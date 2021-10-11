Александр Ван дер Беллен

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Президент Австрии.
После отставки Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии эту должность займет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД в правительстве Курца.
Себастьян Курц предложил президенту Австрии назначить на пост канцлера нынешнего главу МИД Шалленберга. Прокуратура ведет расследование по Курцу и еще 9 лицам, подозреваемым в коррупции.
После теракта в Вене канцлер Австрии Курц заявил о "борьбе между цивилизацией и варварством", которую власти будут вести со всей решительностью.
Президент Австрии Ван дер Беллен по итогам встречи с Зеленским в Вене заявил, что не видит "никакой связи между делом Навального и "Северным потоком - 2".
Во время ночного обхода в центре Вены полицейские заметили главу государства Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов, а на их столике - напитки.
Из-за пандемии коронавируса памятная церемония в годовщину освобождения Маутхаузена была перенесена в интернет.
Переходное правительство Австрии состоит из шести мужчин и шести женщин. Канцлером впервые в истории страны стала женщина - 69-летняя экс-глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
Главой временного правительства президент страны ван дер Беллен назначил бывшего министра финансов Хартвига Лёгера. Члены прежнего кабинета, за исключением экс-канцлера Курца, продолжат исполнять обязанности еще неделю.
По дну Балтийского моря уже проложено 50,6 процента от общей протяженности газопровода "Северный поток - 2", сообщил во время переговоров в Сочи глава "Газпрома".
Александер ван дер Беллен дал интервью газете Die Welt, в котором призвал Брюссель к более самостоятельной от США политике. В качестве примера он назвал соглашение с Ираном.
Глава Австрийской народной партии уже заявил, что намерен встретиться с руководителями всех партий, представленных в новом парламенте Австрии. Коалиционные переговоры начнутся позднее.
Впервые в послевоенной истории Австрии главой государства стал представитель оппозиции.
У правого популиста Норберта Хофера были шансы стать президентом Австрии. Об этом говорили и результаты опросов. Но в последний момент австрийцы предпочли Хоферу бывшего лидера "зеленых" Ван дер Беллена.
Немецкие политики и наблюдатели позитивно оценили поражение популиста на президентских выборах в Австрии и негативно - провал референдума в Италии. Как его комментируют в Берлине?
В Австрии состоялись повторные выборы президента. По предварительным данным, Ван дер Беллен набрал 53,3 процента голосов, Хофер – 46,7 процента.
DW - о новом президенте Австрии, многолетнем лидере австрийских "зеленых", олицетворяющим традиционную политическую систему и все-таки победившем в повторных выборах правого популиста.
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