 Акционист Павленский грозит французским политикам компроматом | Новости из Германии о Европе | DW | 15.02.2020

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Европа

Акционист Павленский грозит французским политикам компроматом

После публикации Петром Павленским в интернете снимков и видео интимного характера, изображавших, по словам акциониста, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, политик снялся с выборов.

Петр Павленский на фоне горящего здания Банка Франции (фото из архива)

Петр Павленский на фоне горящего здания Банка Франции (фото из архива)

После того как эмигрировавший из России во Францию художник-акционист Петр Павленский опубликовал в интернете фото и видео интимного характера, на которых, по словам акциониста, был изображен кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, политик снял свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщается в пятницу, 14 февраля, на сайте французского телеканала BMFTV. Сам Павленский заявил, что собирается продолжить публикацию материалов, компрометирующих французских политиков.

Как пояснил адвокат акциониста Хуан Бранко в интервью BMFTV, его клиент решил заняться публикацией материалов такого рода в рамках борьбы против системы власти, установленной во Франции президентом Эмманюэлем Макроном. "Он сделал политический жест, он - в оппозиции", - заявил адвокат.

Акционист Павленский упрекает политиков в лицемерии

Кандидат в мэры Парижа и сторонник президента Франции Эмманюэля Макрона Бенжамен Гриво отказался от участия в выборах после публикации компромата

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов из-за компрометирующих его фото

В комментарии, сопровождавшем публикацию компрометирующих Гриво материалов, Павленский указал, что эти фото и видео политик из партии Макрона "Вперед, республика" отправлял некоей неизвестной девушке. Напомнив, что Гриво публично отстаивает семейные ценности, Павленский упрекнул политика в лицемерии.

В то же время французские СМИ, сообщая об инциденте, подчеркнули, что публикация подобного рода материалов является во Франции уголовным преступлением, за которое грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 60 тысяч евро. Со своей стороны Бенжамен Гриво заявил, что собирается подать в суд на того или тех, кто разместил в интернете информацию о его личной жизни.

Контекст

Художник-акционист Петр Павленский рассказал Жанне Немцовой о своем отношении к российской оппозиции, о том, почему он поддерживал "Приморских партизан", и как живет в Париже. (13.09.2017)

Акционист и режим, с которым он борется, на самом деле исповедуют одни и те же принципы, пишет Константин Эггерт. Хотя свои последние арт-проекты уехавший из РФ Павленский устраивает во Франции. (11.01.2019)

По данным активистов, акцию в Париже Павленский провел с целью "разжечь революцию во всем мире". Российский художник-акционист в мае получил политическое убежище во Франции. (16.10.2017)

На момент публикации статьи DW, сайт Pornopolitique, на котором 12 февраля был выложен компромат на Бенжамена Гриво, был недоступен для пользователей. 

Акции Петра Павленского в России и Франции

До эмиграции во Францию Петр Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на "Лубянке", за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно о том, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года его там арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".

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    Автор: Никита Баталов


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