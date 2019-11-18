 Авторы экспертизы песен рэпера Егора Крида лишены аккредитации | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2019

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Россия

Авторы экспертизы песен рэпера Егора Крида лишены аккредитации

Трое экспертов нашли в творчестве Егора Крида "антиценности сатанизма". Роскомнадзор приостановил их аккредитацию в преддверии концерта рэпера в Тюмени.

Российский рэпер Егор Крид

Российский рэпер Егор Крид

Роскомнадзор временно лишил аккредитации специалистов, анализировавших песни рэпера Егора Крида. В соответствии с приказом главы ведомства Александра Жарова "действие аттестатов об аккредитации Е.Шабалиной, Т.Симоновой и А.Волковой приостановлено на 120 дней", сообщается на сайте регулятора в понедельник, 18 ноября. По истечении этого срока будет решаться вопрос об окончательном лишении их аккредитации. В качестве причины названо то, что экспертиза песен Крида "не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции".

Документ Роскомнадзора об "антиценностях сатанизма" был удален с сайта ведомства

"Комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида", проведенное Шабалиной, Симоновой и Волковой, было опубликовано на сайте Роскомнадзора в октябре. В нем рэпер назван "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи". "Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян", - утверждают эксперты.

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Они пришли к выводу, что "медиасреда выступлений Егора Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая… в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта". Маркировку информационной продукции рэпера рекомендуют изменить на "18+" в связи с "полным несоответствием концертного репертуара задачам развития детей и подростков". Через некоторое время после публикации документ был удален с сайте Роскомнадзора.

Тюменские родители против Егора Крида

Местом проведения экспертизы указана Тюмень, где у Егора Крида 19 ноября должен пройти концерт. Против него активно выступала, в частности, местная общественная организация "Тюменский родительский комитет". Член ее правления Андрей Генерозов ранее рассказал изданию "Тюмень онлайн", что они "уже несколько месяцев" анализируют тексты Крида вместе со специалистами Роскомнадзора .

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    Автор: Ксения Сафронова


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