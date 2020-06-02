 Ай Вэйвэй призвал Берлин занять более жесткую позицию в отношении Китая | Новости из Германии о Германии | DW | 02.06.2020

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Германия

Ай Вэйвэй призвал Берлин занять более жесткую позицию в отношении Китая

Немецкие политики так любят авторитарный Китай, что ездят туда чаще, чем к своим бабушкам, заявил китайский художник Ай Вэйвэй.

Китайский диссидент Ай Вэйвэй

Ай Вэйвэй

Китайский художник Ай Вэйвэй резко раскритиковал позицию немецкого правительства в отношении властей КНР. "Никогда не услышать, как один из ведущих немецких политиков выступает с открытой критикой в адрес Китая, они этого не делали даже во время кризиса вокруг распростанения коронавируса", - заявил диссидент в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном в понедельник, 1 июня, добавив, что то же самое можно сказать о любой европейской стране.

Ай Вэйвэй обеспокоен слишком мягкой позицией Запада

По словам Ай Вэйвэя, он очень обеспокоен тем, что "Запад приходит в упадок так быстро, поскольку не отстаивает свои убеждения". Германия является лидером всей Европы, но в моральном отношении она разрушена, считает 62-летний китайский активист.

Именно ФРГ получает наибольшую выгоду от сотрудничества с Китаем среди европейских стран, указал он далее. "Лидеры немецкой промышленности официально объявили, что будущее Германии принадлежит Китаю", - заявил Ай Вэйвэй.

"Ездят в Китай чаще, чем навещают своих бабушек"

При этом, по его словам, немцы солидаризируются с авторитарным китайским руководством. "Они любят Китай так сильно, все эти (немецкие. - Ред.) политики ездят в Китай чаще, чем навещают своих бабушек", - добавил он.

Позиционирующий себя как политический активист Ай Вэйвэй попал в 2011 году в Китае в тюрьму. За пределами страны он стал самым известным китайским художником современности и выставлялся в известнейших музеях и выставочных залах. С августа 2015 года Ай Вэйвэй жил в Берлине, куда он выехал, получив в Китае паспорт, который долгое время ему не выдавали власти страны. В немецкой столице китайский художник получил трехлетний договор на преподавание в Университете искусств. Осенью 2019 года Ай Вэйвэй переехал из Берлина в Кембридж.

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    В гости к сыну

    В 2011 году китайские власти отобрали у него паспорт, а его самого посадили под домашний арест. 22 июля Ай Вэйвэй опубликовал на своем профиле в Instagram, который насчитывает 121 тысячу подписчиков, автопортрет с возвращенным ему паспортом. 24 июля там же была опубликована электронная копия визы. Целью своего первого заграничного визита художник выбрал Берлин. Там живет его сын.

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    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Берлин, люблю тебя!

    Во время кинофестиваля Берлинале в столице Германии в 2015 году Ай Вэйвэй принял дистанционное участие в создании кинофильма "Berlin, I love you", в котором были объедены короткометражки нескольких режиссеров. В своем 8-минутном эпизоде Ай Вэйвэй рассказывает о том, как он поддерживал на расстоянии связь со своим 6-летним сыном, который живет с матерью в Берлине.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Первая выставка в Китае

    Еще до недавнего времени Ай Вэйвэю было запрещено выставляться в Китае. Но, очевидно, власти пересмотрели свою позицию: 6 июня в Пекине открылась первая в Китае персональная выставка опального художника. И хотя было ясно, что Ай не станет показывать на ней политические работы, вернисаж состоялся через два дня после очередной годовщины событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Недетские игры

    Обычно художественные проекты Ай Вэйвэя имеют очевидный политический подтекст. На территории бывшей тюрьмы США Алькатрас он организовал выставку с целью привлечь внимание к преследуемым по политическим причинам. Из 1,2 миллиона кирпичиков детской игры Lego он сложил портреты людей, находившихся или все еще находящихся в изгнании или под арестом, например, Нельсона Манделы и Эдварда Сноудена.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Политические семечки

    Ковер из 100 миллионов фарфоровых семян подсолнуха "раскатал" Ай Вэйвэй в лондонском музее Tate Gallery. Инсталляция "Sunflower Seeds" напоминает о культурной революции в Китае, идеологи которой использовали подсолнух как пропагандистский символ. 1600 китайских рабочих обжигали и красили фарфоровые семечки вручную в течение двух лет.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Амбивалентный зодиак

    На создание инсталляции "Circle of Animals / Zodiac Heads" Ай Вэйвэя вдохновил фонтан в одном из старинных императорских дворцов Китая, разрушенный в 1850 году британскими и французскими солдатами. Показанная в Нью-Йорке и других городах инсталляция ставит двоякий вопрос: провоцирует художник Китая символическим вывозом культурного достояния или же это шпилька в адрес западного колониализма?

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    6000 табуреток

    Невзирая на домашний арест, Ай Вэйвэй проводит свои выставки за границей. В 2014 году в музее имени Мартина Гропиуса в Берлине он показал инсталляцию из 6000 китайских табуреток - отчасти сохранившихся с древнейших времен и оставленных их владельцами при переезде из сельской местности в город - как символ утраты традиций.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Сувенир из Шанхая

    Табуретки были среди экспонатов масштабной выставки под названием "Свидетельство". Она показывает не только глубокую приверженность художника традициям, но и его резкое неприятие ограничения свободы и репрессий. Протестный артефакт "Сувенир из Шанхая" показывает бетонные и каменные останки мастерской Ай Вэйвэя в Шанхае, снесенной по распоряжению местных властей.

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    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    В память о жертве юстиции

    Инсталляция из 150 велосипедов напоминает о жертве юстиции Янге Цзя. В 2007 году молодой человек был остановлен шанхайскими полицейскими, которые решили повесить на него кражу велосипеда и, задержав, без причины избили его в участке. Месяцы спустя, так и не добившись справедливости, Цзя напал на полицейский участок. Его обвинили в убийстве шестерых полицейских и приговорили к смертной казни.

  • Фотогалерея Ай Вэйвэй

    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Посол совести

    Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience".

    Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина


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