Адвокаты и муниципальные депутаты требуют расследовать пытки в деле "Сети"

154 муниципальных депутатов Санкт-Петербурга подписали обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой отменить обвинительный приговор по делу "Сети" и расследовать все обстоятельства фабрикации дела и пыток, сообщил во вторник, 25 февраля, в своем Facebook-аккаунте депутат законодательного собрания города Борис Вишневский.

Подписанты обращают внимание, что применение пыток к фигурантам дела было подтверждено членами общественной наблюдательной комиссии и в суде обвиняемые отказались от показаний, данных под пытками, но суд не принял это во внимание: "Все, что нам известно о "деле "Сети" позволяет нам называть его полностью сфабрикованным, а приговор - неправосудным и несправедливым", - отмечают депутаты.

Муниципальные депутаты также просят, чтобы прокуратура отказалась от предъявленных обвинений в отношении двух фигурантов дела Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, процесс над которыми продолжается в суде в Санкт-Петербурге.

Открытое письмо российских юристов

Ведущие российские адвокаты выступили с открытым письмом, в котором призывают тщательно проверить все сообщения о пытках и фальсификациях доказательств в деле "Сети". Текст обращения публикует "МБХ медиа". Юристы уверены, что отказ в возбуждении уголовного дела должен быть обоснован "не менее убедительно, чем постановление в возбуждении уголовного дела".

Кроме того, адвокаты предлагают все материалы проверки сообщений о возможных преступлениях, совершенных в ходе расследования, опубликовать в полном объеме для всеобщего ознакомления, так как публикация одних лишь выводов "будет недостаточна и не ответит на все вопросы, встающие перед общественностью".

10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Все они в суде отказались от показаний, данных под пытками во время следствия, и обжаловали приговор.

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