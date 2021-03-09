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Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
Сто лет назад, 16 сентября 1917 года, в Оренбурге родился Александр Шморель - один из создателей антинацистской подпольной организации "Белая роза". В 1943 году он был казнен.
В Мюнхене 4 и 5 февраля состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского – так теперь именуется Александр Шморель, участник антифашистской организации "Белая роза".
Игорь Храмов - историк, публицист, профессиональный переводчик. В Германии он стал известен благодаря написанной им биографии Александра Шмореля, одного из основателей антигитлеровской группы сопротивления "Белая роза".
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