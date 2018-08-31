 Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2018

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Россия

Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии

Отбывающий заключение экс-министр экономразвития РФ второй раз за два месяца помещен в тюремную больницу. Речь идет о плановой госпитализации, а не об экстренном случае.

Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий заключение в тверской колонии №1 строгого режима, госпитализирован второй раз за два месяца. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, первый раз чиновник находился в тюремной больнице с 5 по 25 июля. Второй раз его направили на лечение 17 августа.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт уточнил, что речь идет о плановой госпитализации, а не об экстренном случае.

Диагноз не разглашается

Контекст

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Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина. (15.12.2017)

По информации Меркачевой, экс-министр пока продолжает находиться под присмотром врачей. Его точный диагноз не разглашается в связи с тем, что эти данные представляют собой медицинскую тайну.

Ранее в СИЗО сам заключенный признавался, что имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и давлением.

В декабре 2017 года суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Дело "Роснефти"

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года и в тот же день уволили с министерской должности "в связи с утратой доверия".

По данным следствия, он потребовал взятку в 2 млн долларов от "Роснефти" за выдачу его министерством положительной оценки покупки компании "Башнефть". Обжалование приговора не привело к результатам, которых добивалась защита. В результате суд отменил Улюкаеву запрет на занятие государственных должностей в течение 8 лет после освобождения.  Сам экс-министр вину не признал.

В июне суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа в 130 млн рублей

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    Автор: Елена Барышева


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Приговор Улюкаеву: колония строгого режима и штраф размером с взятку

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