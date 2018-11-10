Активистки Femen протестовали в Париже против "военных преступников"

Активистки организации Femen провели в Париже акцию протеста против присутствия "военных преступников" на торжествах по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны. С венками на голове, обнажив груди и вытянув руки со сжатыми кулаками, они выкрикивали в субботу, 10 ноября, возле Триумфальной арки по-английски: "Welcome war criminals!" ("Добро пожаловать, военные преступники!"). На верхней части туловища у них был написан слоган: "Fake peacemakers, real dictators" ("Фальшивые миротворцы, настоящие диктаторы").

Подъехав утром к памятнику, под которым находится могила неизвестного солдата Первой мировой войны и вечный огонь, три женщины перелезли через заграждения и направились к трибуне, установленной к памятному мероприятию. На церемонии, которая пройдет 11 ноября, ожидаются 70 глав государств и правительств, среди них президенты США Дональд Трамп, России Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Они приехали, чтобы праздновать мир, но они проповедуют войну, - приводит агентство AFP слова одной из участниц акции Тары Лакруа. - Большинство государственных лидеров - диктаторы, которые пренебрегают правами человека в своих странах". Полиция задержала 24-летнюю Лакруа и двух ее соратниц.

Смотрите также:

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Графический пересказ В антивоенном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" его Пауль Боймер рассказывает об ужасах Первой мировой войны. Своеобразный графический "пересказ" этого романа романа сделали Петер Айкмайер (Peter Eickmeyer) и Габи фон Борстель (Gabi von Borstel). Это живопись, графика, фотографии - как, например, иллюстрация Петера Айкмайера "Противогаз".

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Ядовитый туман На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа. Оригинальные снимки, сделанные во время Первой мировой войны, мы публикуем рядом с иллюстрациями Петера Айкмайера: еще один ракурс, еще одно мгновение войны, которая закончилась сто лет назад, в 1918 году.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Противогазы разных стран На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран. Крайний слева солдат надел противогаз американского образца, за ним следуют британский, французский, немецкий.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Зеркало войны Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа "На Западном фронте без перемен" отражает страхи его героя. На войне не место романтике, о которой вдохновенно говорили готовящимся уйти на фронт немецким гимназистам их наставники. Война - это ужас, грязь, горе и смерть.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Война окончена Что чувствует солдат, который сдается в плен, какие мысли его одолевают? На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть На полях Фландрии Иллюстрация "Маковое поле" излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Маки на крови Говорят, что маки особенно красивы там, где пролилась кровь. Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Возвращение домой Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто. А забыть пережитое просто невозможно. Об этом рассказывает другой роман Ремарка - "Три товарища".

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть Сожженный роман Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году. Автор: Ольга Солонарь

