 ″Агора″ представила доклад о применении закона о неуважении к власти в РФ | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2019

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Россия

"Агора" представила доклад о применении закона о неуважении к власти в РФ

За полгода действия закона возбуждено 45 дел, сообщают правозащитники. Большинство дел и штрафов связаны с высказываниями в адрес Владимира Путина, единицы - со словами о силовиках, чиновниках и судьях.

Владимир Путин и элемент герба России в Кремле

За шесть месяцев действия российского закона, предусматривающего наказание за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти, было возбуждено 45 административных дел в 29 регионах. Такие данные представлены в докладе, опубликованном международной правозащитной группы "Агора" в понедельник, 30 сентября.

Более половины (57,8 процента) дел связаны с высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина. На эти дела пришлось три четверти назначенных штрафов (78 процентов), отмечают правозащитники. Всего по три дела связаны со словами в адрес губернаторов или силовиков и по два - в адрес судей, местных чиновников или партии "Единая Россия". "На практике закон о неуважении к власти оказался законом об оскорблении президента", - резюмирует глава "Агоры" Павел Чиков.

Всего за полгода было выписано 28 штрафов на общую сумму в 845 тысяч рублей. Пять из них (на 170 тысяч рублей) еще не вступили в законную силу или находятся в процессе обжалования, добавляют авторы доклада.

При этом более трети (17 дел) были прекращены, в том числе 5 - до передачи в суд, подчеркивают составители. Кроме того, адвокаты подали 9 жалоб в Европейский суд по правам человека.

Правозащитники - о недостатках закона

Эксперты "Агоры" относят к фундаментальным недостаткам закона неопределенность формулировки, состоящей из оценочных понятий, и внутреннюю противоречивость текста нормы. По их данным, законопроект первоначально критиковали министерства цифрового развития и юстиции, а также Роскомнадзор и Генеральная прокуратура. Ведомства указывали на "необходимость общественного обсуждения и риски неоправданного ограничения конституционных прав и свобод граждан", отмечают правозащитники. Однако президент и премьер-министр поддержали планируемые поправки в законодательство, после чего "позиции вовлеченных органов резко изменились", а в парламент "пошли положительные отзывы", говорится в докладе.

Контекст

Принятые Госдумой законы, запрещающие распространять фейковую информацию и выражать "явное неуважение" к органам госвласти, создают условия для самоцензуры и давления на СМИ, полагают эксперты. (07.03.2019)

Большой резонанс вызвала в России волна преследований за картинки и лайки в интернете. Мало кто заметил: достаточно попасть под подозрение в экстремизме, чтобы столкнуться с крупными неприятностями. (16.08.2018)

При рассмотрении первых дел отчетливо проявилась "низкая квалификация рядовых исполнителей", подчеркивают авторы документа. По их данным, протоколы в большинстве случаев составляли участковые либо сотрудники отделов по противодействию экстремизму. При этом они самостоятельно изучали соцсети, добавляют в "Агоре".

Кроме того, новые нормы появились в системе ГАС "Правосудие" более чем через 100 дней с момента вступления закона в силу. В результате, часть дел учитывались по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а часть - "вообще без указания нормы закона", отмечают правозащитники. По их оценке, "ни о каком систематизированном правоприменении речь вести на сегодняшний день нельзя".

Штраф до 300 тысяч рублей

Российский закон, предусматривающий наказание за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти, вступил в силу 29 марта. Он предполагает максимальный штраф в размере 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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