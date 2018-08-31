Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывающий заключение в тверской колонии №1 строгого режима, госпитализирован второй раз за два месяца. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, первый раз чиновник находился в тюремной больнице с 5 по 25 июля. Второй раз его направили на лечение 17 августа.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт уточнил, что речь идет о плановой госпитализации, а не об экстренном случае.

Диагноз не разглашается

По информации Меркачевой, экс-министр пока продолжает находиться под присмотром врачей. Его точный диагноз не разглашается в связи с тем, что эти данные представляют собой медицинскую тайну.

Ранее в СИЗО сам заключенный признавался, что имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и давлением.

В декабре 2017 года суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Дело "Роснефти"

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года и в тот же день уволили с министерской должности "в связи с утратой доверия".

По данным следствия, он потребовал взятку в 2 млн долларов от "Роснефти" за выдачу его министерством положительной оценки покупки компании "Башнефть". Обжалование приговора не привело к результатам, которых добивалась защита. В результате суд отменил Улюкаеву запрет на занятие государственных должностей в течение 8 лет после освобождения. Сам экс-министр вину не признал.

В июне суд снял арест со счета Улюкаева для выплаты штрафа в 130 млн рублей

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