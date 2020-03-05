 Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Активисты сообщили о нарушении перемирия в провинции Идлиб

ЕС приветствовал договоренность между Россией и Турцией о перемирии в Сирии. Однако в Идлибе продолжаются бои между армией Асада и вооруженными группировками, утверждает SOHR.

Военный сирийской армии на фоне разрушенных зданий в провинции Идлиб

В провинции Идлиб, 30 января 2020 года

Несмотря на договоренность о прекращении огня, в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между правительственными войсками и их противниками, есть убитые. Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, военная авиация России и Сирии прекратила удары по провинции на северо-западе страны. На большей части территории Идлиба установилось "напряженное" затишье, отметил глава совета Рами Абдель Рахман.

Тем временем Евросоюз приветствовал достигнутое Россией и Турцией соглашение о перемирии, назвав его "хорошей новостью" и сигналом "доброй воли". Соблюдение режима прекращения огня необходимо для предоставления жителям провинции Идлиб гуманитарной помощи, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 6 марта в Загребе.

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об установлении нового перемирия в Идлибе, их переговоры в Москве длились около шести часов.

Смотрите также:

Смотреть видео 14:37

Встреча по Сирии: как Путин и Эрдоган делят влияние на Ближнем Востоке. DW Новости (05.03.2020)

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Руины повсюду

    Одну часть Алеппо контролируют войска сирийского президента Башара Асада, другую - повстанцы. С обеих сторон - огромные разрушения. В результате бомбардировок стертыми с лица земли оказываются целые улицы. После каждого налета добровольцы помогают искать людей под завалами.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Вынужденная изобретательность

    Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. Люди размешаются не только в палатках: для некоторых жильем становятся сгоревшие автомобили и автобусы.

  • Syrien - Wohnungen in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Жилье для переселенцев

    Сирийские власти призвали жителей районов, контролируемых повстанцами, покинуть свои дома и перейти на территории, подконтрольные войскам Асада. Их обещают разместить в таком жилье на севере города.

  • Syrien - Rebellenangriffe in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    На войне все средства хороши

    Повстанцы всеми силами пытаются предотвратить продвижение войск Асада. В подконтрольном оппозиции районе Алеппо Машхад жгут покрышки, чтобы черный дым закрывал обзор противнику.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Мечети под прицелом

    Это мечеть Омар бин аль-Хаттаб в районе Кафр Хамра. Ее купол пострадал от бомбежки правительственных войск в июле этого года.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    В поисках выживших

    Для расчистки завалов в одном из контролируемых повстанцами районов, пострадавшем от налета авиации Асада, нужна тяжелая техника. Иногда, чтобы найти погребенных под грудами мусора и бетона людей, спасатели разбирают завалы прямо руками.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Сад среди руин

    Житель Алеппо Абдулла эль-Ктмави разбил небольшой сад прямо среди развалин. Здесь он выращивает овощи, чтобы частично прокормить себя.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Очереди за хлебом

    Чтобы купить хлеба, нужно отстоять в очереди не один час. На фото - очередь за хлебом в подконтрольном повстанцам районе на севере города.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Отвлечься от войны

    В разгар войны мобильные игровые площадки - островки радости для детей.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Война - настоящая и игрушечная

    Дети играют в войну на одной из контролируемых повстанцами улиц.

    Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова


Контекст

Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии

Российская военная авиация несколько раз наносила слепые удары по зонам, где располагались мирные жители, говорится в докладе Международной независимой следственной комиссии по Сирии, опубликованном 2 марта. (02.03.2020)  

В партии Меркель призвали ввести санкции против РФ из-за Сирии

Председатель комитета по иностранным делам бундестага и министр обороны Германии считают, что Россия ответственна за новую эскалацию кризиса вокруг сирийских беженцев. (01.03.2020)  

Комментарий: Турция шантажирует Европу, высылая туда экс-боевиков ИГ

Анкара не шутит, обещая депортировать - в том числе и в Германию - бывших боевиков ИГ. Эрдоган использует эту угрозу в борьбе против санкций ЕС - как раньше беженцев, считает Маттиас фон Хайн. (13.11.2019)  

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

В результате боев между войсками президента Башара Асада и повстанцами из оппозиции город Алеппо, бывший когда-то экономическим центром Сирии, сегодня практически полностью разрушен. (03.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия наращивает военное присутствие в Сирии (05.03.2020)  

20 вопросов Путину. "Белое солнце Идлиба". Новости на Масленицу – "Заповедник", выпуск 112, 01.03.20  

Также по теме

Moskau PK Erdogan - Putin

Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии 05.03.2020

Президенты России и Турции достигли соглашения о прекращении боев в сирийской провинции Идлиб.

Moskau PK Erdogan - Putin zu Syrien

Комментарий: Почему Путин и Эрдоган вновь столкнутся в Сирии 06.03.2020

Московские договоренности президентов России и Турции по ситуации в Идлибе принципиально ничего не изменили, считает Константин Эггерт.

Syrien Zerstörung von Wohngebieten und Infrastruktur in Idlib

Режим перемирия принес в Идлиб "относительное" затишье 06.03.2020

Договоренности о прекращении огня были достигнуты президентами РФ и Турции в Кремле. Переговорам предшествовали удары БПЛА Турции по позициям сирийской армии.

Реклама

Самые читаемые

Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?  

Эпидемия коронавируса в Германии: что нового?  

Когда появится вакцина против коронавируса?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно