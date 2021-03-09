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Александр Шморель

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Александр Шморель".

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ARCHIV - Datum unbekannt, Ort unbekannt: Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. (zu dpa-Themenpaket zum 75. Todestag der Geschwister Scholl vom 21.02.2018) Foto: -/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Heiligsprechung von Alexander Schmorell verwendet werden*** © Russische Kirche München 2012

Новомученик Александр Шморель - герой Сопротивления 16.09.2017

Сто лет назад, 16 сентября 1917 года, в Оренбурге родился Александр Шморель - один из создателей антинацистской подпольной организации "Белая роза". В 1943 году он был казнен.

***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Heiligsprechung von Alexander Schmorell verwendet werden*** © Russische Kirche München 2012

Святой нашего времени Александр Мюнхенский 05.02.2012

В Мюнхене 4 и 5 февраля состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского – так теперь именуется Александр Шморель, участник антифашистской организации "Белая роза".
Igor Chramow - russischer Übersetzter und Autor des Buches über einen der Mitglieder der anti-faschistischen Gruppe Weisse Rose Alexander Schmorell. Zulieferer: Oxana Evdokimova

Как уроженец Оренбурга организовывал сопротивление Гитлеру в Мюнхене 10.04.2010

Игорь Храмов - историк, публицист, профессиональный переводчик. В Германии он стал известен благодаря написанной им биографии Александра Шмореля, одного из основателей антигитлеровской группы сопротивления "Белая роза".