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Femen

Femen - украинское женское движение, действует с 2008 года.

Femen - украинское женское движение, обязанное своей скандальной известностью акциям протеста, во время которых активистки оголяют грудь. Действует с 2008 года.

08.03.2019, Berlin: Soldatinnen der Bundeswehr verteilen vor dem Brandenburger Tor Blumen an Passanten zum Internationalen Frauentag. Mit der Aktion warben die Streitkräfte am Freitag um weiblichen Nachwuchs. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Берлин - город женщин": Как в Германии отметили 8 марта 08.03.2019

В Берлине Международный женский день впервые отмечали как государственный праздник. В Гамбурге обнажились активистки Femen.
Nemtsova. Interview mit Daria Zhuk, Regisseurin Wer hat das Bild gemacht? Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 30.01.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? New-York

Белорусский режиссер Дарья Жук о жизни при Лукашенко 20.02.2019

Режиссер фильма "Хрусталь" Дарья Жук делится мыслями о 25-летнем правлении Александра Лукашенко, об эмиграции из Беларуси и о том, как воспринимается интеграция с Россией.
Members of feminist movement Femen demonstrate in front of the Arc de Triomphe on November 10, 2018, as several leaders are to arrive in Paris on the eve of the commemorations of WWI armistice centenary. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

Активистки Femen протестовали в Париже против "военных преступников" 10.11.2018

В феминистском движении Femen считают большинство государственных лидеров диктаторами и протестуют против их присутствия на торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой.
THE FEMEN PROTEST AGAINST THE TRIBUTE TO ROMAN POLANSKI BY THE FRENCH CINEMATHEQUE IN PARIS, FRANCE, ON OCTOBER 30, 2017. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Одна из основательниц движения Femen покончила с собой 24.07.2018

Оксана Шачко скончалась в Париже в возрасте 31 года. Активистка Femen оставила предсмертную записку на английском языке.
A Femen activist is clashing with Czech President Milos Zeman's bodyguards during the country's direct presidential election at a polling station in Prague, the Czech Republic January 12, 2018. REUTERS/David W Cerny

Активистку Femen осудили в Праге за акцию против президента Чехии 15.01.2018

Анджелину Диаш, обнажившуюся на избирательном участке по выборам президента Чехии, приговорили к трем месяцам заключения условно, а также депортации и запрету на въезд в Чехию сроком на год.
A woman walks past a presidential election campaign poster of incumbent Milos Zeman in Prague, Czech Republic January 11, 2018. The poster reads: Zeman again 2018. REUTERS/David W Cerny NO RESALES. NO ARCHIVES

В Чехии проходит первый тур выборов президента 12.01.2018

Голосование в рамках первого тура выборов президента Чехии проходит 12 и 13 января. По результатам опросов, среди девяти кандидатов лидируют действующий президент Милош Земан и его соперник Иржи Драгос.

Vatican gendarmes attempt to block a topless activist of women's rights group Femen, who tries to reach the Nativity scene in Saint Peter's square at the Vatican December 25, 2017. REUTERS/Alessandro Bianchi TEMPLATE OUT

В Риме арестована активистка Femen, пытавшаяся выкрасть фигурку Иисуса 26.12.2017

Femen призывает Ватикан освободить Алису Виноградову, пытавшуюся украсть фигурку Иисуса из яслей, и утверждает, что с ней нет связи. Акция была направлена против пропаганды запрета абортов.

Груди для Марин Ле Пен: акция Femen на выборах во Франции 23.04.2017

Груди, Франция, Путин, Трамп, Асад… Все это акция протеста Femen. Прямо возле участка, где голосовала Марин Ле Пен.
A topless activist of women's rights group Femen holds a European flag as she demonstrates inside Strasbourg's Cathedral on the eve of Pope Francis' visit to European institutions, in Strasbourg, November 24, 2014. Pope Francis will address the European Parliament and the Council of Europe on Tuesday in Strasbourg. The words read, anti Secular Europe. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY) TEMPLATE OUT

Лидер украинского Femen опровергла заявление о распаде движения 23.01.2017

По мнению Анны Гуцол, Femen - это не организация, а движение, и оно не прекратит свое существование, пока есть люди, готовые участвовать в нем. Ранее активистка Femen Яна Жданова заявила о распаде движения.

Eine Femen-Aktivistin posiert am 25.12.2013 mit bemaltem Oberkörper «I am God» während der Weihnachtsmesse im Kölner Dom (Nordrhein-Westfalen) auf dem Altar. Foto: Elke Lehrenkrauss/dpa +++ ACHTUNG: Bestmögliche Qualität (zu dpa «Vorfall im Kölner Dom: Frau springt nackt vor Meisner auf Altar» vom 25.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: Протесты и скандалы у Кельнского собора 13.01.2016

Новогоднее ЧП в Кельне - не единственный скандал у Кельнского собора. DW знакомит с некоторыми из них.
Josephine Witt sitzt am 03.12.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Verhandlungssaal. Vor dem Amtsgericht Köln muss sich die Femen-Aktivistin verantworten. Sie war am 25.Dezmeber 2013 halb nackt auf den Altar des Kölner Doms gesprungen. Foto: Oliver Berg/dpa

Активистка Femen оштрафована на 1200 евро 03.12.2014

Участница Femen, которая предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора, оштрафована решением суда в Германии на 1200 евро. 20-летней немецкой феминистке грозило до 3 лет лишения свободы.
Josephine Witt (M) sitzt am 03.12.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) im Verhandlungssaal. Vor dem Amtsgericht Köln muss sich die Femen-Aktivistin verantworten. Sie war am 25.Dezmeber 2013 halb nackt auf den Altar des Kölner Doms gesprungen. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Активистку Femen судят за акцию в Кельнском соборе 03.12.2014

Участница Femen предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора. 20-летней немецкой феминистке грозит до 3 лет лишения свободы.
Bildunterschrift:Inna Shevchenko (L), leader of the women's rights organization Femen, along with another activist, protest against Russia's President Vladimir Putin on the first day of the 10th Asia-Europe Meeting (ASEM) on October 16, 2014 at the Piazza del Duomo in Milan. Vladimir Putin will take centre stage at an Asia-Europe (ASEM) summit that opens today in Milan, where the Russian leader due to hold face-to-face talks with Ukraine counterpart Petro Poroshenko. AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

Активистки Femen провели в центре Милана акцию против Путина 16.10.2014

Перед самым открытием саммита АСЕМ две активистки движения Femen провели акцию протеста против действий России на Украине перед главным собором Милана.
An activist of Ukrainian womens' rights group Femen participates in a protest at the Kiev Pechersk Lavra monastery in Kiev, September 11, 2014. The group was protesting against the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, which supports Russian agression in Ukraine, Femen activists said. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: SOCIETY CIVIL UNREST RELIGION POLITICS CONFLICT) TEMPLATE OUT

Суд оштрафовал активистку Femen, разбившую восковую фигуру Путина в Париже 16.10.2014

Яну Жданову признали виновной в эксгибиционизме, и приговорил выплатить около 6000 тысяч евро штрафа, из которых половина пойдет на восстановление разрушенного экспоната.
Paris (4e arrondissement) le 12/12/2012 - Vue exterieur de la cathedrale Notre Dame de Paris qui fete en 2013 ses 850 ans

В Париже вынесен оправдательный приговор активисткам Femen 10.09.2014

Вину активисток Femen в порче колокола собора Парижской Богоматери установить не удалось, заявил суд. Одновременно он приговорил к денежному штрафу условно трех охранников собора.
French gendarmes apprehend members of the Ukrainian topless feminist group Femen as several thousand people attend the Journee de la Colere (Day of Anger) march in protest of France's President Francois Hollande, in Paris January 26, 2014. The Femen member (R) has the following written message, Far Right as they stage a counter-protest against those who protest against President Hollande. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) TEMPLATE OUT

Активисткам Femen грозят крупные штрафы за акцию в Париже 10.07.2014

Французская прокуратура потребовала оштрафовать девять участниц движения Femen. Феминистки обвиняются в порче колокола собора Парижской Богоматери.
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