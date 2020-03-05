Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб

Несмотря на договоренность о прекращении огня, в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между правительственными войсками и их противниками, есть убитые. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, военная авиация России и Сирии прекратила удары по провинции на северо-западе страны. На большей части территории Идлиба установилось "напряженное" затишье, отметил глава совета Рами Абдель Рахман.

Тем временем Евросоюз приветствовал достигнутое Россией и Турцией соглашение о перемирии, назвав его "хорошей новостью" и сигналом "доброй воли". Соблюдение режима прекращения огня необходимо для предоставления жителям провинции Идлиб гуманитарной помощи, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 6 марта в Загребе.

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об установлении нового перемирия в Идлибе, их переговоры в Москве длились около шести часов.

Смотрите также:

Смотреть видео 14:37 Поделиться Как Путин и Эрдоган делят Сирию Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Yvrb Встреча по Сирии: как Путин и Эрдоган делят влияние на Ближнем Востоке. DW Новости (05.03.2020)