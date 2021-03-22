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Александр Рар

ARCHIV - Die russische und die deutsche Flagge wehen am Freitag (01.06.2012) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin vor grauem Himmel. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn (zu dpa: Deutsche Exporteure zunehmend von Russland-Sanktionen verunsichert vom 06.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия дерзит России? Чем интересна новая книга берлинского политолога Рара 22.03.2021

Александр Рар - самый близкий Кремлю немецкий эксперт по России. Берлин теряет репутацию в глазах россиян, утверждает он в своей новой книге и винит одну из сторон.

18.03.2018, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, kommt aus einer Wahlkabine, um seinen Stimmzettel abzugeben. In Russland ist die Präsidentenwahl angelaufen, bei der Staatschef Wladimir Putin weitere sechs Jahre im Kreml ansteuert. Foto: Yuri Kadobnov/POOL AFP/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине 06.11.2018

В Германии вышли новые книги о России: сборник эссе с призывом к миру и политический фэнтези, в котором известный политолог связывает историю России с пророчествами Нострадамуса.
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Российский фактор на выборах в Германии 19.09.2017

Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.

Ток-шоу "Квадрига": Повлияла ли Москва на избирательную кампанию в ФРГ? (19.09.2017) 19.09.2017

Какую роль тема России играла в предвыборной борьбе в ФРГ? Об этом спорят директор Института миграционной политики Ольга Гулина, политолог, консультант "Газпрома" Александр Рар и глава организации Dekabristen Сергей Медведев.

FILE - epa04835104 Russian Economy Minister Alexei Ulyukayev attends a press conference during meeting of the BRICS finance and trade ministers in Moscow, Russia, 07 July 2015. EPA/YURI KOCHETKOV (zu dpa Russischer Minister fordert Ende der Sanktionspolitik am 19.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Шок и недоумение – немецкая реакция на дело Улюкаева (видео) 15.11.2016

Глава министерства экономразвития играл важную роль в развитии германо-российских экономических отношений. Его задержание вызовет негативную реакцию в европейских бизнес-кругах, полагают эксперты в ФРГ.

Шок и недоумение – немецкая реакция на дело Улюкаева (15.11.2016) 15.11.2016

Глава министерства экономразвития играл важную роль в развитии германо-российских экономических отношений. Его задержание вызовет негативную реакцию в европейских бизнес-кругах, полагают эксперты в ФРГ.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der russische Präsident Wladimir Putin (r) begrüßen sich am 21.09.2016 in der Nowo-Ogarjowo Residenz bei Moskau, Russland. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

В лице Улюкаева немецкий бизнес потерял испытанного партнера 15.11.2016

Борьбу с коррупцией в Германии в принципе приветствуют, но от оценок дела главы Минэкономразвития РФ пока воздерживаются. Преобладает забота о судьбе экономических связей.
Alexander Rahr, ehemaliger russischer Minister für Kultur Michail Schwydkoi und Matthias Platzeck

"Потсдамские встречи": возможна ли новая "восточная политика" ФРГ? 09.11.2016

На фоне охлаждения отношений России и ФРГ "Потсдамские встречи" остаются пространством диалога. Но дипломаты считают, что сегодня отношения с Россией определяет уже не Германия, а ЕС.

09/13/2016 2935542 09/13/2016 Election campaign posters in Rostov-on-Don ahead of the seventh convocation State Duma elections. Sergey Pivovarov/Sputnik (c) picture-alliance/dpa/S. Pivovarov

Выборы в Госдуму: взгляд немецких экспертов и политиков 16.09.2016

Александр Рар, Ханс-Хенниг Шрёдер и другие немецкие эксперты, а также спикеры фракций бундестага рассказали о своих ожиданиях от выборов в Госдуму, шансах оппозиции, роли одномандатников и нелегком выборе избирателя.
MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 12, 2009. Voter casts his ballot during the election to the Moscow City Duma. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich) +++(c) dpa - Report+++

Александр Рар о выборах в Думу: Патриотизм и отсутствие альтернатив - победа ЕР 15.09.2016

Немецкий политолог Александр Рар, известный близкими связями с Россией, в интервью DW дал оценку предстоящим выборам в Госдуму, их отличиям от предыдущих и шансам оппозиции.
Bundeskanzler Gerhard Schröder (r) und der russische Präsident Wladimir Putin sitzen am Montag (11.04.2005) bei ihrem Eröffnungsrundgang über die Hannover Messe in einem Traktor. Russland ist Partnerland der grˆﬂten Industriemesse der Welt. Foto: Rainer Jensen dpa/lni +++(c) dpa - Report+++, .Besuch, .Bundeskn, .Industrie, .Messen, .Personen, .Politik, .Präsident, .Russland, .SPD, .Wirtschaft, claas, Gestik, Hannovermesse, lenker, lenkrad, lächeln, mähdrescher, Business, economy, Economy_Business_and_Finance, fairs, German_Social_Democratic_Party, gesture, industry, measuring, People, POL, politics, president, Process_Industries, smile, smiling, SPD, trade_fairs, visit

Александр Рар: Меркель передала российское направление социал-демократам 10.01.2014

Немецкий политолог считает, что назначение Гернота Эрлера координатором германо-российского сотрудничества говорит о стремлении начать прагматичный и продуктивный диалог.
Konferenz in der DGAP: Das deutsch-russische Verhältnis zwischen Wirtschaft und Werten Alexander Rahr, Deutsch-Russisches Forum DW/ Nikita Jolkver, in Berlin am 14.06.2013

Немецкий политолог: Ходорковский может начать путь Солженицына 22.12.2013

Александр Рар провел с Михаилом Ходорковским первые часы после его прибытия в Германию. В интервью DW политолог делится своими впечатлениями от беседы и рассказывает о том, как освободили Ходорковского.
Russia's President Vladimir Putin (L) welcomes Mexico's President Enrique Pena Nieto before the first working session of the G20 Summit in Constantine Palace in Strelna near St. Petersburg, September 5, 2013. REUTERS/Grigory Dukor (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Комментарий: Новому правительству ФРГ нужно пересмотреть подход к России 28.10.2013

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар в комментарии, написанном специально для DW, призвал будущее правительство ФРГ к интеграции России с Европейским Союзом.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 16, 2011. The Kremlin_s Trinity Gate Tower, built in 1495. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov) pixel

Как Берлину вести себя с Кремлем 24.05.2013

Немецкие эксперты спорят о политическом курсе в отношении России. DW с подробностями.
Der zum dritten Mal zum Praesidenten der Russischen Foederation gewaehlte Vladimir PUTIN ( Foto ) kam zu seinem Antrittsbesuch auf der ersten Station nach Berlin, wo er von Bundeskanzlerin Angela MERKEL empfangen wurde am 01.06.2012 in Berlin.

Игорь Юргенс: Тренд на ухудшение отношений России и Германии объективен 25.12.2012

Руководитель Института современного развития в интервью DW объяснил, как можно изменить наметившуюся в 2012 году тенденцию по ухудшению российско-германских отношений.
Die bunten Zwiebeltürme der Basilius Kathedrale am Roten Platz in Moskau, aufgenommen am 23.02.2005. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchen in Russland und verdeutlich die traditionelle Bauweise mit den typischen, unterschiedlich gestalteten Zwiebeltürmen. Um 1522 wurde die Kirche unter der Herrschaft des Zaren Ivan IV. - der Schreckliche - erbaut. Foto: Andreas Lander +++(c) dpa - Report+++ pixel

Александр Рар: Россия видит себя страной не римской, а византийской Европы 21.12.2012

Политолог Александр Рар считает, что в Берлине решили игнорировать Путина.
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