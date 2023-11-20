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Алексей Волошинов

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Алексей Волошинов: другие публикации

Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти, фото из архива

"АвтоВАЗ" жалуется на массовую потерю иностранных партнеров

"АвтоВАЗ" жалуется на массовую потерю иностранных партнеров

Из-за санкций платежи "АвтоВАЗа" блокируют даже в "дружественных" России странах, посетовал глава компании.
Политика20 ноября 2023 г.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

Армянская сторона не выражала никакого интереса к документу о помощи Еревану, заявил генсек ОДКБ Тасмагамбетов.
Политика20 ноября 2023 г.
Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа

"Врачи без границ" призвали прекратить огонь в секторе Газа

"Врачи без границ" призвали прекратить огонь в секторе Газа

В гуманитарной организации объяснили необходимость прекращения огня в секторе Газа гуманитарными соображениями.
Политика20 ноября 2023 г.
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