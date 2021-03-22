Немецкий политолог: Ходорковский может начать путь Солженицына

Александр Рар провел с Михаилом Ходорковским первые часы после его прибытия в Германию. В интервью DW политолог делится своими впечатлениями от беседы и рассказывает о том, как освободили Ходорковского.