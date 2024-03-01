  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси

Айк Макиян

Пропустить раздел Айк Макиян: избранные публикации

Айк Макиян: избранные публикации

Индийские трудовые мигранты говорят, что условия в Армении не соответствуют обещанным

Как в Армении живут трудовые мигранты из Индии

Посредники обещают индийским работникам в Армении высокие зарплаты. На деле все кончается эксплуатацией и долгами.
Миграция1 марта 2024 г.
На главную страницу