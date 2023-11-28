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Александра Шпет

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Александра Шпет: избранные публикации

Флаг Кыргызстана на фоне памятника Манасу Великодушному в Бишкеке

Кыргызстан против Kloop: попытка упразднения свободы прессы

"Репортеры без границ" и Академия DW призвали Бишкек прекратить запугивание независимых СМИ и вернуться к их поддержке.
Свобода прессы28 ноября 2023 г.
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