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Femen - украинское женское движение, действует с 2008 года.
Femen - украинское женское движение, обязанное своей скандальной известностью акциям протеста, во время которых активистки оголяют грудь. Действует с 2008 года.
В Берлине Международный женский день впервые отмечали как государственный праздник. В Гамбурге обнажились активистки Femen.
Режиссер фильма "Хрусталь" Дарья Жук делится мыслями о 25-летнем правлении Александра Лукашенко, об эмиграции из Беларуси и о том, как воспринимается интеграция с Россией.
В феминистском движении Femen считают большинство государственных лидеров диктаторами и протестуют против их присутствия на торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой.
Оксана Шачко скончалась в Париже в возрасте 31 года. Активистка Femen оставила предсмертную записку на английском языке.
Анджелину Диаш, обнажившуюся на избирательном участке по выборам президента Чехии, приговорили к трем месяцам заключения условно, а также депортации и запрету на въезд в Чехию сроком на год.
Голосование в рамках первого тура выборов президента Чехии проходит 12 и 13 января. По результатам опросов, среди девяти кандидатов лидируют действующий президент Милош Земан и его соперник Иржи Драгос.
Femen призывает Ватикан освободить Алису Виноградову, пытавшуюся украсть фигурку Иисуса из яслей, и утверждает, что с ней нет связи. Акция была направлена против пропаганды запрета абортов.
Груди, Франция, Путин, Трамп, Асад… Все это акция протеста Femen. Прямо возле участка, где голосовала Марин Ле Пен.
По мнению Анны Гуцол, Femen - это не организация, а движение, и оно не прекратит свое существование, пока есть люди, готовые участвовать в нем. Ранее активистка Femen Яна Жданова заявила о распаде движения.
Новогоднее ЧП в Кельне - не единственный скандал у Кельнского собора. DW знакомит с некоторыми из них.
Участница Femen, которая предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора, оштрафована решением суда в Германии на 1200 евро. 20-летней немецкой феминистке грозило до 3 лет лишения свободы.
Участница Femen предстала в полуобнаженном виде на алтаре Кельнского собора. 20-летней немецкой феминистке грозит до 3 лет лишения свободы.
Перед самым открытием саммита АСЕМ две активистки движения Femen провели акцию протеста против действий России на Украине перед главным собором Милана.
Яну Жданову признали виновной в эксгибиционизме, и приговорил выплатить около 6000 тысяч евро штрафа, из которых половина пойдет на восстановление разрушенного экспоната.
Вину активисток Femen в порче колокола собора Парижской Богоматери установить не удалось, заявил суд. Одновременно он приговорил к денежному штрафу условно трех охранников собора.
Французская прокуратура потребовала оштрафовать девять участниц движения Femen. Феминистки обвиняются в порче колокола собора Парижской Богоматери.
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