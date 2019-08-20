 Адвокат счел возможным прекращение дела против сестер Хачатурян | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2019

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Россия

Адвокат счел возможным прекращение дела против сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ подтвердил факты морального и сексуального насилия над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян со стороны их отца.

Мария и Ангелина Хачатурян и адвокат Алексей Паршин в Басманном суде Москвы

Мария и Ангелина Хачатурян и адвокат Алексей Паршин в Басманном суде Москвы

Следственный комитет (СК) РФ счел, что факты морального и сексуального насилия над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян со стороны их отца Михаила установлены. Это может послужить основанием для прекращения в отношении них уголовного преследования, заявил во вторник, 20 августа, адвокат средней сестры - Ангелины - Алексей Паршин газете "Коммерсант" и агентству ТАСС.

По его словам, сотрудники СК вручили защитникам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна в связи с его смертью. "Защитники сестер Хачатурян, надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать - девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено", - цитирует юриста агентство ТАСС.

Михаил Хачатурян не реабилитирован

Между тем, по данным источников "Коммерсанта" в силовых структурах, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено еще в конце июля, однако адвокатам оно было вручено только на днях.

Доследственная проверка проводилась по подозрению в истязаниях, насильственных действиях сексуального характера и понуждении к действиям сексуального характера. Следствие сочло, что ряд подобных фактов имел место как в квартире погибшего, так и других местах. Михаил Хачатурян не реабилитирован, а обстоятельства, указанные в постановлении, считаются установленными фактами. По данным газеты, родственники убитого также пока не настаивают на его реабилитации.

Контекст

Многие вступились за сестер Хачатурян, переживших домашнее насилие и обвиняемых в убийстве отца. Их история вызвала дискуссию в обществе, но она не единственная. DW - о других громких делах. (06.07.2019)

Анонимные чаты и горячая линия, кризисные центры и специальные общежития, - в Германии есть несколько возможностей получить помощь в случае бытового насилия. (02.07.2019)

Адвокат пояснил, что расследование уголовного дела об убийстве в июле 2018 года Михаила Хачатуряна уже завершено. Обвиняемые и их представители еще в июле начали ознакомление с материалами. Официально как срок следствия, так и срок ряда ограничений, наложенных судом на девушек, истекут в конце октября. 

"После завершения изучения материалов предварительного следствия мы намерены подать ходатайство о прекращении уголовного преследования девочек, а если в удовлетворении следователь откажет, сразу же подадим жалобы на его действия в соответствующие инстанции", - пояснил защитник. По его мнению, "уже очевидно", что действия сестер не выходили за пределы необходимой самообороны.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Дело вызвало в России огромный общественный резонанс.

В июне 2019 года сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям насилие. Сестры отрицают свою вину в рамках данной квалификации и утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, который причинял им моральные и физические страдания на протяжении длительного времени.

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    Автор: Никита Баталов


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