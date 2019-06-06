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Александр Пушкин

Geografie Europa Deutschland Weimar G10706 Deutschland Weimar Alexander - Puschkin - Denkmal | Verwendung weltweit

Комментарий: Чем был бы возмущен Пушкин в сегодняшней России 06.06.2019

6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это, как принято говорить, "наше всё". Но нужны ли "пушкины" сегодня?
Flughafen Wnukowo in Moskau. Foto: DW/Ewlaliya Samedowa , Juli 2015

Московские аэропорты назовут именами Пушкина и Ломоносова 05.12.2018

В России завершился отмеченный несколькими скандалами конкурс на выбор имен 47 аэропортов. В списке имен нет ни Егора Летова, ни Иммануила Канта.

Eine Stalinstatue steht am 15.06.2017 in Gundelfingen an der Donau (Bayern). Zusammen mit zahlreichen anderen osteuropäischen Monumenten kam diese Statue in den 1990er Jahren in das bayerische Schwaben und wird am 17.06.2017 versteigert. Foto: Stefan Puchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россияне в опросе предпочли Сталина Путину 26.06.2017

В рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории Владимир Путин уступает Иосифу Сталину.
Die Tänzer Carsten Jung und Helene Bouchet proben am 11.06.2014 in Hamburg das Stück Tatjana. Mit der Uraufführung des Tanzes nach dem Roman «Eugen Onegin» von A. Puschkin werden die 40. Hamburger Ballett-Tage eröffnet. Insgesamt tanzt das Hamburg Ballett vom 29. Juni bis zum 13. Juli dreizehn verschiedene Ballette. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

"Татьяна": Дни балета в Гамбурге открылись новой интерпретацией "Онегина" 30.06.2014

В этом году фестиваль балетного искусства отмечает 40-летний юбилей. Открылся он 29 июня спектаклем в постановке Джона Ноймайера.
Золотая осень

10 осенних картинок, которые греют душу 04.10.2013

Александр Пушкин: "Октябрь уж наступил — уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей; дохнул осенний хлад — дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей..." Немецкая осень в обрамлении русской поэзии.

Пушкин и Петрикирхе в Петербурге 12.04.2003