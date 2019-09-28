 Агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 28.09.2019

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Украина

Агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Аналитики Standard & Poor's отметили накопление валютных резервов, повышение темпа роста экономики Украины, а также снижение бюджетного дефицита. S&P также улучшило прогноз роста ВВП страны.

Отражение небоскребов в окнах офиса Standard & Poor's в Нью-Йорке

Офис Standard & Poor's в Нью-Йорке (фото из архива)

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в пятницу, 27 сентября, повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "B-" до "B". Аналитики агентства также повысили рейтинги по национальной шкале в Украине с уровня "uaBBB" до "uaA". Кроме того, Standard & Poor's сохранило стабильный прогноз изменения долгосрочных рейтингов.

Эксперты S&P отметили улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, повышение темпа экономического роста, а также снижение бюджетного дефицита в стране. По их словам, новые власти Украины нацелены на либерализацию экономики и выполнение новой программы с Международным валютным фондом.

Ожидаемый рост ВВП - 3,2 процента вместо 2,5

Кроме того, S&P пересмотрело прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП). Этот показатель в текущем году вырастет на 3,2 процента вместо предполагаемых ранее 2,5 процента, ожидают эксперты. По их оценке, в следующие 3 года ВВП Украины будет увеличиваться на 3 процента ежегодно.

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Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн. (07.09.2019)

Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала в условиях восстановления экономики и снижения общего госдолга по отношению к ВВП, считают аналитики агентства. По их мнению, это позволит ей обеспечить погашение коммерческих заимствований до 2020 года.

"Ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины", - заявила министр финансов Оксана Маркарова. Ранее в сентябре агентство Fitch также повысило рейтинг Украины до уровня "B+" с положительным прогнозом. Его аналитики особо выделили заявленную приверженность нового правительства структурным реформам. Кроме того, эксперты Fitch ожидают преемственность макроэкономической политики в стране.

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