике

 

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль (13.09.2018)

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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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Алексея Навального вновь доставили в суд

Симновский районный суд Москвы

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Оппозиционер задержан утром на выходе из спецприемника. Он должен был выйти на свободу после 30 суток административного ареста.

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