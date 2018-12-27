Адвокат: Судьба украинских моряков не зависит от следствия и суда в РФ

Российский адвокат Николай Полозов, который занимается вопросом освобождения из-под стражи украинских моряков, задержанных российской стороной в ходе инцидента вблизи Керченского пролива, рассказал в интервью DW о том, где они сейчас находятся и что их ждет.

DW: На какой стадии сейчас находится рассмотрение дел украинских моряков, захваченных 25 ноября пограничниками РФ на судах военно-морского флота Украины возле Керченского пролива?

Николай Полозов: Сейчас дело находится в производстве Следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Сначала дело расследовало крымское управление ФСБ, но позже, в начале декабря, его передали в центральный аппарат. Моряки же были перевезены в Москву. Всех их - 24 человека - обвиняют в незаконном пересечении государственной границы группой лиц. Ранее Киевский районный суд Симферополя и Керченский городской суд (в аннексированном РФ Крыму. - Ред.) выбрали для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

- Кроме 22 моряков, были захвачены два офицера Службы безопасности Украины. Есть ли какая-то разница в том, как с ними обращаются?

- Отношение со стороны российских властей одинаковое ко всем. Изначально физического насилия к ним никто не применял. Задержание было жестким, но после него к морякам не применяли той практики, о которой мы знаем по другим украинским политзаключенным, которых часто подвергали пыткам.

Николай Полозов

Да, на них оказывалось психологическое давление. Сразу после задержания их пытались дезориентировать, требовали, чтобы они что-то рассказали на камеру. Даже после перевода в Москву к ним приходили - и в "Лефортово", и в "Матросскую тишину" - оперативные сотрудники ФСБ, проводили с ними неформальные беседы, предлагали признать вину, оговорить себя или дать показания против других. Но адвокаты нашей команды проинструктировали каждого моряка, как необходимо вести себя и при общении с оперативниками без адвоката, и при проведении так называемой внутрикамерной обработки, когда используется другой заключенный, чтобы осуществлять психологическое давление.

- Вы требовали применить к захваченным украинским морякам Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Что позволяет рассматривать их в таком статусе?

- Женевской конвенцией предусматривается следующее: основанием для ее применения является вооруженный конфликт. То, что случилось 25 ноября недалеко от Керченского пролива, было актом агрессии со стороны российских военнослужащих, сотрудников пограничной службы, ФСБ. На нескольких кораблях они совершили продолжительную атаку на украинские суда. То есть, произошел вооруженный конфликт, в ходе которого комбатанты - люди, которые имеют перечень определенных признаков, военнослужащие в форме, с оружием, с субординацией и т.д., - были захвачены и лишены свободы. При этом не требуется официального объявления войны. В конвенции также содержится уточнение, что одна из стран может не признавать факт конфликта или войны.

- Москва отказывается признавать моряков военнопленными. В юридическом плане чем это грозит Российской Федерации?

- Дело моряков будет иметь продолжение в международных судебных инстанциях. Кроме Европейского суда по правам человека, Международного суда ООН, я не исключаю, что это может служить основанием для дальнейшего международного военного трибунала, поскольку Российская Федерация в данном случае нарушила правила и обычаи ведения войны. Но пока говорить об этом рано. Эти процессы не очень быстро происходят, но все основания для военного трибунала, несомненно, есть.

- Уполномоченный украинского парламента по правам человека Людмила Денисова заявила о подготовке кассационных жалоб относительно решений российских судов. По вашему мнению, есть шансы на успех?

- За пять лет с тех пор, как российские власти начали захватывать граждан Украины, мы могли на десятках приговоров удостовериться в том, что суда в смысле независимого и справедливого принятия решений в России не существует. То есть, решения об украинских политзаключенных принимаются исполнительной властью на политическом уровне.

Но существует определенный процедурный момент. Для обращения в Европейский суд по правам человека нам необходимо пройти все судебные инстанции: суды первой инстанции, которые прошли в Крыму, и суды апелляционной или кассационной инстанций. Получив два судебных акта, мы сможем подать соответствующие жалобы в Европейский суд по правам человека.

- Однако стадию апелляции прошли дела не всех украинских моряков, не так ли?

- Да, дела 20 моряков прошли на сегодняшний день и первую, и вторую инстанции. По четырем адвокаты, которые были у них на первом этапе, до вступления нашей команды в дело, не выполнили должным образом свои обязанности, не подали в течение трех дней жалобы, как того требует закон. И постановления судов первой инстанции по этим четырем морякам вступили в законную силу. Поэтому сейчас наши адвокаты готовят кассационные жалобы.

- Что известно о состоянии раненых моряков?

- Ранены были трое моряков, находившихся на малом артиллерийском катере "Бердянск", который пострадал от огневой атаки. Они сейчас находятся в Москве, в следственном изоляторе "Матросская тишина", поскольку там есть больница, которой в "Лефортово" нет. Двое ранены не очень сильно, у одного более тяжелые повреждения. Но сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Согласно данным адвокатов, которые смогли посетить этих моряков, и согласно словам самих моряков, известно, что им оказывается медицинская помощь и состояние их здоровья улучшается. Однако мы ожидаем официальных документов от российских властей.

- Есть ли шанс на обмен моряков или на их освобождение под другим предлогом до окончания всех следственных и судебных действий?

- Безусловно, вопрос о судьбе моряков не зависит ни от следствия, ни от суда. Это лежит в плоскости принятия политических решений Кремлем и лично президентом России Владимиром Путиным. Если будут созданы такие условия, при которых российские власти созреют для принятия положительного решения по освобождению моряков, то это решение не будет обусловлено никакими процессуальными действиями. Уже был прецедент, когда украинские и российские пограничники попали на территорию соседних государств: российские - на украинскую, украинские - на российскую. Были открыты уголовные дела, но до приговора эти люди вернулись назад благодаря политическому решению. Поэтому здесь я не вижу никаких препятствий, кроме того, что в этом случае все зависит от Кремля.

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