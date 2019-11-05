Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

В АТЭС входит 21 страна Азии и Америки, имеющие выход к Тихому океану.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) (англ. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) является объединением из 21 члена – 20 государств и Тайваня, большинство из которых имеет выход к Тихому океану в Азии и Америке. Своей целью участники объединения видят развитие экономики и достижение процветания в регионе, в том числе путем создания зоны свободной торговли. В этом регионе живет около половины населения планеты, и на него приходится 44% мировой торговли.

04.11.2019+++ Demonstrators throw stones and tear gas canister during a protest against Chile's government in Santiago, Chile November 4, 2019. REUTERS/Jorge Silva

В Чили демонстранты впервые начали строить баррикады 05.11.2019

В Сантьяго чилийские демонстранты вновь вышли на улицы. Кроме того, на севере страны в разгар протестов произошло сильное землетрясение.
Santiago, 28 de octubre 2019 Se registra una agresin de fuerzas especiales hacia un joven en los alrededor de la Moneda en una manifestacin en contra el Presidente de la Republica Javier Torres/Aton Chile, Santiago Chile Aton365677 *** Santiago, October 28, 2019 A special forces aggression against a young man around the Currency is recorded in a demonstration against the President of the Republic Javier Torres Aton Chile, Santiago Chile Aton 365677 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JAVIERxTORRES/ATONxCHILE

Чили отказалась проводить саммит АТЭС и конференцию по климату 30.10.2019

По словам президента Себастьяна Пиньеры, власти страны должны в первую очередь обеспечить восстановление общественного порядка и согласия, а также дать ответ на основные требования граждан.
16.11.2018 *** China's President Xi Jinping and Governor General Bob Dadae proceed to inspect the guard of honour at Parliament House in Port Moresby on November 16, 2018, ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit. Saeed Khan/Pool via REUTERS

Участники саммита АТЭС не смогли принять заключительного коммюнике 18.11.2018

Принятию заключительного коммюнике по итогам саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее помешали споры между США и Китаем. Обе страны пытались позиционировать себя как региональные лидеры.
16.07.2018 +++ U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin hold a joint news conference after their meeting in Helsinki, July 16, 2018. REUTERS/Grigory Dukor

Как Трамп и Путин в Хельсинки встречались 16.07.2018

Встреча в Хельсинки стала первыми полноценными переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина, ранее состоялись лишь две встречи на полях саммитов G20 и АТЭС.
11.11.2017+++Danang, Vietnam+++ U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Эксперт: Путину несложно манипулировать Трампом 13.11.2017

Немецкий эксперт Штефан Майстер поделился в интервью DW впечатлениями о встрече президентов России и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и объяснил, как Путин влияет на Трампа.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Источники "Заповедника" сообщают: Дональд Трамп и Владимир Путин все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах, а у писсуаров.
US President Donald Trump (L) shakes hands with Russia's President Vladimir Putin (R) as they pose for a group photo ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit leaders gala dinner in the central Vietnamese city of Danang on November 10, 2017. World leaders and senior business figures are gathering in the Vietnamese city of Danang this week for the annual 21-member APEC summit. / AFP PHOTO / Vietnam News Agency / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения во вмешательстве в выборы в США 11.11.2017

По словам американского президента, Путин отрицает вмешательство Москвы в выборы в США каждый раз, когда они встречаются. При этом Трампу кажется, что Путина эти обвинения "оскорбляют".

Japan's Minister of Economic Revitalization Toshimitsu Motegi (R) and Vietnam's Industry and Trade Minister Tran Tuan Anh shake hands after they attended a news conference on the Trans Pacific Partnership (TPP) Ministerial Meeting during APEC 2017 in Da Nang, Vietnam, November 11, 2017. REUTERS/Kham

Транстихоокеанское партнерство намерено существовать и без США 11.11.2017

Участники договора Транстихоокеанского партнерства намерены продолжать выработку соглашений о свободной торговле и после отказа США участвовать в деятельности ТТП.

Путин и Трамп во Вьетнаме: "большой сделки" все-таки не будет? - DW Новости (10.11.2017) 10.11.2017

Лидеры России и США обменялись рукопожатиями на саммите АТЭС, однако от полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях форума Белый дом отказался.

Karikatur - Überschrift APEC-Gipfel über ein Labyrinth, in dem sich Donald Trump und Wladimir Putin verliefen. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Verwirrungen über das Treffen zwischen Trump und Putin bei dem APEC-Gipfel.

Путин и Трамп во Вьетнаме, или Саммит ограниченных возможностей 10.11.2017

Встретятся ли президенты России и США для личной беседы во Вьетнаме, стало одной из главных интриг саммита АТЭС. Карикатурист Сергей Елкин о препятствиях на пути Путина и Трампа друг к другу.
U.S. President Donald Trump speaks on the final day of the APEC CEO Summit, part of the broader Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit, in Danang, Vietnam, November 10, 2017. REUTERS/Anthony Wallace/Pool

Трамп провозгласил новую торговую политику 10.11.2017

Выступая на саммите АТЭС, Дональд Трамп заявил, что не позволит другим странам получать одностороннюю выгоду от США.
U.S. President Donald Trump meets with Russian President Vladimir Putin during their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет 10.11.2017

Белый дом заявил, что отдельной встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет. Накануне государственный секретарь США публично усомнился в необходимости такой встречи.

ARCHIV - US-Präsident Donald Trump (r) und der russische Präsident Wladimir Putin unterhalten sich am 07.07.2017 in Hamburg während eines Treffens beim G20-Gipfel. (zu dpa «Dilemma für Trump - Kongress will neue Russland-Sanktionen» vom 23.07.2017) Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Путин и Трамп во Вьетнаме: дистанция и сила притяжения 09.11.2017

Перед возможной встречей президентов России и США во Вьетнаме отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились. Одна тема обещает доминировать на этих переговорах.
04.11.2017 +++ (171104) -- HANOI, Nov. 4, 2017 () -- An electric pole falls down in Khanh Hoa province of Vietnam on Nov. 4, 2017. Typhoon Damrey has claimed at least 11 human lives and left many people missing after striking Vietnam's central region on Saturday morning, local authorities said. (/VNA)(swt) |

Во Вьетнаме 27 человек стали жертвами тайфуна "Дамри" 05.11.2017

Тропический шторм "Дамри" унес жизни 27 человек во Вьетнаме, еще 22 человека числятся пропавшими без вести.
05.11.2017 U.S. President Donald Trump addresses members of U.S. military services and Japan Self-Defense Force (JSDF) at U.S. Air Force Yokota Air Base in Fussa, on the outskirts of Tokyo, Japan, November 5, 2017. REUTERS/Toru Hanai

Трамп назвал Японию "ключевым союзником" США 05.11.2017

Президент США считает Северную Корею большой проблемой, которую надо решить. Трамп рассказал, чего хочет от Путина в этом вопросе.
ARCHIV - US-Präsident Donald Trump (r) und der russische Präsident Wladimir Putin unterhalten sich am 07.07.2017 in Hamburg während eines Treffens beim G20-Gipfel. (zu dpa «Dilemma für Trump - Kongress will neue Russland-Sanktionen» vom 23.07.2017) Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Трамп допустил возможность встречи с Путиным во Вьетнаме 03.11.2017

В Белом доме и Кремле не исключают, что лидеры США и РФ могут провести встречу во время саммита АТЭС. Вашингтон может вернуть КНДР в черный список пособников терроризма.
Показать еще