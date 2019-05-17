Администрация Екатеринбурге заказала социсследование об экстремизме

После массовых протестов в Екатеринбурге против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы администрация города намерена провести социологическое исследование о противодействии экстремизму. Соответствующий тендер власти города разместили на сайте госзакупок во вторник, 28 мая.

Заявки на проведение исследования принимаются до утра 5 июня, цена контракта - 450 тысяч рублей. Как отмечается в запросе, администрация города намерена провести комплексное исследование в соответствии с требованиями федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", а также постановления правительства РФ от 15 апреля 2014 года об утверждении государственной программы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности.

Строительство храма в Екатеринбурге приостановлено после массовых протестов

В Екатеринбурге в течение нескольких дней с 13 мая продолжались массовые акции протеста против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая протесты прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он предложил провести опрос горожан по поводу места строительства.

Согласно опросу, проведенному центром ВЦИОМ, 74 процентов респондентов выступили против осуществления проекта возле театра Драмы.

После публикации результатов опроса ВЦИОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал выбрать более подходящее место для строительства храма. Исследование социологов свидетельствует о том, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан, написал он на своей странице в Instagram.

В свою очередь глава Екатеринбурга Александр Высокинский раскритиковал публикацию результатов исследования ВЦИОМ, подчеркнув, что решающее значение будет иметь лишь опрос, который в настоящее время готовят городские власти.

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