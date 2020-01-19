Активист Котов в колонии получил выговор за то, что надел чужие перчатки

Активист Константин Котов, осужденный на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов ("дадинская статья"), получил выговор за то, что надел перчатки, которые ему одолжил другой заключенный. Аналогичное взыскание было применено и к человеку, отдавшему Котову свои перчатки. Об этом сообщили DW в воскресенье, 19 января, по телефону адвокаты активиста Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз.

Сейчас Константин Котов находится в исправительной колонии номер 2 города Покрова Владимирской области. Как рассказала DW основной адвокат Котова Мария Эйсмонт, Константину, как и другим заключенным, приходится дважды в день принимать участие в построении на улице. В конце 2019 года он попросил родственников прислать ему перчатки, чтобы у него не мерзли руки. Адвокатам активиста, отслеживавшим в интернете путь посылки, известно, что она была доставлена в покровскую колонию 19 декабря 2019 года. Однако перчатки Константину так и не передали.

По словам Эльдара Гароза, для этого использовались самые разные причины и отговорки: "То праздники, то отсутствие на месте сотрудника, отвечающего за передачу посылок заключенным".

Адвокаты считают выговор Константину Котову произволом

Выговор за то, что один из заключенных одолжил Котову свои перчатки, адвокаты активиста считают произвольным наказанием, никак не связанным с вопросом о законности тех или иных взысканий в колонии.

Существуют правила, запрещающие передавать заключенным определенные вещи, в частности те, которые могут быть использованы для создания опасной ситуации или нарушения режима в колонии. Однако перчатки, переданные мерзнущему человеку, совершенно очевидно, к таким предметам не относятся, уверены адвокаты.

"Никакой закон не может запретить передать перчатки мерзнущему человеку, - говорит Мария Эйсмонт. - Иначе этот закон противоречит самой природе человечества". Эйсмонт убеждена, что наказание направлено не столько против Котова, сколько против осужденного, проявившего к нему человеческое отношение. "Чтобы неповадно было помогать Котову", - резюмирует она.

С ней согласен и другой адвокат Котова, Эльдар Гароз. "Главная позиция администрации колонии состоит в том, чтобы унизить человека так, чтобы другие даже и подумать не могли о том, чтобы повторить его поступок", - сказал он в беседе с DW. "Котова стараются изолировать, делая все для того, чтобы другие заключенные боялись с ним общаться", - добавил он. По наблюдениям адвоката, эта тактика дает результаты: "Другие заключенные уже сейчас стараются не вступать в разговор с Котовым: только здороваются - и отворачиваются".

Одолживший Котову перчатки заключенный может лишиться УДО

Сам Константин, по словам Гароза, навещавшего его в последний раз 17 января, реагирует на ситуацию стойко, даже с долей юмора, однако переживает за заключенного, одолжившего ему перчатки. По словам адвокатов, из-за выговора тот может теперь лишиться возможности условно-досрочного освобождения (УДО), на которое надеялся до последнего времени.

Что касается сообщений СМИ о том, что сам Котов в случае еще хотя бы одного взыскания, может попасть в штрафной изолятор (ШИЗО) и лишиться возможности получить УДО, то, по словам Марии Эйсмонт, подобные решения принимаются произвольно, в зависимости от воли дисциплинарной комиссии. Теоретически в ШИЗО можно попасть как за единичное взыскание, так и за несколько выговоров, поясняет она. "Вся эта система абсолютно бесчеловечна. Она призвана лишь унижать и наказывать".

Активист Константин Котов в Тверском районном суде Москвы в сентябре 2019 года

Дело Константина Котова

Константин Котов был задержан 12 августа, а в начале сентября приговорен к четырем годам колонии общего режима. В мае Котов был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

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