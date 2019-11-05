В АТЭС входит 21 страна Азии и Америки, имеющие выход к Тихому океану.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (англ. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) является объединением из 21 члена – 20 государств и Тайваня, большинство из которых имеет выход к Тихому океану в Азии и Америке. Своей целью участники объединения видят развитие экономики и достижение процветания в регионе, в том числе путем создания зоны свободной торговли. В этом регионе живет около половины населения планеты, и на него приходится 44% мировой торговли.