 Адвокаты Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2019

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Европа

Адвокаты Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним

Испанцы получили видео с основателем Wikileaks, снятые в посольстве Эквадора, и требовали 3 млн долларов, угрожая опубликовать их. Теперь эти материалы - в распоряжении эквадорских властей, утверждает Wikileaks.

Джулиан Ассанж после задержания в Лондоне

Джулиан Ассанж после задержания в Лондоне

Адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, арестованного британской полицией, подали в испанский суд иск против группы граждан Испании. Юристы обвиняют этих людей в вымогательстве и шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж укрывался несколько лет. сообщило в субботу, 27 апреля, агентство AFP со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. Кроме того, в иске фигурирует ряд сотрудников эквадорского посольства и МИД Эквадора.

В распоряжении эквадорских властей имеются тысячи фото- и видеоматериалов с Ассанжем, снятых в посольстве южноамериканской страны, заявили ранее в Wikileaks. По мнению исландского журналиста-расследователя Кристинна Храфнсона, эти материалы находились у испанцев, которые требовали 3 млн долларов (в пересчете - 2,7 млн евро), чтобы те не попали в открытый доступ.

Арест Ассанжа в Лондоне по запросу США об экстрадиции

11 апреля полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель Wikileaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций.

Британские правоохранители подтвердили, что Ассанжа арестовали еще и на основании официального запроса США о его экстрадиции. В Соединенных Штатах основателя Wikileaks обвиняют в сговоре с Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об операциях США в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

Контекст

Газета Die Welt комментирует публикацию скандально известным сайтом Wikileaks незашифрованного архива американских дипломатических депеш. В документах могли сохраниться имена информаторов. (02.09.2011)

Крупные нарушения часто обнаруживаются лишь благодаря информации инсайдеров. Но они нередко подвергаются преследованиям. Насколько защищены законом так называемые разоблачители? (27.04.2016)

Ассанж готов сотрудничать со следствием Швеции

Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии органы юстиции королевства прекратили дело в отношении создателя Wikileaks.

После его ареста стало известно, что прокуратура Швеции получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении разоблачителя. Ассанж готов сотрудничать со шведскими властями, однако намерен добиваться от Швеции гарантии того, что его не экстрадируют в Соединенные Штаты, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон.

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    Автор: Алоиз Бергер


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