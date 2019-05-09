Активность "чеченской мафии" в ФРГ вызывает тревогу у полиции

Эксперты отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального ведомства криминальной полиции (BKA) в течение года анализировали информацию о преступной части чеченского сообщества в Германии. К деятельности были также подключены представители Федеральной разведывательной службы (BND), таможни, Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Как сообщает в четверг, 9 мая, интернет-издание Spiegel Online, операция получила название "Щетина".

Подготовленный следователями 44-страничный окончательный отчет, попавший в распоряжение издания, вызывает тревогу. Чеченские преступные группировки, отмечают эксперты, доминируют во многих областях криминальной деятельности, причем действуют с крайней жестокостью. "Они проявляют чрезмерно высокую готовность к эскалации и насилию и все чаще фигурируют в делах, связанных с убийствами", - отмечается в документе. При этом, если ранее чеченские преступники часто выступали в качестве "поставщиков преступных услуг" для других групп, то сегодня, по данным BKA, они берут под собственный контроль различные прибыльные направления криминальной деятельности. Речь идет, в частности, о незаконном обороте наркотиков, кражах и вымогательствах, коллекторской деятельности.

По методам итальянской мафии

Чеченские группировки также очевидно пытаются целенаправленно добывать конфиденциальную информацию из немецких правоохранительных органов, по примеру того, как действует итальянская мафия. Зафиксировано несколько случаев, когда охранные фирмы, контролируемые чеченскими кланами, получали заказы на охрану зданий полиции Это, в частности, касалось, помещений, в которых располагались силы полицейского спецназа. Существует опасность, что преступники "с близкого расстояния могут наблюдать за действиями полиции и получать информацию из ключевых полицейских подразделений", предупреждают авторы отчета.

Также в документе отмечается, что экспертам пока не удалось доказать поддержку чеченскими преступными группировками других исламистских организаций экстремистской направленности, действующих в Германии. Однако с учетом возникающих рисков, BKA настоятельно рекомендует наладить более плотный обмен информацией между соответствующими подразделениями полиции и специальными службами.

Сложности в проведении расследований

В отчете отмечается, что расследование преступной деятельности чеченских группировок сталкивается с серьезными трудностями. Прежде всего по причине "тесной сплоченности" внутри диаспоры, что, как указывают эксперты, значительно затрудняет вербовку информаторов или использование внедренных агентов. Основным для чеченцев является "лояльности к общине, которая значительно отделяет себя от основных ценностей плюралистических, либеральных форм общества", - указывается в отчете BKA.

При этом эксперты обращают внимание, что в криминальном мире на задний план уходят фундаментальные разногласия враждующих лагерей. Таким образом, например, противники и сторонники Рамзана Кадырова в случае необходимости могут твердо держаться друг за друга.

Количество чеченцев неизвестно

О том, сколько чеченцев находится в Германии и насколько велика среди них доля лиц, вызвавших внимание полиции, точно сказать нельзя. Поскольку чеченцы официально являются гражданами России, они именно так и регистрируются в миграционных органах. При этом, согласно результатам проведенного анализа, именно в Германии сосредоточена большая часть чеченской диаспоры в Европе. BAMF считает, что в Германии проживает до 50 тысяч выходцев с Северного Кавказа, причем около 80 процентов из них - чеченцы.

При этом, как отмечается в сообщении, ждать прекращения притока соискателей убежища из северо-кавказского региона не приходится. Депортация же преступников, чья вина доказана, сталкивается с различными трудностями. Во всяком случае, указано в докладе, за время проведения анализа из страны не был выслан ни один из чеченцев, признанных BKA особо опасными.

По поводу деятельности в Германии чеченских преступных группировок русская редакция Deutsche Welle направила ряд запросов в компетентные правоохранительные органы. По мере поступления ответов мы продолжим знакомить читателей с этой темой.

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