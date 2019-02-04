 ″Агора″ рассказала об изменении стратегии по контролю за интернетом властями РФ | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2019

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Россия

"Агора" рассказала об изменении стратегии по контролю за интернетом властями РФ

Российские власти признали неэффективность блокировок и риски преследований пользователей. Так что теперь они усиливают давление на глобальные платформы, считают правозащитники "Агоры".

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Международная правозащитная организация "Агора" зарегистрировала662 842 факта ограничения свободы интернета в России в 2018 году. Об этом говорится в ее докладе "Свобода интернета 2018: делегирование репрессий", опубликованном во вторник, 5 февраля.

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Абсолютное большинство из них (649 тысяч) связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям. Значительный рост запретов "Агора" объясняет попыткой блокировки мессенджера Telegram.

Российское руководство усиливает давление на глобальные платформы, такие как Google, Twitter и Facebook. "Власти подготавливают почву для блокировки сервисов, которые считают основными катализаторами массовых протестов, пытаясь представить ее как требование соблюдать национальное законодательство", - говорится в докладе "Агоры". В нем указано, что делегирование полицейских и цензорских функций частным игрокам не только уменьшает ущерб репутации, но и более оправдано с точки зрения расходования ресурсов и эффективности контроля.

По мнению аналитиков организации, российские власти также признали неэффективность блокировок и репутационные риски массовых уголовных преследований рядовых пользователей и теперь "надеются контролировать интернет, вынудив к сотрудничеству крупные сервисы и монополизируя рынок доступа в интернет".

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