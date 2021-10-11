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Александр Ван дер Беллен

Президент Австрии.

Президент Австрии.

Austria's Foreign Minister Alexander Schallenberg speaks with the media as he arrives for a meeting of EU foreign ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Thursday, Sept. 2, 2021. (AP Photo/Darko Bandic)

Дипломат Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии 11.10.2021

После отставки Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии эту должность займет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД в правительстве Курца.
08.10.2021, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, spricht bei einem Statement zur Regierungskrise im Bundeskanzleramt. Nach Hausdurchsuchungen des Kanzleramts und des ÖVP-Hauptsitzes am 06.10.2021, wegen schwerer Korruptionsvorwürfe gegen Bundeskanzler Kurz, haben sich die Grünen gegenüber ihres Koalitionspartners scheinbar auf Distanz begeben. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Канцлер Австрии Курц объявил об отставке на фоне подозрений в коррупции 09.10.2021

Себастьян Курц предложил президенту Австрии назначить на пост канцлера нынешнего главу МИД Шалленберга. Прокуратура ведет расследование по Курцу и еще 9 лицам, подозреваемым в коррупции.
Austria's Chancellor Sebastian Kurz holds a news conference after exchanges of gunfire in Vienna, Austria November 3, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Канцлер Австрии объявил решительную борьбу с исламским терроризмом 03.11.2020

После теракта в Вене канцлер Австрии Курц заявил о "борьбе между цивилизацией и варварством", которую власти будут вести со всей решительностью.
ARCHIV - 04.12.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Groß Polzin: Ein Pipeline-Stück der Erdgaspipeline Eugal wird mit Hilfe von Seitenbaumkränen bei Anklam ins Erdreich gelegt. Die Leitung soll nach ihrer Fertigstellung russisches Erdgas aus der Ostseepipeline Nord Stream 2 ins europäische Gasnetz speisen. (zu dpa «Energiekonzern OMV: Ostseepipeline Nord Stream 2 zur Hälfte verlegt» vom 06.02.2019) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Вена выступает за "Северный поток - 2", несмотря на дело Навального 15.09.2020

Президент Австрии Ван дер Беллен по итогам встречи с Зеленским в Вене заявил, что не видит "никакой связи между делом Навального и "Северным потоком - 2".

21.05.2019, Österreich, Wien: ABD0191_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Rede am Dienstag, 21. Mai 2019, in der Präsidentschaftskanzlei in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa

Президент Австрии нарушил ограничения по борьбе с COVID-19 24.05.2020

Во время ночного обхода в центре Вены полицейские заметили главу государства Александера Ван дер Беллена и его супругу на террасе одного из ресторанов, а на их столике - напитки.
Eingangstor zum Konzentrationslager Mauthausen, Perg, Oberösterreich, Österreich, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

75-летие освобождения концлагеря Маутхаузен отметили виртуальной церемонией 10.05.2020

Из-за пандемии коронавируса памятная церемония в годовщину освобождения Маутхаузена была перенесена в интернет.
President Alexander Van der Bellen, designated Chancellor Brigitte Bierlein and ministers poses for a picture at the swearing-in ceremony in Vienna, Austria June 3, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

В Австрии приведено к присяге переходное правительство 03.06.2019

Переходное правительство Австрии состоит из шести мужчин и шести женщин. Канцлером впервые в истории страны стала женщина - 69-летняя экс-глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
21.05.2019, Österreich, Wien: ABD0191_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Rede am Dienstag, 21. Mai 2019, in der Präsidentschaftskanzlei in Wien. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa

Переходное правительство Австрии будет сформировано до 4 июня 28.05.2019

Главой временного правительства президент страны ван дер Беллен назначил бывшего министра финансов Хартвига Лёгера. Члены прежнего кабинета, за исключением экс-канцлера Курца, продолжат исполнять обязанности еще неделю.
15.05.20149 *** Russian President Vladimir Putin and his Austrian counterpart Alexander Van der Bellen shake hands at the end of a joint news conference following their talks in Sochi, Russia May 15, 2019. Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Президент Австрии в Сочи поддержал "Северный поток - 2" 15.05.2019

По дну Балтийского моря уже проложено 50,6 процента от общей протяженности газопровода "Северный поток - 2", сообщил во время переговоров в Сочи глава "Газпрома".

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestikuliert am 26.01.2018 in Wien (Österreich) während eines Gesprächs mit Kolumbiens Präsidenten. (zu dpa «Bundespräsident fordert wegen Nazi-Lied Rücktritt von FPÖ-Politiker» vom 27.01.2018) Foto: Ronald Zak/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Президент Австрии призвал ЕС "не плясать под дудку Трампа" 18.03.2019

Александер ван дер Беллен дал интервью газете Die Welt, в котором призвал Брюссель к более самостоятельной от США политике. В качестве примера он назвал соглашение с Ираном.

Sebastian Kurz, Chef der Österreichischen Volkspartei ÖVP, die die österreichische Parlamentswahlen 2017 gewonnen hat (c) DW/Aureliusz M. Pędziwol

Президент Австрии поручил Себастьяну Курцу сформировать правительство 19.10.2017

Глава Австрийской народной партии уже заявил, что намерен встретиться с руководителями всех партий, представленных в новом парламенте Австрии. Коалиционные переговоры начнутся позднее.
26.01.2017+++ Austrian President-elect Alexander Van der Bellen is seen during his inauguration ceremony at the Federal Assembly in Vienna, Austria, January 26, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Ван дер Беллен вступил в должность президента Австрии 26.01.2017

Впервые в послевоенной истории Австрии главой государства стал представитель оппозиции.

Правые популисты в Австрии проиграли, но намерены взять реванш (05.12.2016) 05.12.2016

У правого популиста Норберта Хофера были шансы стать президентом Австрии. Об этом говорили и результаты опросов. Но в последний момент австрийцы предпочли Хоферу бывшего лидера "зеленых" Ван дер Беллена.
4.12.2016 *** Austrian presidential candidate Alexander Van der Bellen, who is supported by the Greens, and reacts during a TV show in Vienna, Austria, December 4, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger

Австрийцы Берлин порадовали, итальянцы - огорчили 05.12.2016

Немецкие политики и наблюдатели позитивно оценили поражение популиста на президентских выборах в Австрии и негативно - провал референдума в Италии. Как его комментируют в Берлине?

Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии (05.12.2016) 05.12.2016

В Австрии состоялись повторные выборы президента. По предварительным данным, Ван дер Беллен набрал 53,3 процента голосов, Хофер – 46,7 процента.
22.04.2016 Alexander Van der Bellen supported by the Greens arrives for his final election rally ahead of Austrian preseidential election in Vienna, Austria, April 22, 2016. REUTERS/Heinz-Peter Bader Reuters/H.-P. Bader

Ван дер Беллен: "зеленый профессор" все-таки стал президентом Австрии 04.12.2016

DW - о новом президенте Австрии, многолетнем лидере австрийских "зеленых", олицетворяющим традиционную политическую систему и все-таки победившем в повторных выборах правого популиста.
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