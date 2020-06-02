Ай Вэйвэй призвал Берлин занять более жесткую позицию в отношении Китая

Китайский художник Ай Вэйвэй резко раскритиковал позицию немецкого правительства в отношении властей КНР. "Никогда не услышать, как один из ведущих немецких политиков выступает с открытой критикой в адрес Китая, они этого не делали даже во время кризиса вокруг распростанения коронавируса", - заявил диссидент в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном в понедельник, 1 июня, добавив, что то же самое можно сказать о любой европейской стране.

Ай Вэйвэй обеспокоен слишком мягкой позицией Запада

По словам Ай Вэйвэя, он очень обеспокоен тем, что "Запад приходит в упадок так быстро, поскольку не отстаивает свои убеждения". Германия является лидером всей Европы, но в моральном отношении она разрушена, считает 62-летний китайский активист.

Именно ФРГ получает наибольшую выгоду от сотрудничества с Китаем среди европейских стран, указал он далее. "Лидеры немецкой промышленности официально объявили, что будущее Германии принадлежит Китаю", - заявил Ай Вэйвэй.

"Ездят в Китай чаще, чем навещают своих бабушек"

При этом, по его словам, немцы солидаризируются с авторитарным китайским руководством. "Они любят Китай так сильно, все эти (немецкие. - Ред.) политики ездят в Китай чаще, чем навещают своих бабушек", - добавил он.

Позиционирующий себя как политический активист Ай Вэйвэй попал в 2011 году в Китае в тюрьму. За пределами страны он стал самым известным китайским художником современности и выставлялся в известнейших музеях и выставочных залах. С августа 2015 года Ай Вэйвэй жил в Берлине, куда он выехал, получив в Китае паспорт, который долгое время ему не выдавали власти страны. В немецкой столице китайский художник получил трехлетний договор на преподавание в Университете искусств. Осенью 2019 года Ай Вэйвэй переехал из Берлина в Кембридж.

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Ай Вэйвэй: художник-бунтарь В память о жертве юстиции Инсталляция из 150 велосипедов напоминает о жертве юстиции Янге Цзя. В 2007 году молодой человек был остановлен шанхайскими полицейскими, которые решили повесить на него кражу велосипеда и, задержав, без причины избили его в участке. Месяцы спустя, так и не добившись справедливости, Цзя напал на полицейский участок. Его обвинили в убийстве шестерых полицейских и приговорили к смертной казни.

Ай Вэйвэй: художник-бунтарь Посол совести Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience". Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина

