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6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это, как принято говорить, "наше всё". Но нужны ли "пушкины" сегодня?
В России завершился отмеченный несколькими скандалами конкурс на выбор имен 47 аэропортов. В списке имен нет ни Егора Летова, ни Иммануила Канта.
В рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории Владимир Путин уступает Иосифу Сталину.
В этом году фестиваль балетного искусства отмечает 40-летний юбилей. Открылся он 29 июня спектаклем в постановке Джона Ноймайера.
Александр Пушкин: "Октябрь уж наступил — уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей; дохнул осенний хлад — дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей..." Немецкая осень в обрамлении русской поэзии.
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