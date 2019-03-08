Лидер украинского Femen опровергла заявление о распаде движения

По мнению Анны Гуцол, Femen - это не организация, а движение, и оно не прекратит свое существование, пока есть люди, готовые участвовать в нем. Ранее активистка Femen Яна Жданова заявила о распаде движения.