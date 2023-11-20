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Алексей Волошинов
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Алексей Волошинов: другие публикации
"АвтоВАЗ" жалуется на массовую потерю иностранных партнеров
"АвтоВАЗ" жалуется на массовую потерю иностранных партнеров
Из-за санкций платежи "АвтоВАЗа" блокируют даже в "дружественных" России странах, посетовал глава компании.
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
Армения отказалась просить ОДКБ о помощи
Армения отказалась просить ОДКБ о помощи
Армянская сторона не выражала никакого интереса к документу о помощи Еревану, заявил генсек ОДКБ Тасмагамбетов.
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
"Врачи без границ" призвали прекратить огонь в секторе Газа
"Врачи без границ" призвали прекратить огонь в секторе Газа
В гуманитарной организации объяснили необходимость прекращения огня в секторе Газа гуманитарными соображениями.
Политика
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
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