Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб

ЕС приветствовал договоренность между Россией и Турцией о перемирии в Сирии. Однако в Идлибе продолжаются бои между армией Асада и вооруженными группировками, утверждает SOHR.
Несмотря на договоренность о прекращении огня, в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между правительственными войсками и их противниками, есть убитые. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, военная авиация России и Сирии прекратила удары по провинции на северо-западе страны. На большей части территории Идлиба установилось "напряженное" затишье, отметил глава совета Рами Абдель Рахман.
Тем временем Евросоюз приветствовал достигнутое Россией и Турцией соглашение о перемирии, назвав его "хорошей новостью" и сигналом "доброй воли". Соблюдение режима прекращения огня необходимо для предоставления жителям провинции Идлиб гуманитарной помощи, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 6 марта в Загребе.
Накануне президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об установлении нового перемирия в Идлибе, их переговоры в Москве длились около шести часов.
Смотрите также:
Российская военная авиация несколько раз наносила слепые удары по зонам, где располагались мирные жители, говорится в докладе Международной независимой следственной комиссии по Сирии, опубликованном 2 марта. (02.03.2020)
Председатель комитета по иностранным делам бундестага и министр обороны Германии считают, что Россия ответственна за новую эскалацию кризиса вокруг сирийских беженцев. (01.03.2020)