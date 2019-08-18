 ″Агора″ обратилась в ООН за оценкой разгона демонстраций в Москве | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2019

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Россия

"Агора" обратилась в ООН за оценкой разгона демонстраций в Москве

Власти в Москве нарушили ряд положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенцию ООН против пыток, указал глава "Агоры" Павел Чиков.

Задержание демонстранта 10 августа в Москве

Задержание демонстранта 10 августа в Москве

Международная правозащитная группа "Агора" обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой дать оценку действиям властей в Москве, жестко разгоняющих продолжающиеся с июля акции за свободные выборы. Применение насилия в отношении демонстрантов и некорректное уголовное преследование нарушают целый ряд положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, говорится в обращении, которое в среду, 21 августа, разместил в Telegram глава "Агоры" Павел Чиков.

В частности, по мнению правозащитников, московские власти нарушили запрет на пытки, право на свободу и личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство. Несмотря на исключительно мирный характер протестов, силовики перекрывали улицы и разгоняли демонстрации с применением резиновых дубинок, нанося травмы их участникам, указал Чиков. Кроме того, в районе протестов отмечалось отключение мобильного интернета, говорится далее в документе.

Обращение было направлено трем спецдокладчикам ООН

Датированное 19 августа обращение адресовано спецдокладчикам ООН по вопросам права на свободу мнения, права на свободу мирных собраний, а также по случаям пыток и жестокого обращения Дэвиду Кайе, Клементу Ниалетсосси Вуле и Нильсу Мельцеру.

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В офисе спецдокладчиков ООН получили обращение российских правозащитников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на руководителя международной практики "Агоры" Кирилла Коротеева. "Это ценно тем, что реакция есть на следующий день после обращения, а не через 10 лет, как мы привыкли с ЕСПЧ (Европейским судом по правам человека. - Ред.)", - указал Коротеев.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются больше месяца. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, арестованы 13 человек. 

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