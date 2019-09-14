 Акции ″желтых жилетов″ во Франции привели к стычкам с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 08.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Акции "желтых жилетов" во Франции привели к стычкам с полицией

32 активиста были задержаны в Париже во время традиционной субботней акции "желтых жилетов". В Бордо полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Участник протестов желтых жилетов в Париже (Фото из архива)

Участник протестов "желтых жилетов" в Париже (Фото из архива)

Контекст

Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

Не как в Париже: на встрече с Макроном Путин вспомнил о "желтых жилетах". Но протестующих во Франции к выборам допустили, а в Москве - нет. Сергей Елкин о сравнении не в пользу Кремля. (20.08.2019)

Традиционная субботняя акция "желтых жилетов" в Париже привела к стычкам с полицией, 32 протестующих были задержаны. Как сообщила в субботу, 8 февраля, полиция французской столицы в Twitter, кроме того, более чем 130 участникам были сделаны устные предупреждения о противоправном поведении. Несмотря на запреты, протестующие устроили свою акцию в административном центре Парижа.

Акция "желтых жилетов" в Бордо также сопровождалась противостоянием демонстрантов и сотрудников правопорядка. Полиция, по сообщениям местных СМИ, применила против активистов слезоточивый газ. Сколько всего человек по всей стране приняли участие в протестах, пока не сообщается.

"Желтые жилеты" выходят на улицы французских городов уже больше года, однако число протестующих заметно уменьшается. Протесты вызвали планы экономических реформ правительства президента Эмманюэля Макрона.

Смотрите также:

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дорога в ад - пенсионная реформа Макрона. Европа в фокусе  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Также по теме

Frankreich Zusammenstöße bei «Gelbwesten»-Protest in Nantes

Полиция применила слезоточивый газ на протестах "желтых жилетов" в Нанте 14.09.2019

Акция "желтых жилетов" во французском Нанте собрала около 1800 участников, выступавших в том числе против полицейского насилия. Еще до начала протестов полицейские задержали 18 человек.

Frankreich Paris Proteste von Gelbwesten

В Париже задержаны свыше 150 участников протестов "желтых жилетов" 21.09.2019

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже. Задержаны более 150 человек.

BdTD - Frankreich Gelbwesten - Frau mit Einkäufen

Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов" 06.01.2019

После столкновений и беспорядков в ходе очередных антиправительственных протестов президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан страны вернуться к мирному диалогу.

Реклама

Самые читаемые

Защита от коронавируса: какая маска лучше?  

В Китае назвали предположительное промежуточное звено коронавируса  

Жертвами нового коронавируса стали уже более 720 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно