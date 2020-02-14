Акционист Павленский грозит французским политикам компроматом

После того как эмигрировавший из России во Францию художник-акционист Петр Павленский опубликовал в интернете фото и видео интимного характера, на которых, по словам акциониста, был изображен кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво, политик снял свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщается в пятницу, 14 февраля, на сайте французского телеканала BMFTV. Сам Павленский заявил, что собирается продолжить публикацию материалов, компрометирующих французских политиков.

Как пояснил адвокат акциониста Хуан Бранко в интервью BMFTV, его клиент решил заняться публикацией материалов такого рода в рамках борьбы против системы власти, установленной во Франции президентом Эмманюэлем Макроном. "Он сделал политический жест, он - в оппозиции", - заявил адвокат.

Акционист Павленский упрекает политиков в лицемерии

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов из-за компрометирующих его фото

В комментарии, сопровождавшем публикацию компрометирующих Гриво материалов, Павленский указал, что эти фото и видео политик из партии Макрона "Вперед, республика" отправлял некоей неизвестной девушке. Напомнив, что Гриво публично отстаивает семейные ценности, Павленский упрекнул политика в лицемерии.

В то же время французские СМИ, сообщая об инциденте, подчеркнули, что публикация подобного рода материалов является во Франции уголовным преступлением, за которое грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 60 тысяч евро. Со своей стороны Бенжамен Гриво заявил, что собирается подать в суд на того или тех, кто разместил в интернете информацию о его личной жизни.

На момент публикации статьи DW, сайт Pornopolitique, на котором 12 февраля был выложен компромат на Бенжамена Гриво, был недоступен для пользователей.

Акции Петра Павленского в России и Франции

До эмиграции во Францию Петр Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на "Лубянке", за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно о том, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года его там арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".

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