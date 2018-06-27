 Адвокат Родченкова опроверг сообщения о его попытке самоубийства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2018

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Мир

Адвокат Родченкова опроверг сообщения о его попытке самоубийства

Информация о попытке суицида Григория Родченкова - ложь, заявил адвокат информатора WADA Джим Уолден. В попытках дискредитировать Родченкова он видит признание Россией ее вины.

Григорий Родченков

Григорий Родченков

Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден опроверг появившуюся в российских СМИ информацию о том, что его клиент пытался покончить жизнь самоубийством. "Это неправда. Доктор Родченков счастлив и здоров", - заявил юрист агентству dpa в Нью-Йорке в среду, 27 июня. Сообщения о попытке суицида Уолден назвал попыткой подорвать доверие к Родченкову.

Контекст

Посыл нападения на экс-агента ГРУ Скрипаля однозначен: "предатели" нигде не должны быть в безопасности. Информатор WADA Родченков будет внимательно следить за расследованием, пишет Петер Штурм. (12.03.2018)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

Джим Уолден считает такую информацию новым примером ложных (фейковых) новостей о своем подзащитном. Он отметил, что Родченков продолжает продуктивно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами, чтобы и далее вскрывать случаи коррупции в РФ. "Продолжающиеся попытки России дискредитировать его - это лишь признание своей вины", - уверен американский адвокат.

Ранее ряд российских СМИ перепечатал якобы эксклюзивную информацию телеканала RT, ссылавшегося на представителя некоей организации под названием "Международный комитет защиты прав человека". Согласно сообщению, Родченков пытался покончить с собой в своей нью-йоркской квартире. По словам источника канала, американские спецслужбы "заставляют его всячески свидетельствовать против России".

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    Автор: Владимир Дорохов


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