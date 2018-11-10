Активистки Femen протестовали в Париже против "военных преступников"

Активистки организации Femen провели в Париже акцию протеста против присутствия "военных преступников" на торжествах по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны. С венками на голове, обнажив груди и вытянув руки со сжатыми кулаками, они выкрикивали в субботу, 10 ноября, возле Триумфальной арки по-английски: "Welcome war criminals!" ("Добро пожаловать, военные преступники!"). На верхней части туловища у них был написан слоган: "Fake peacemakers, real dictators" ("Фальшивые миротворцы, настоящие диктаторы").
Подъехав утром к памятнику, под которым находится могила неизвестного солдата Первой мировой войны и вечный огонь, три женщины перелезли через заграждения и направились к трибуне, установленной к памятному мероприятию. На церемонии, которая пройдет 11 ноября, ожидаются 70 глав государств и правительств, среди них президенты США Дональд Трамп, России Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.
"Они приехали, чтобы праздновать мир, но они проповедуют войну, - приводит агентство AFP слова одной из участниц акции Тары Лакруа. - Большинство государственных лидеров - диктаторы, которые пренебрегают правами человека в своих странах". Полиция задержала 24-летнюю Лакруа и двух ее соратниц.
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Автор: Ольга Солонарь