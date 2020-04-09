Александровское подворье: Передача РФ заморожена из-за судебной апелляции

Окружной суд Иерусалима заморозил передачу РФ прав на подворье - до завершения рассмотрения иска.
В Кремле признают, что сложности в передаче израильскими властями России прав собственности на Александровское подворье - архитектурный комплекс в Старом городе Иерусалима - возникли в связи с "судебным апеллированием" одной из сторон. Это подтвердил в четверг, 9 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В посольстве России в Израиле указывают, что Москва "готовит свой отзыв на исковое заявление" зарегистрированного в Германии Императорского православного палестинского Общества (ИППО) и представит его в суд "в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством". Председатель ИППО Николай Воронцов ранее в беседе с DW высказал мнение, что именно его организация владеет архитектурным комплексом в Иерусалиме по праву исторической преемственности.
Как сообщила 8 апреля ежедневная деловая газета The Marker, выпускаемая группой Haaretz, структура ИППО подала иск в отношении Израиля, инспектора регистрации недвижимости в этой стране, а также - против России. В этой связи Окружной суд Иерусалима временно приостановил передачу РФ прав на объект - до завершения рассмотрения иска.
Два общества с одинаковым названием
Александровское подворье было построено историческим ИППО в 1896 году на земле, приобретенной Российской империей в 1859 году. Оно расположено в старой части Иерусалима, буквально в 50 метрах от Храма Гроба Господня.
В России на архитектурный комплекс претендует организация с точно таким же названием, как и общество, которым руководит проживающий в Мюнхене Воронцов. Российское императорское православное палестинское общество под председательством Сергея Степашина, занимавшего при президенте Борисе Ельцине различные министерские должности, уже не первый год пытается получить от Израиля удостоверение на право собственности на Александровское подворье.
При этом обе организации - и та, что зарегистрирована в Мюнхене, и находящаяся в Москве - обвиняют друг друга в самозванстве. В каждой утверждают, что именно их ИППО ведет начало от исторического общества, основанного в конце XIX века. Так, Степашин еще в 2017 году заявлял, что Воронцов "захватил" Александровское подворье и "объявил себя руководителем ИППО".
Документ должен был вступить в силу, если никто не оспорит его
Израильские журналисты ранее напрямую связывали передачу подворья с судьбой израильтянки Наамы Иссахар, которая была освобождена из заключения в РФ 30 января.
Как в свою очередь сообщил глава ИППО Сергей Степашин, президент РФ Владимир Путин обсуждал передачу подворья с Биньямином Нетаньяху, на данном этапе - исполняющим обязанности премьера Израиля - перед визитом российского лидера в эту страну в январе 2020 года.
По данным газеты "Коммерсант", соответствующий документ израильские власти подписали еще 30 декабря 2019. Он должен был вступить в силу, если за два последующих месяца никто не оспорит его в суде.
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