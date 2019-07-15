Аджария: кого наказала Россия, запретив прямые авиарейсы в Грузию

Чем дальше на восток от Батуми, тем хуже дорога, тем большое коров на обочинах и тем меньше флагов Евросоюза на фонарных столбах. Вдоль полуразбитого шоссе - редкие киоски с минеральной водой и шоколадками, на стихийных парковках для туристов местные жители пытаются продавать иностранцам мед, чурчхелу и кухонную утварь из дерева. Бизнес, судя по всему, идет так себе.

Пока в Батуми открываются новые отели, грохочут стройки и одна за другой проходят международные конференции, здесь, в аджарской провинции, вовсю ощущаются первые последствия указа президента России о запрете прямых авиарейсов в Грузию. Российские туристы практически исчезли, и достойной замены им нет и особо не предвидится.

Коллективное наказание Грузии

"Российские туристы - лучшие. Он хорошо едят, хорошо пьют и очень хорошо платят", - 63-летний винодел Ревази Шавишвили не скрывает своего разочарования ситуацией. Его частный пансион в окружении виноградников, на строительство которого был взят два года назад кредит в банке, пустует уже больше недели. Россияне отменили практически все бронирования на июль, заменить их некем.

"Для грузина вино - это жизнь"

Из окон дома Шавишвили в селе Вайо открывается вид, от которого захватывает дух - виноградники на склонах, куда ни глянь. "Для грузина вино - это жизнь", - делится хозяин. Он живет виноделием. Участок Ревази получил по наследству, виноградную плантацию восстановил в 1990-е и теперь собирает по пять тонн винограда в год. Вино он делает сам, угощает им гостей и продает туристам. То есть продавал, потому что с начала июля туристов у него нет.

"Я не политик, я винодел"

О Путине, протестах в Тбилиси и российско-грузинских отношениях говорить Шавишвили не хочет: "Я не политик". Нецензурные выражения в адрес президента России со стороны ведущего телекомпании "Рустави 2" он вполголоса комментирует в том же духе - только в адрес ведущего.

Ревази Шавишвили

Зато о России и россиянах он готов рассуждать сколько угодно. Он перечисляет города, где живут его родственники (Пенза, Москва, Ростов). Говорит, что за бокалом вина со своими гостями из России практически не бывает споров, потому что "у нас общая история и нам нечего делить". Что в России "растет прекрасная молодежь". И что он надеется на то, что кризис быстро закончится, самолеты полетят, туристы вернутся и "спасут август". На календаре - середина июля.

Пенсия меньше 70 евро и заработки в Турции

Таких, как Ревази Шавишвили, - чуть ли не вся деревня. Больше сотни семей, почти все живут сельским хозяйством. Кто помоложе и поэнергичнее, уезжает на заработки в соседнюю Турцию. Кто постарше, тот пытается выжить на более чем скромную пенсию - в среднем порядка 200 лари, (меньше 70 евро в пересчете), для сравнения - литр молока в магазине стоит 2 лари.

Водопад Махунцети - одна из самых посещаемых достопримечательностей Аджарии

Зато туристы из России платили без малого по 60 лари за ночь - так что ничего удивительного, что Ревази Шавишвили так по ним скучает. "Мы же не враги", - говорит он. До Тбилиси с его уличными протестами, наклейками про "20 процентов оккупированной территории" и матом в адрес Путина в прямом эфире - пять часов на машине. Но кажется, что это другая страна. Жителям села Вайо не до митингов, они пытаются свести концы с концами - и без России это не очень получается.

Последние российские постояльцы в пансионе у Шавишвили были из Томска, они уехали 2 июля. Гостившие до этого москвичи, узнав о грядущем запрете рейсов якобы по соображениям безопасности, встали с айфонами посреди виноградника и запустили прямую трансляцию на Facebook, чтобы показать друзьям, что в Грузии им ничего не грозит. Прошла всего одна минута - и трансляция была заблокирована по чьей-то жалобе, рассказывает Ревази.

Саудовская Аравия как новая целевая группа

На полдороги обратно в Батуми - водопад Махунцети, одна из самых посещаемых достопримечательностей Аджарии. На площадке перед низвергающимся потоком воды царит суматоха и очередь за лучшие места для фотографий. Арабская речь слышна чуть ли не громче русской, и селфи делают даже те, у кого лицо полностью закрыто паранджой. Это новая целевая группа для въездного туризма в Аджарию: из Саудовской Аравии в Батуми три авиарейса в неделю. Из России - ни одного.

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