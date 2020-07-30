Азербайджанцы в Германии и их взгляд на конфликт с армянами

Лето 2020 года многим запомнится как очередная глава в истории армяно-азербайджанского конфликта, продолжающегося более 30 лет. С 12 по 16 июля на границе Армении и Азербайджана стороны обстреливали друг друга с применением тяжелых вооружений. В результате с обеих сторон погибли не менее 17 человек, включая генерал-майора азербайджанской армии и одного мирного жителя из Азербайджана. Стороны перекладывают друг на друга вину за нарушение режима прекращения огня.

После перестрелок на границе в нескольких крупных городах мира - в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Лондоне - прошли демонстрации азербайджанцев и армян. Большинство закончились стычками между сторонами, есть пострадавшие. Если в этих городах жертвами чаще становились азербайджанцы, то в Москве и Санкт-Петербурге в результате нападений и массовых драк больше пострадали армяне. Стычки были зафиксированы и в Киеве.

Между армянами и азербайджанцами в Германии атмосфера "напряженная"

В Германии стычек между двумя кавказскими диаспорами зафиксировано не было, но атмосферу живущий в Кельне азербайджанский политолог Замир Хасанов назвал "напряженной". В Кельне есть своя крупная армянская община. "Слава богу, здесь не было таких столкновений, как то, что мы видели в Лос-Анджелесе", - говорит он.

Замир Хасанов

Замир уже 10 лет живет в Германии, тут он получил два высших образования и защитил диссертацию. Работает в благотворительной организации Hennamond, помогает беженцам устроиться на работу. В свободное время активно развивает одно из объединений азербайджанцев в Германии, - общество IRKAZ в Кельне, цель которого помогать азербайджанцам, живущим в Германии. IRKAZ, по словам Хасанова, существует уже 7 лет, состоит из 200 активных членов и еще около 500 сторонников. Он и его соотечественники, живущие в Германии, следят за происходящим на родине через социальные сети.

В последней эскалации на армяно-азербайджанской границе стороны винят друг друга. Хасанов подозревает армянскую сторону - у Баку, говорит, он, нет интереса в захвате армянских территорий. "Приоритетом Азербайджана остается восстановление территориальной целостности только в пределах признанных международным правом границ", - сказал политолог, имея в виду территорию Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана.

Под впечатлением от стычек армян и азербайджанцев

Стычки между армянами и азербайджанцами в крупных городах по всему миру вызвали глубокое беспокойство у живущих в Германии азербайджанцев, говорит Хасанов. "Мы не ожидали, что конфронтация на границе (Армении и Азербайджана. - Ред.) перекинется на европейский и американский континенты", - говорит Хасанов. Он рассказывает о кадрах из Лондона, которые его поразили: участники двух демонстраций - армян и азербайджанцев, которые стояли в двух шагах друг от друга, а полицейских между ними практически не было. "И вот внезапно демонстранты стали нападать друг на друга - мы изучили видео с обеих сторон, но так и не можем сказать, кто первым начал провокацию. В итоге один азербайджанец пострадал", - комментирует просмотренные видео Замир Хасанов.

Карта региона со спорными территориями Нагорного Карабаха и объектами критической инфраструктуры

Видео лондонских столкновений, по словам Хасанова, распространились в социальных сетях и вызвали цепную реакцию. В Лос-Анджелесе - там одна из самых крупных армянских общин за рубежом - армяне нападали на азербайджанцев. "Я бы предположил, что против 50 азербайджанских демонстрантов вышли около 1000 армянских участников. Есть бесчисленное количество видеосвидетельств. Некоторые сцены были сняты нападавшими армянами", - возмущен Хасанов. Полиция, по его словам, была не в состоянии навести порядок.

Но того, что и азербайджанцы были зачинщиками беспорядков, например, в Москве, Замир Хасанов не отрицает. "Я могу только призвать соотечественников проявить сдержанность и разум, дистанцироваться как от насилия, так и от призывов к насильственным действиям", - говорит он. Сам Замир тоже пережил потерю контроля над собой и написал сообщения в социальных сетях, о которых позже пожалел, удалив их.

"Мусульманский Азербайджан" и "христианская Армения"

Возмущение на азербайджанской стороне подпитывается ощущением, что освещение очередного витка конфликта было, по крайней мере, на Западе, однобоким, как им кажется, из-за нежелания журналистов западных СМИ разбираться в сути конфликта между Арменией и Азербайджаном, говорит Хасанов. Простые обыватели, по его словам, знают о конфликте "слишком мало": "Это неизвестная территория где-то там, за Россией. Большинство жителей Германии даже не смогли бы показать Азербайджан на карте".

В военной эскалации Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. На фото: пограничники Армении, 14 июля 2020 года

Азербайджанцы из диаспоры считают, что на Западе сложилось представление о том, кто прав, а кто виноват. "И виноватый всегда уже известен, и это - "мусульманский Азербайджан, - негодует Хасанов. - Это то, что я всегда вижу в немецких СМИ". Политолог имеет в виду тот факт, что, например, немецкие информационные агентства, а вслед за ними ведущие СМИ, в качестве общей информации указывают, что Армения является страной, где большинство жителей - христиане, тогда как большинство жителей Азербайджана - мусульмане. Аналогичный пассаж в тексте Deutsche Welle Хасанов раскритиковал в своем открытом письме, недавно опубликованном на одном из сайтов, посвященных новостям Кавказа, а также Ближнего и Среднего Востока.

Для Хасанова указание на преобладающую религию в стране - проблематичная информация, которую он назвал "неуместной". Во-первых, говорит политолог, конфликт между двумя странами никогда не имел религиозного подтекста, а во-вторых, указание на ислам будет только сеять неприязнь к одной стороне конфликта на фоне и без того негативного отношения к мусульманам в Европе. "Тем более, что большинство немцев не знает, как ислам исповедуют в Азербайджане, - говорит Хасанов. - Тогда уж следовало бы сказать, что это светская, открытая страна".

"Мир, но на условиях Азербайджана"

Отец и дядя Замира участвовали в военных действиях во время карабахского конфликта. Замир говорит, что на себе испытал все лишения войны: "Не было ни воды, ни света. Ради куска хлеба приходилось выстаивать километровые очереди. Мы все это видели, и не хотим повторения".

Хасанов выступает за скорейший мир. Только представить его себе он может в случае выполнения всех условий Баку: сотни тысяч азербайджанских беженцев должны вернуться в Нагорный Карабах, а сама территория оказаться под безоговорочным контролем властей Азербайджана. На замечание, что в Армении, где премьер страны Никол Пашинян открыто заявил, что Нагорный Карабах - это Армения, его требования назовут максималистскими, Хасанов только пожимает плечами: "А что это для них значит - максималистский?"

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