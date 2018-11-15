Активиста "Солидарности" Никитина судят за репост политического анекдота

В Невском райсуде Санкт-Петербурга в четверг, 16 ноября, состоялось заседание по делу активиста движения "Солидарность" Эдуарда Никитина. Ему инкриминируется 282-я статья УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). В случае признание виновным Никитину грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. О ходе судебного процесса - DW.

Анекдот как форма выражения недоверия избранным депутатам

Эдуарду Никитину 43 года, он инвалид второй группы, без права на работу, ранее не судимый. Поводом для обвинения Никитина по указанной статье стали его репосты на своей страничке в соцсети "В контакте" карикатуры с изображением "ватников" и анекдота про выборы. При этом обе публикации относятся к 2015 году, а уголовное дело против гражданского активиста было возбуждено только в декабре 2017-го. Рассмотрение же дела Эдуарда Никитина по существу началось в августе нынешнего года.

Эдуарду Никитину инкриминируется 282-я статья УК РФ

Суть опубликованного им анекдота в следующем: сын спрашивает отца, изменится ли что-нибудь в стране после выборов? На что отец отвечает, что если на кучу навоза положить пару вишенок, то навоз от этого не станет тортом. Специалисты из центра экспертиз при МВД сочли, что анекдот "содержит в завуалированной форме недоверие к кому-либо из избранных путем голосования".

Под карикатурой, помещенной Никитиным на своей страничке, есть надпись "хороший ватник - холодный ватник". При этом термин "ватник" те же эксперты растолковали как "обидное наименование патриотов России", а надпись - как пожелание им смерти.

По телевидению бывают высказывания, тянущие на возбуждение ненависти

Сотрудник Центра независимых социологических исследований Дмитрий Дубровский, привлеченный в качестве эксперта защитой, в беседе с корреспондентом DW заметил: "Мы имеем дело с ситуацией, когда давшие экспертное заключение два филолога и психолог при решении судьбы человека не используют никакого научного метода. Они цитируют две строчки текста и показывают картинку, заявляя, что их нужно понимать так-то и так-то. А именно: они утверждают, что "ватники" - это русский народ".

Адвокат Максим Камакин

Дубровский указывает, что в последние годы термин "ватники" действительно стал одним из элементов "языка вражды", но при этом указывает: "Только там нет никакой ассоциации с определенной этнической и религиозной группой". Кстати, и в анекдоте, который перепостил на свой странице Эдуард Никитин, не говорится, что речь идет именно о России.

Сам Никитин убежден, что настоящей причиной возбуждения против него уголовного дела являются его политические убеждения. "Не то что в соцсетях, а по телевидению бывают высказывания, которые могут потянуть на ту же 282-ю статью, но на 2-ю часть - "Возбуждение ненависти с угрозой применения силы с использованием служебного положения". Достаточно вспомнить фразы "сбросить бомбу на Киев" или угрозы в адрес геев. Поэтому думаю, что в отношении меня придрались именно к моей гражданской позиции".

Свою гражданскую позицию Никитин, в частности, заявлял в качестве участника пикетов в рамках таких ежемесячных акций движения "Солидарность", как "Стратегия-6" (в поддержку политзаключенных) и "Стратегия-18" (против преследования крымских татар).

"Любой человек, который пошутит про власть, может быть осужден"

Нынешнее судебное заседание, как и все предыдущие, проходило за закрытыми дверями, и о его результатах журналисты и пришедшие поддержать Никитина гражданские активисты узнали по окончании слушаний.

Как сообщил собравшимся адвокат Максим Камакин, представляющий на этом процессе интересы Эдуарда Никитина, после того, как свои доводы изложил Дмитрий Дубровский, защита заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, "поскольку ни в обвинительном заключении, ни в материалах уголовного дела не дана оценка правовым последствиям того контента, который разместил на своей странице Эдуард Никитин".

Камакин напомнил также, что 20 сентября пленум Верховного суда РФ указал на обязательность проверки размеров общественной значимости подобных инцидентов. В данном случае, считает адвокат, может быть применен критерий "малозначительности" публикации на странице Никитина.

В настоящее же время, подчеркивает Максим Камакин, прокурор не отказывается от своих обвинений. "А это значит, что любой человек, который расскажет анекдот, или шутит про нашу власть, может быть осужден. Поэтому мы будем биться и защищать Эдуарда Никитина до победного окончания", - пообещал он.

Некоторый оптимизм адвокату добавило то обстоятельство, что очередное слушание по делу Никитина совпало с первым чтением в Госдуме пакета законопроектов о декриминализации 282-й статьи УК РФ. В частности, предлагается либерализация инкриминируемой Никитину первой части статьи о "возбуждении ненависти, либо вражды". При этом поправки будут иметь обратную силу, то есть дела, возбужденные до их принятия, будут прекращены, а вынесенные приговоры - отменены.

"И в нашем случае дело должно быть прекращено в связи с декриминализацией", - убежден адвокат. На вопрос корреспондента DW, что ожидается на следующем заседании по этому делу, Максим Камакин ответил так: "Заседание состоится 6 декабря, на нем будет рассмотрено заявленное ходатайство и принято решение либо о возврате дела прокурору, либо о продолжении рассмотрения по существу".

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