Акции Bayer упали после решения американского суда по глифосату

Присяжные федерального суда в Сан-Франциско в среду, 20 марта, признали химикат глифосат "значительным фактором", повлиявшим на развитие онкологического заболевания у 70-летнего мужчины, активно использовавшего его на протяжении почти трех десятилетий. Решение присяжных должно стать прецедентным, поскольку впервые рассматривалось в федеральном суде США, а всего в американских судах находится около 11 тысяч исков против компании Monsanto, производившей глифосат как средство для уничтожения сорняков.
Американский процесс самым непосредственным образом влияет на немецкую экономику, поскольку немецкий концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за 63 миллиарда долларов, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией за всю историю. С момента оглашения решения присяжных акции Bayer упали на 13 процентов. Всего с момента покупка Monsanto акции немецкого концерна подешевели на 40 процентов.
Компанию обязали выплатить онкобольному 78 млн долларов
22 октября 2018 года суд в Калифорнии обязал Monsanto выплатить другому пострадавшему с онкологическим заболеванием 78 млн долларов. Присяжные сочли, что гербицид глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее он работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет. По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.
У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.
Американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган"
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Автор: Дирк Кауфман, Ирина Филатова