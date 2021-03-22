Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Александр Рар - самый близкий Кремлю немецкий эксперт по России. Берлин теряет репутацию в глазах россиян, утверждает он в своей новой книге и винит одну из сторон.
В Германии вышли новые книги о России: сборник эссе с призывом к миру и политический фэнтези, в котором известный политолог связывает историю России с пророчествами Нострадамуса.
Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.
Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.
Глава министерства экономразвития играл важную роль в развитии германо-российских экономических отношений. Его задержание вызовет негативную реакцию в европейских бизнес-кругах, полагают эксперты в ФРГ.
Борьбу с коррупцией в Германии в принципе приветствуют, но от оценок дела главы Минэкономразвития РФ пока воздерживаются. Преобладает забота о судьбе экономических связей.
На фоне охлаждения отношений России и ФРГ "Потсдамские встречи" остаются пространством диалога. Но дипломаты считают, что сегодня отношения с Россией определяет уже не Германия, а ЕС.
Александр Рар, Ханс-Хенниг Шрёдер и другие немецкие эксперты, а также спикеры фракций бундестага рассказали о своих ожиданиях от выборов в Госдуму, шансах оппозиции, роли одномандатников и нелегком выборе избирателя.
Немецкий политолог Александр Рар, известный близкими связями с Россией, в интервью DW дал оценку предстоящим выборам в Госдуму, их отличиям от предыдущих и шансам оппозиции.
Немецкий политолог считает, что назначение Гернота Эрлера координатором германо-российского сотрудничества говорит о стремлении начать прагматичный и продуктивный диалог.
Александр Рар провел с Михаилом Ходорковским первые часы после его прибытия в Германию. В интервью DW политолог делится своими впечатлениями от беседы и рассказывает о том, как освободили Ходорковского.
Научный директор Германо-российского форума Александр Рар в комментарии, написанном специально для DW, призвал будущее правительство ФРГ к интеграции России с Европейским Союзом.
Немецкие эксперты спорят о политическом курсе в отношении России. DW с подробностями.
Руководитель Института современного развития в интервью DW объяснил, как можно изменить наметившуюся в 2012 году тенденцию по ухудшению российско-германских отношений.
Политолог Александр Рар считает, что в Берлине решили игнорировать Путина.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact